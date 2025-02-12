女子一人旅！国内おすすめ旅行先ランキングを発表！1位にランクインしたのは！？
株式会社ＣＭサイト（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：柴原 誠治）が企画編集する、「ちょっと気になる」を調べたランキングサイト『ランキングー！（https://rankingoo.net/）』は、『女子一人旅でリフレッシュ！国内おすすめ旅行先ランキング』の結果を、投票者のコメント付きで紹介する記事として公開しました。
◆女子一人旅でリフレッシュ！国内おすすめ旅行先ランキング 概要
（URL: https://rankingoo.net/articles/local/04454a）
ランキングー！では女子一人旅にオススメの国内旅行先をピックアップし、ランキングを調査。20代以上の女性2,849名にアンケートを行い、TOP20を決定しました。ここではTOP5をご紹介します。
◆女子一人旅でリフレッシュ！国内おすすめ旅行先ランキング TOP5抜粋
１位 京都（寺社仏閣めぐりや古都散策など）（212票）
２位 北海道・札幌（グルメ旅や温泉など）（158票）
３位 三重・伊勢神宮（143票）
４位 神奈川・鎌倉／江の島（カフェ巡りや鶴岡八幡宮など）（142票）
５位 島根・出雲大社（139票）
1位は京都（寺社仏閣めぐりや古都散策など）に決定！続く2位は北海道・札幌（グルメ旅や温泉など）。3位は三重・伊勢神宮。1票差で4位は神奈川・鎌倉／江の島（カフェ巡りや鶴岡八幡宮など）。そして3票差で5位にランクインしたのは、島根・出雲大社でした。
◆投票者コメント抜粋
【１位】京都（寺社仏閣めぐりや古都散策など）
投票者コメント：「一人旅に最適だと思う。ただ散策するだけでとても楽しい」
【２位】北海道・札幌（グルメ旅や温泉など）
投票者コメント：「温泉入って美味しい食べもの食べてリラックス出来ると思う」
【３位】三重・伊勢神宮
投票者コメント：「有名なだけあって行くとパワーを貰える」
【４位】神奈川・鎌倉／江の島（カフェ巡りや鶴岡八幡宮など）
投票者コメント：「リフレッシュできる場所がたくさんある」
【５位】島根・出雲大社
投票者コメント：「出雲大社は厳粛な気持ちになれて一人旅にはいいと思う」
6位～20位は記事全文にてご紹介しています！
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◆女子一人旅でリフレッシュ！国内おすすめ旅行先ランキング TOP20記事全文URL
https://rankingoo.net/articles/local/04454a
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記載例
出典元：ランキング―！
https://rankingoo.net/articles/local/04454a
◆アンケート概要
調査方法：株式会社ＣＭサイトがインターネットリサーチした＜女子一人旅でリフレッシュ！国内おすすめ旅行先ランキング＞のアンケート結果を集計。
※有効回答者数：20代以上の女性2,849名／調査日：2024年11月30日
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