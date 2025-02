Amplitude、迷惑なポップアップを排除する「Guides and Surveys」機能を提供開始

Amplitude, Inc.

デジタル分析プラットフォームで業界をリードするAmplitude, Inc. (http://www.amplitude.com)(本社所在地:米サンフランシスコ、CEO:スペンサー スケイツ 以下、Amplitude)は本日、利用方法の習得を早め、ユーザーエンゲージメント向上を支援する新たな機能 「Guides and Surveys(https://amplitude.com/guides-and-surveys)(ガイドアンドサーベイ)以下、Guides and Surveys」の提供開始を発表しました。「Guides and Surveys」により、企業のさまざまなチームは様々な顧客インサイトに基づいた製品内の使用ガイダンスをより一層有効に活用することができるようになります。また、あらゆるユーザーエンゲージメントのパーソナライズを目指すグロースチーム、プロダクトに関するコミュニケーションを最適化するマーケティングチーム、顧客からのフィードバックと製品に関して必要なアクションの関連性を読み解くプロダクトチームなど、企業はAmplitudeを導入することで、ユーザーエクスペリエンスの高度な分析を通じて、新たなエンゲージメントの機会を発見できるようになります。

Amplitudeの最高製品責任者であるフランソワ・アジェンスタットは、次のように述べています。「多くのポップアップは迷惑で押し付けがましく、無意味との悪評が絶えず、消費者は早い段階でポップアップを閉じる傾向にあります。そのため、Amplitudeでは、異なるアプローチを採用することで、既存の行動データを用いながらパーソナライズされたガイダンス、プロンプト等を提供し、リテンションの向上、エンゲージメントの促進といった企業にとってのさらなる成功に大きく貢献します。また、Guides and Surveys機能を当社のプラットフォームに完全統合することで、Amplitudeがワンストッププラットフォームを提供し、社内のデジタルチームは非常に重要なデータに対しアクションをとることが出来ます。」

また、従来型の「Guides and Surveys」のアプローチとは異なり、Amplitudeは、AIベースのターゲティングである迷惑度モニタリングを活用し、ユーザーが最も必要な時、かつ、必要な場面でガイドが表示されるように設計されています。その結果、チームはそれぞれの過程でユーザーの信頼を損なうことなく、重要なビジネスの成果を推進できます。また、「Guides and Surveys」機能を使用し、ユーザーの利用方法の習得度を向上させることで、機能の採用を拡大しつつ、製品のアップセルを奨励できるだけではなく、以下の機能も提供致します。

- 製品ツアー:ステップ・バイ・ステップ方式・双方向型の理解しやすい方法で、ユーザーを自社アプリやWebサイトに誘導します。- 通知:スマートトリガーを使用することで、製品アップデート、イベント招待、特別なオファーを、実際に関心のあるユーザーに共有します。- バナー:重要なアップデートや永続的な通知について、重要なメッセージやアラートを強調して明示します。- ツールチップ:アプリ内のユーザーに簡単なヒントやコンテキストを提供します。- チェックリスト:パーソナライズされたアクションプランを通じ、新規ユーザーのより迅速な獲得を支援します。- 調査:ユーザーのエンゲージメントに関して、より充実したフィードバックを取得し、彼らのエクスペリエンスに関するインサイトをリアルタイムで生成します。

今回のプロダクト発売は、AmplitudeによるCommand AIの買収(https://amplitude.com/blog/amplitude-acquires-command-ai)から4カ月足らずで実施されたもので、Command AIの次世代デジタルアダプション製品は現在、Amplitudeプラットフォーム内に完全統合されています。買収以前から、Command AIはすでに市場のリーダー的立場にある様々な企業の製品内ガイダンスをサポート(https://amplitude.com/pricing)していました。

Homebaseの製品担当ディレクターであるレイチェル ストラブハ氏は、次のように述べています。「AmplitudeのGuides and Surveys機能により、当社はより効果的、かつ迅速に各種のトライアルを実行しています。同プラットフォームのイベントトリガー型のキャンペーンは、お客様にとって大変魅力的でかつ、パーソナライズ化も一層進んでいます。あるキャンペーンでは、特定の機能の採用を54%向上できました。今後もAmplitudeを使用することで、お客様の利用習得度充実の体験を向上させながら、新機能をさらに促進し、ユーザーとセールスチームのコミュニケーションを支援したいと思います。」

「Guides and Surveys」機能は、Amplitudeの使い勝手に優れた統合型プラットフォームの最新機能です。分析(https://amplitude.com/amplitude-analytics)、セッションリプレイ(https://amplitude.com/session-replay)、機能エクスペリメント(https://amplitude.com/amplitude-experiment)、Web エクスペリメント(https://amplitude.com/web-experimentation)、アクティベーション(https://amplitude.com/customer-data-platform)等の各種機能を併用して活用することで、Amplitudeの「Guides and Surveys」はますます強力な新機能として存在することでしょう。

Amplitude Guides and SurveysとAmplitudeのデジタル分析プラットフォームについての詳細は、当社のブログ(https://amplitude.com/blog/guides-and-surveys)をご覧ください。

*本リリースは米国カリフォルニア州サンフランシスコで現地時間2025年2月11日に発表されたプレスリリース(https://amplitude.com/press/amplitude-launches-guides-and-surveys)の抄訳版です。

Amplitudeについて

Amplitudeは、デジタル分析プラットフォームです。ドコモ、Atlassian、NBCUniversal、Under Armour、Shopifyなど2,700社以上のお客様に導入いただいています。Amplitudeは、信頼性の高いデータからユーザー行動における明解なインサイトを抽出することで、企業のより迅速で的確な意思決定を支援します。Amplitudeを用いて、自社製品が顧客にどのように利用されているか把握することで、お客様は自社の成長を促進できます。製品、データ、マーケティングなど多くのデジタル領域を支援する最高水準のアナリティクスソリューションのAmplitudeは、G2's Winter 2024 Reportにおける複数のカテゴリーで第1位に選ばれています。詳しくは日本語ウェブサイト https://amplitude.jp/ をご覧ください。