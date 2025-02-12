「月ノ美兎 オリジナルゲーム『アルクマルチバース』」体験版が、2025年2月12日(水)公開！中華街、雪国、恋愛ゲームワールドーー。分岐による無数の楽曲体験を楽しめる、新感覚ゲーム！

ANYCOLOR株式会社

ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）は、株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上政高、以下「HIKE」）と共同で、当社が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属・月ノ美兎の、1st Mini Album「310PHz」にじさんじオフィシャルストア特典「月ノ美兎 オリジナルゲーム『アルクマルチバース』」を制作いたしました。「アルクマルチバース」は2025年2月12日(水)に「体験版」が公開され、2025年2月19日(水)には全ルートを遊ぶことができる「製品版」がリリース予定となります。

「アルクマルチバース」について

この度ローンチとなりました「月ノ美兎 オリジナルゲーム『アルクマルチバース』」は、月ノ美兎が企画・ディレクションを担当、1st Mini Album「310PHz」に収録される「アルクユニバース」（楽曲提供：フロクロ）をベースにした新感覚の「ミュージックビデオゲーム」です。

プレイヤーであるあなたが、ミュージックビデオの途中に出てくる複数の選択肢のなかから一つを選んだり、あるいはランダムで分岐したりすることで、ミュージックビデオ自体が切り替わり、プレイヤーそれぞれのストーリーにあわせた楽曲体験を楽しむことが可能です。

ルートごとに実写とイラストが組み合わさった、ミュージックビデオの数々をお楽しみください。

▼「アルクマルチバース」体験版

https://www.nijisanji.jp/events/tsukino_paperrabbit/aruku_multiverse/trial/

上部よりアクセスして、「アルクマルチバース」の一部ルートを、どなたでも遊んでいただくことができます。

また、全ルートを遊ぶことができる「製品版」は、1st Mini Album「310PHz」にじさんじオフィシャルストア限定・有償特典「製品版 アクセスコード入りカード」をご購入のうえ、お楽しみください。

▼ 月ノ美兎「310PHz」にじさんじオフィシャルストアご予約はこちらから

https://shop.nijisanji.jp/TAG_545

「アルクマルチバース」のルート(分岐)について

本作は、月ノ美兎がいつもの通学路を外れるところからゲーム（ミュージックビデオ）がスタートします。

駅に行ってみたり、商店街に行ってみたり、あるいは異世界に迷い込んだり…。

・駅

▲いつもの通学路を離れ、駅に来た月ノ美兎。どっちのホームに乗るか迷っているようで……？

・中華街

▲電車に乗って、たどり着いたのは中華街。小籠包を食べてご満悦の月ノ美兎が次に目指すのは…？

・雪国

▲散歩をしていくと、一面銀世界の雪国に…!? いったいどんな散歩道を通ったらたどり着くのでしょうか。 ※このルートは製品版のみでお楽しみいただけるルートになります

・恋愛ゲームの世界

▲まるで恋愛ゲームのオープニングのような場面ですが、これも散歩していれば出会える……はず!? ※このルートは製品版のみでお楽しみいただけるルートになります

そして、ゲームの最後には、あなたが歩いてきたルートが表示され、X(旧Twitter)のシェアボタンも用意されています。ぜひ、あなたのお気に入りの「散歩道」を見つけて、シェアしてみて下さい。

2025年2月19日(水) 発売 月ノ美兎 1st Mini Album「310PHz」情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MfK5GDg25kQ ]

商品概要

■タイトル：月ノ美兎 1st Mini Album「310PHz」

■発売日：2025年2月19日(水)

■初回生産限定盤

品番：ACN-10032/33

価格：7,150円(税込)

仕様：CD＋Blu-ray (特製パッケージ仕様)

＜Disc 1 - CD (全形態共通)＞

M-1：人ってただの筒じゃないですか (作詞・作曲・編曲：朝日)

M-2：百cd融怪点 (作詞・作曲・編曲：市松寿ゞ謡)

M-3：ルナティックウォーズ (作詞：マサラダ / 作曲：マサラダ、iru / 編曲：マサラダ)

M-4：アルクユニバース (作詞・作曲・編曲：フロクロ)

M-5：こころのアビッシー (作詞・作曲・編曲：やしきん)

M-6：寝言は寝て言え (作詞・作曲・編曲：いよわ)

M-7：恋星ぺリコ (作詞・作曲：ササキトモコ / 編曲：幡谷尚史)

＜Disc 2 - Blu-ray Disc (初回生産限定盤のみ収録)＞

にじさんじフェス2022 メインステージ 月ノ美兎パート

＜封入特典＞

月ノ美兎 2ndワンマンライブ「Paper Rabbit」チケット先行抽選シリアルコード

■通常盤

品番：ACN-10034

価格：2,750円(税込)

仕様：CD

＜CD Only (全形態共通)＞

M-1：人ってただの筒じゃないですか (作詞・作曲・編曲：朝日)

M-2：百cd融怪点 (作詞・作曲・編曲：市松寿ゞ謡)

M-3：ルナティックウォーズ (作詞：マサラダ / 作曲：マサラダ、iru / 編曲：マサラダ)

M-4：アルクユニバース (作詞・作曲・編曲：フロクロ)

M-5：こころのアビッシー (作詞・作曲・編曲：やしきん)

