大好評につき第二弾が決定！ 「niko and ...」が「ルーニー・テューンズ」とのコラボアイテムを2025年2月12日（水）よりWEBで先行予約開始

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、ワーナーブラザース・水平グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「ルーニー・テューンズ」とのコラボレーション雑貨の一部商品を、2025年2月12日(水)より 「niko and ...」公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて先行予約販売いたします。本発売は、2025年3月5日(水)からを予定しており、「niko and ... COFFEE(ニコアンド コーヒー)」各店ではコラボメニューを期間限定で展開。「niko and ...」北千住マルイ店のみ、リニューアルオープン記念として2月28日(金)より特別先行販売いたします。また、3月8日(土)には「niko and ...」横浜ベイクォーター店にて、トゥイーティー、バッグス・バニー、シルベスターとのグリーティングイベントを開催いたします。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。「ルーニー・テューンズ」は世界中で楽しまれている、ワーナー・ブラザース アニメーションのアイコン的な存在で、バッグス・バニー、トゥイーティー、ダフィー・ダックを始め、ロード・ランナーやワイリー・コヨーテなど、個性的なキャラクターが勢ぞろい。様々なシリーズで世代を超えて親しまれています。

「niko and ...」と「ルーニー・テューンズ」とのユニークなコラボレーションは、2017年1月に続く2回目のコラボレーションです。1回目のコラボレーションでは、「niko and ...」で人気のトートバッグやクラシックなアメリカン雑貨を彷彿とさせるビンテージカラーのマグを発売しお客さまから好評を頂きました。今回はリーダー的キャラクターであるバッグス・バニーの生誕85周年を記念し、コミックスの表紙やビンテージアートを使用した特別なコレクションを展開します。

アイテムには、お部屋のアクセントにもなる、缶スツールやハーフラグ、サインボードなどのインテリアグッズから、おにぎりランチボックス、ランチカトラリー、保冷バッグなどの揃えて使いたいランチグッズまで、新生活に取り入れたいアイテムを幅広くラインアップ。さらにオブジェとして飾っても可愛い、印鑑ケースやメジャー、ぬいぐるみポーチや、「niko and ...」コラボレーションアイテムとしては初となる、ゆらゆら動く姿がかわいいボブルヘッドや洗顔時に役立つウォッシュバンドなどキャラクターをモチーフにした愛らしいコレクションも登場します。

今回、飲食では初のコラボレーションとなる「niko and ... COFFEE」との限定メニューは、トゥイーティーをイメージしたフルーティーなマンゴースムージーと、バッグス・バニーをイメージした黒ゴマ風味香る黒ゴマバナナスムージーの2種を展開いたします。さらに、キャラクターのダイカットクッキー3種とチョコレート4種を一部店舗限定にて発売いたします。

2025年3月8日(土)には「niko and ...」横浜ベイクォーター店にて、トゥイーティー、バッグス・バニー、シルベスターとのグリーティングイベントを開催いたします。記念撮影やふれあいをお楽しみいただけます。

さらに、コラボレーションアイテムの販売に合わせて「niko and ...TOKYO」ではトゥイーティー、バッグス・バニー、シルベスターのスタチューの展示や、「niko and ...」一部の大型店舗では「ルーニー・テューンズ」のキャラクターパネル展示などのフォトスポットが登場します。ハッシュタグ「#ルーニーテューンズXニコ」を付けたSNSの投稿でイベント情報が広がります。

■「ルーニー・テューンズ」×「niko and ...」コラボレーション概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2483_1_d38070bd0b8c34349b551fdef8367dd5.jpg ]

■「ルーニー・テューンズ」×「niko and ...」コラボレーションアイテム詳細(一部商品抜粋)

■缶スツール 全1種

\5,940(税込)

■おにぎりランチボックス 全2種

\1,430(税込)

■ぬいぐるみポーチ 全2種

\2,530(税込)

■巾着トート 全2種

\3,740(税込)

■ボブルヘッド 全2種

\3,740(税込)

■ウォッシュバンド 全1種

\2,750(税込)

■飲食コラボレーションメニュー詳細

「niko and ... COFFEE」併設店舗では、トゥイーティー、バッグス・バニーをイメージしたコラボスムージーを「niko and ...」の一部店舗では、トゥイーティー、バッグス・バニー、シルベスターのキャラクターが描かれたダイカットクッキーと、本コラボのビンテージアートをデザインに落とし込んだチョコレートを販売します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2483_2_3d6319accc2840ee62b5c8920460e2ef.jpg ]

■キャンペーンについて

1.企画「フォトスポット」

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2483_3_06e06d055b016a47bce7d0e35598d9f1.jpg ]

2.企画「グリーティングイベント」

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2483_4_ff69e3ebd275fafdeda75c99d45de281.jpg ]

■「Looney Tunes」について

ルーニー・テューンズは、アメリカを始め世界中で楽しまれている、ワーナー・ブラザース アニメーションのアイコン的存在。トゥイーティー、バッグス・バニー、ダフィー・ダックを始め、ロード・ランナーやワイリー・コヨーテなど、個性的なキャラクターが勢ぞろい!

<URL>https://warnerbros.co.jp/characters/looneytunes/

■ワーナーブラザース・管轄グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・管轄グローバル・コンシューマープロダクツ(WBDGCP)は、ワーナーが保有しているエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広めていますWBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーンネットワークなど数々のフランチャイズやブランドに関して、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

■「niko and ...」について

「niko and ...」は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する “style editorial brand” です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に “であう”、やがて自分のライフスタイルに “にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国144店舗展開(2025年1月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号 渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

<Instagram>https://www.instagram.com/adastria_official/