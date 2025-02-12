【全国5都市で期間限定販売】春爛漫！お花見気分を味わえるいちご尽くしのスイーツ洋風の桜餅を添えた“桜モンブラン”のスペシャルデザートもご用意『桜色のストロベリーアフタヌーンティー』

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社 ベストブライダル（本社： 東京都港区 、代表取締役：塚田正之 ）と 株式会社ベスト‐アニバーサリー（本社 ：東京都港区、代表取締役：塚田健斗）が運営する全国5都市5会場のホテル・結婚式場にて、2025年3月15日（土）～2025年4月25日（金）の期間中に、季節のいちごをふんだんに使用した『桜色のストロベリーアフタヌーンティー』を販売いたします。

※開催都市： 東京／横浜／名古屋／大阪／博多

※「ザ ストリングス 博多」のみ株式会社ベスト‐アニバーサリーが運営

■HP：https://www.bestbridal.co.jp/event/index_20250211.html

アフタヌーンティー＋スペシャリテデザート＋スペシャルドリンクイメージ

■春らしいピンクと赤のカラーリングが可愛い、いちごをふんだんに使用したスイーツやセイボリー

シャンパンといちごが好相性のグラスデザートや、いちごのクリームがぎっしり詰まった可愛いらしいフォルムの赤いクッキーシュー、さっぱりとしたグレープフルーツジュレを忍ばせたいちごのムース、ピスタチオクリームを詰めて焼き上げたいちごのタルト、サクサクのパイ生地に濃厚なカスタードクリームをサンドしたナポレオンパイなどいちご尽くしのスイーツ5種を提供。セイボリーは、フォアグラムースとピスタチオを使用した贅沢ミルフィーユや、黒胡椒を効かせたポークパストラミとラズベリー風味のクリームチーズのブルスケッタ、素材の味を活かした蕪のクリームスープの3種をお楽しみいただけます。

■お席までお届けする焼きたてスコーン＆3種のコンディメント

会場内のベーカリーで焼き上げるスコーン2種類は、焼きたてをお席までお届けいたします。コンディメントは塩味の効いた塩クロテッドクリーム、旬のいちごジャム、はちみつの3種類をご用意しています。外はサクッと、中はしっとりしつつも軽い食感のスコーンとあわせてお召し上がりいただけます。

■名店からセレクトしたこだわりの紅茶

お飲み物は、スイーツとスコーンに合う紅茶やソフトドリンクを幅広くセレクトした「スタンダードプラン」、フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」の紅茶やフレーバードティーを何杯でも楽しめる「ティーセレクションプラン」よりお選びいただけます。

■目でも舌でもお花見気分を楽しめる、スペシャルデザートとドリンク

桜のムースに濃厚な桜クリームを絞ったモンブランとパンケーキでサンドして洋風にアレンジした桜餅を添えたスペシャルデザート、いちごと桜色のスペシャルドリンク2種をオプションでご用意。

アフタヌーンティー販売概要

■商品名：「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」

■販売期間：2025年3月15日（土）～4月25日（金） ※会場により特定日開催

■販売場所：青山セントグレース大聖堂（東京）／伊勢山ヒルズ（横浜）／ストリングスホテル 名古屋

「ニューヨークラウンジ」・「グラマシースイート」（名古屋） ／セントグレースヴィラ（大阪）／

ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」（博多）

■販売時間：店舗により異なります。※店舗概要参照

■料金：おひとり様5,500円～（消費税・サービス料15%込）

■MENU：

Food & Dessert

＜デザート＞

・シャンパンジュレとベリーのエキューム

・苺のクッキーシュ

・苺とグレープフルーツのムース

・ナポレオンパイ

・苺とピスタチオのタルト

＜セイボリー＞

・フォアグラとピスタチオのミルフィーユ

・ポークパストラミのブルスケッタ ベリー風味

・蕪のスープ

＜スコーン＆コンディメント＞

・スコーン（ミルク／桜とホワイトチョコ）

・コンディメント（塩クロテッドクリーム／ ストロベリージャム／ はちみつ）

Free Drink

＜スタンダードプラン＞

フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」1杯＋紅茶・コーヒー・ソフトドリンクなど

数種類が飲み放題

＜ティーセレクションプラン＞

フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」のティーセレクション＋スタンダードプランの

ドリンクが飲み放題

Option MENU ※価格は消費税・サービス料15%込

＜スペシャルドリンク＞各1,500円

ジュエルストロベリーソーダ／チェリーブロッサムソー

＜スペシャリテデザート＞ 1,500 円

桜のモンブラン～洋風 桜餅を添えて～

＜LUNCH＞ 各1,500円

・ランチA

キャベツとベーコンのクリームスープ 黒胡椒の香り／仔羊のトマト煮込み 旬菜添え

／石窯ブレッド

・ランチB

キャベツとベーコンのクリームスープ 黒胡椒の香り／春野菜のアーリオ・オーリオ 生ハム添え

／石窯ブレッド

※食材の仕入れ状況により、 一部内容が変更となる可能性がございます。

※店舗によりメニューの内容が多少異なります。

店舗概要

アフタヌーンティー2名分イメージスイーツイメージスイーツイメージセイボリーイメージスコーン＆コンディメントイメージスペシャリテデザートイメージスペシャルドリンクイメージティーセレクションプランイメージランチAイメージランチBイメージ