M-6：寝言は寝て言え (作詞・作曲・編曲：いよわ)

M-7：恋星ぺリコ (作詞・作曲：ササキトモコ / 編曲：幡谷尚史)

＜封入特典＞

月ノ美兎 2ndワンマンライブ「Paper Rabbit」チケット先行抽選シリアルコード

※全て先着特典となり、無くなり次第終了となります。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。

※一部、特典がつかない店舗もありますので、詳しくは対象店舗様へお問い合わせください。

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

月ノ美兎 2ndワンマンライブ「Paper Rabbit」チケット先行抽選シリアルコード情報

全2形態共通特典として、1st Mini Album「310PHz」に、「月ノ美兎 2ndワンマンライブ『Paper Rabbit』」のチケット先行抽選シリアルコードを封入！

▼ チケット先行抽選シリアルコード受付期間

2025年2月19日(水)12:00 ～ 2025年3月2日(日)23:59

※シリアルコードはCD全形態(初回生産分)に封入されます

※ダウンロード等にてご購入頂いたデジタルアルバムには、シリアルコードは付属しませんのでご注意下さい

1st Mini Album「310PHz」法人別オリジナル特典情報

▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典：月ノ美兎 オリジナルゲーム「アルクマルチバース」製品版アクセスコード入りカード

無償特典：310PHz ステッカーシート

■ご予約

https://shop.nijisanji.jp/TAG_545

▼Sony Music Shop

■アイテム

スマホサイズステッカー

■ご予約

https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupLis.php?site=S&ima=1236&cd=G001763(https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupLis.php?site=S&ima=1236&cd=G001763)

▼Amazon.co.jp

■アイテム

メガジャケ

■ご予約

https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DNZ1BRMN|B0DNZ12PH2|B0DNZ47BKX|B0DNZ2RWW5|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DNZ1BRMN%7CB0DNZ12PH2%7CB0DNZ47BKX%7CB0DNZ2RWW5%7C)

▼楽天ブックス

■アイテム

アクリルキーホルダー

■ご予約

https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014366104+4573600209143+4573600209150&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014366104+4573600209143+4573600209150&f=O)

▼ 全国アニメイト (通販含む)

■アイテム

A3クリアポスター

■ご予約

初回生産限定盤：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3009365/

通常盤：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3009366/

▼ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）

■アイテム

缶バッジ

■ご予約

初回生産限定盤：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10764493/

通常盤：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10764494/

▼TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く

■アイテム

L判ブロマイド

■ご予約

https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=6209724

▼HMV/HMV&BOOKS online ※一部店舗を除く

■アイテム

ホログラムポストカード

■ご予約

https://www.hmv.co.jp/news/article/241122138/

▼amiami

■アイテム

パスケース

■ご予約

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E6%9C%88%E3%83%8E%E7%BE%8E%E5%85%8E%E3%80%80310PHz&submit_btn=&pagemax=60&_gl=1%2arnco8v%2a_ga%2aMTU1MjQ1NTM4Mi4xNzI1NDI2OTg5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczMjQ5OTI4MC43Ny4wLjE3MzI0OTkyODAuMC4wLjA(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E6%9C%88%E3%83%8E%E7%BE%8E%E5%85%8E%E3%80%80310PHz&submit_btn=&pagemax=60&_gl=1%2arnco8v%2a_ga%2aMTU1MjQ1NTM4Mi4xNzI1NDI2OTg5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczMjQ5OTI4MC43Ny4wLjE3MzI0OTkyODAuMC4wLjA).

▼アニメガ×ソフマップ

■アイテム

アクリルコースター

■ご予約

https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2025%2F2%2F19&date_to=&keyword=%8C%8E%83m%94%FC%93e&keyword_not=&gid=002120&gid=002130&gid=002310(https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2025%2F2%2F19&date_to=&keyword=%8C%8E%83m%94%FC%93e&keyword_not=&gid=002120&gid=002130&gid=002310)

▼セブンネットショッピング

■アイテム

アクリルカラビナ

■ご予約

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=20250219mitotsukino&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=20250219mitotsukino&searchKeywordFlg=1)

月ノ美兎 2ndワンマンライブ「Paper Rabbit」情報

月ノ美兎、自身２度目となるワンマンライブ「Paper Rabbit」の開催が決定！

▼会場

J:COMホール八王子

▼日程

2025年4月18日(金) OPEN 17:00 / START 18:00

▼チケット情報

9,900円(税込) ※全席指定、未就学児入場不可

▼特設サイト

https://www.nijisanji.jp/events/tsukino_paperrabbit/

【月ノ美兎 プロフィール】

■ライバー名

月ノ美兎（つきのみと / Tsukino Mito）

■プロフィール

高校2年生。性格はツンデレだが根は真面目な学級委員。

本人は頑張っているが少し空回り気味で、よく発言した後で言いすぎたかもと落ち込んだりする。

■主なリンク先一覧

月ノ美兎 YouTube CH：https://www.youtube.com/@TsukinoMito

月ノ美兎 X：https://x.com/MitoTsukino

にじさんじ公式HP 月ノ美兎（TALENTSページ）：https://www.nijisanji.jp/talents/l/mito-tsukino

にじさんじストア 月ノ美兎 関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1002

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