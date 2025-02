ラピュタロボティクスの自動フォークリフト「ラピュタAFL」がトヨタ車体 いなべ工場で試験運用が決定

ラピュタロボティクス株式会社

物流向けロボティクスソリューションを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下、ラピュタロボティクス)は、トヨタ車体株式会社(愛知県刈谷市、以下、トヨタ車体)の、いなべ工場(三重県いなべ市)でラピュタロボティクスの自動フォークリフト「ラピュタAFL」の試験運用を行うことが決定しました。なお、今回の試験運用は、代理店であるダイドー株式会社(愛知県名古屋市、代表取締役社長:山田 貞夫、以下、ダイドー)を通じて決定しました。

自動フォークリフト「ラピュタAFL」

●試験運用の概要

今回の試験運用では、AMR台車から仮置場間の移動を「ラピュタAFL」が担います。ロボットの活用によって製造現場の自動化と効率化を目指します。この実証結果に基づき、段階的に実際に現場での本格的な運用に移行する予定です。

ラピュタロボティクスは、今回の試験運用を成功させるため、ダイドーとの連携も積極的に行い、協力体制を強化してまいります。

自動フォークリフト ラピュタAFLの商品詳細はこちら

https://www.rapyuta-robotics.com/ja/solutions-afl/

ラピュタロボティクスは、ロボットを活用した物流現場や製造現場における自動化ソリューションを提供しています。現場の生産性向上やコスト削減を支援し、現場のデジタルトランスフォーメーションを加速させるための解決策を提供します。

●トヨタ車体株式会社について

URL:https://www.toyota-body.co.jp/

●ダイドー株式会社について

所在地:愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目12-19

代表者:代表取締役社長 山田 貞夫

事業内容:ダイドー株式会社は1952年に設立した、メカトロニクスの専門商社です。 全国の様々な業界・業種に関わる製造業のお客様に、機械部品、産業用ロボット、自動化システムの提案営業を行っています。

URL:https://www.daido-net.co.jp/

●ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界30ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。