◆青山セントグレース大聖堂

【販売日】2025年3月16日（日）・20日（木・祝）・21日（金）・23日（日）・27日（木）・28日（金）・29（土）・30日（日）／4月4日（金）・5日（土）・6日（日）・10日（木）・11日（金）・17日（木）・24日（木）・25日（金）※特定日開催

【販売時間】平日 12：00～14：00（L.O.13:30） 土日祝日 １.12：00～14：00（L.O.13:30）／２.14：30～16：30（L.O.16:00）

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,500円／土日祝6,000円

ティーセレクションプラン 1名 平日6,000円／土日祝6,500円

スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名 平日7,000円／土日祝7,500円

ティーセレクション＋スペシャリテデザート 1名 平日7,500円／土日祝8,000円

【住所】〒107-0061東京都港区北青山3-9-14

【アクセス】銀座線・千代田線・半蔵門線 表参道駅A1出口 徒歩約2分

【電話番号】03-5766-8838 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-12967/

◆伊勢山ヒルズ

【販売日】2025年3月19日（水）・20日（木・祝）・22日（土）・23日（日）・27日（木）・28日（金）／ 4月3日（木）・4日（金）・6日（日）・9日（水）・10日（木）・11日（金）・13日（日）・16日（水）・17日（木）・23日（水）・24日（木）・25日（金）※特定日開催

【販売時間】12：00～、12：30～、13:00～ ※2時間30分制（最終入店 平日13：00 土日祝日12：30）

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,500円／土日祝6,000円

ティーセレクションプラン 1名 平日6,000円／土日祝6,500円

スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名 平日7,000円／土日祝7,500円

ティーセレクション＋スペシャリテデザート 1名 平日7,500円／土日祝8,000円

【住所】〒220-0031 神奈川県横浜市西区宮崎町58－3

【アクセス】JR「桜木町駅」より徒歩7分

【電話番号】045-260-8845（リストランテ マンジャーレ 伊勢山） ※定休日：火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-12964/

◆ストリングスホテル 名古屋 「ニューヨークラウンジ」

【販売日】2025年3月15日（土）～2025年4月25日（金） 毎日開催

【販売時間】11：00～21：30（L.O 20:00）

【料金】※すべて消費税込・サービス料15%別 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日4,783円／土日祝5,218円

ティーセレクションプラン 1名 平日5,218円／土日祝5,653円

スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名 平日6,087円／土日祝6,522円

ティーセレクション＋スペシャリテデザート 1名 平日6,522円／土日祝6,957円

【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_8378/

◆ストリングスホテル 名古屋 「グラマシースイート」

【販売日】2025年3月15日（土）～2025年4月25日（金） 毎日開催

【販売時間】11：00～21：30（L.O 20:00）

【料金】※すべて消費税・サービス料15%別 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,218円／土日祝5,653円

ティーセレクションプラン 1名 平日5,653円／土日祝6,087円

スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名 平日6,522円／土日祝円6,957円

ティーセレクション＋スペシャリテデザート 1名 平日6,957円／土日祝7,392円

【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_8581/

◆セントグレースヴィラ

【販売日】2025年3月19日（水）・20日（木・祝）・21日（金）・23日（日）・27日（木）／4月3日（木）・4日（金）・9日（水）・10日（木）・17日（木）・24日（木）・25日（金）※特定日開催

【販売時間】平日 1部12:00～16:00

★平日は最大4時間滞在可能！14:00～16:00（2時間）の滞在も可能です

土日祝 1部12:00～13:30 ／ 2部14:00～15:30

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,500円／土日祝6,000円

ティーセレクションプラン 1名 平日6,000円／土日祝6,500円

スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名 平日7,000円／土日祝7,500円

ティーセレクション＋スペシャリテデザート 1名 平日7,500円／土日祝8,000円

【住所】〒550-0013 大阪市西区新町1-1-18

【アクセス】地下鉄四つ橋線・中央線「本町駅」22番出口より徒歩4分、

地下鉄御堂筋線「本町駅」13番・15番出口より徒歩6分

【電話番号】06-7654-8480 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/stgrace_shinsaibashi/2025event-2/

◆ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」

【販売日】2025年3月15日（土）～4月25日（金）※平日のみ開催 火曜定休

【販売時間】12：00～19：00

【料金】※すべて消費税・サービス料15％込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日 5,500円

ティーセレクションプラン 1名 平日 6,000円

スタンダードプラン＋スペシャリテデザート 1名 平日 7,000円

ティーセレクション＋スペシャリテデザート 1名 平日 7,500円

【住所】〒812‐0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE 博多 11 階

【アクセス】JR各線博多駅 博多口直結

【電話番号】092-600-8852 ※定休日：火曜・土日祝日

【ホームページ】https://wedding-hakata.strings-group.jp/cafe/afternoon_tea_2