女子一人旅！国内おすすめ旅行先ランキングを発表！1位にランクインしたのは！？

株式会社ＣＭサイト

株式会社ＣＭサイト（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：柴原 誠治）が企画編集する、「ちょっと気になる」を調べたランキングサイト『ランキングー！（https://rankingoo.net/）』は、『女子一人旅でリフレッシュ！国内おすすめ旅行先ランキング』の結果を、投票者のコメント付きで紹介する記事として公開しました。

◆女子一人旅でリフレッシュ！国内おすすめ旅行先ランキング 概要

（URL: https://rankingoo.net/articles/local/04454a）

ランキングー！では女子一人旅にオススメの国内旅行先をピックアップし、ランキングを調査。20代以上の女性2,849名にアンケートを行い、TOP20を決定しました。ここではTOP5をご紹介します。

◆女子一人旅でリフレッシュ！国内おすすめ旅行先ランキング TOP5抜粋

１位 京都（寺社仏閣めぐりや古都散策など）（212票）

２位 北海道・札幌（グルメ旅や温泉など）（158票）

３位 三重・伊勢神宮（143票）

４位 神奈川・鎌倉／江の島（カフェ巡りや鶴岡八幡宮など）（142票）

５位 島根・出雲大社（139票）

1位は京都（寺社仏閣めぐりや古都散策など）に決定！続く2位は北海道・札幌（グルメ旅や温泉など）。3位は三重・伊勢神宮。1票差で4位は神奈川・鎌倉／江の島（カフェ巡りや鶴岡八幡宮など）。そして3票差で5位にランクインしたのは、島根・出雲大社でした。

◆投票者コメント抜粋

【１位】京都（寺社仏閣めぐりや古都散策など）

投票者コメント：「一人旅に最適だと思う。ただ散策するだけでとても楽しい」

【２位】北海道・札幌（グルメ旅や温泉など）

投票者コメント：「温泉入って美味しい食べもの食べてリラックス出来ると思う」

【３位】三重・伊勢神宮

投票者コメント：「有名なだけあって行くとパワーを貰える」

【４位】神奈川・鎌倉／江の島（カフェ巡りや鶴岡八幡宮など）

投票者コメント：「リフレッシュできる場所がたくさんある」

【５位】島根・出雲大社

投票者コメント：「出雲大社は厳粛な気持ちになれて一人旅にはいいと思う」

6位～20位は記事全文にてご紹介しています！

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◆女子一人旅でリフレッシュ！国内おすすめ旅行先ランキング TOP20記事全文URL

https://rankingoo.net/articles/local/04454a

◆本リリースの引用・転載について

本リリースの著作権は、株式会社CMサイトが保有します。 引用・転載される際は、必ず「出典元：ランキングー！」と明記し、本記事（https://rankingoo.net/articles/local/04454a）へのリンクを付してください。

記載例

出典元：ランキング―！

https://rankingoo.net/articles/local/04454a

◆アンケート概要

調査方法：株式会社ＣＭサイトがインターネットリサーチした＜女子一人旅でリフレッシュ！国内おすすめ旅行先ランキング＞のアンケート結果を集計。

※有効回答者数：20代以上の女性2,849名／調査日：2024年11月30日

＜本件の利用に関するお問い合わせ＞

下記【利用申請フォーム】より受け付けております。

https://rankingoo.net/usage

※お電話での問い合わせは一切受け付けておりません。

◆オリジナル記事制作について

「ランキングー！」の記事リンクを貴社サイト・メディアに掲載確約いただける場合、ご希望のテーマで調査を行い記事にいたします(※内容によっては調査出来かねる場合もございます）。まずはお問い合わせください。

ランキングー！は、最大約10000人が投票するエンタメランキングサイトです。参加者のコメントを掲載した結果発表は総数約5000件。ドラマや映画、俳優や女優など芸能ネタを中心に、季節に合わせた観光地や、食べ物まで、かゆいところに手が届く厳選ネタを毎日更新中。

・サイト：https://rankingoo.net/

・X※旧Twitter：https://twitter.com/rankingoo_jp

・YouTube：https://www.youtube.com/@rankingoo/shorts

・TikTok：https://www.tiktok.com/@rankingoo10000

・Instagram：https://www.instagram.com/rankingoo10000/