【鹿児島県】窒素に頼らない新たな肥料設計を提案！農機具王「アグリスイッチ事業部」セミナーで収量アップとコスト削減を実現

株式会社リンク

■水稲栽培の課題と解決の糸口

水稲栽培では、初期生育不良や高温障害、倒伏、肥料コスト増加といった課題が年々深刻化しています。特に窒素過多による品質低下は、収量減少や等級低下の原因となることが多く、生産者様の悩みの一つです。

本セミナーでは、窒素に頼らず、“収量を最大化”するための「肥料設計のポイント」を分かりやすく解説し、次の収穫に繋がる具体策をお伝えします。

■セミナー概要「良いものをたくさん採るための肥料設計」

-開催日：2025年2月21日(金) 14:00～15:30

-会場：菱刈環境改善センター（〒895-2701 鹿児島県伊佐市菱刈前目251-1）

-参加費：無料

-お申し込み方法

〈電話〉0120-343-255（受付時間：平日 9:00～17:00）

〈Webフォーム〉

https://agri-switch.com/seminar/kagoshima-2025-2-21/?utm_source=kagoshima&utm_campaign=flyer(https://agri-switch.com/seminar/kagoshima-2025-2-21/?utm_source=kagoshima&utm_campaign=flyer)

■無料肥料設計相談会について

セミナー終了後、生産者様一人ひとりの悩みに合わせた最適な肥料設計を無料で提案いたします。

■特典：参加者全員にケイ酸肥料をプレゼント！

窒素過多を防ぎ、作物の品質向上に欠かせない「ケイ酸肥料（3反分・4500円相当）」を参加者全員にお渡しします。

■講師プロフィール：人見 翔太（株式会社リンク 営農事業統括）

-経歴：滋賀大学教育学部 環境教育課程で栽培学を学び、環境に配慮した農業を研究。

-園田商事株式会社で肥料・米穀販売に従事し、1,000回以上の肥料設計を経験。

-現在は株式会社リンクにて営農事業を統括し、生産現場に密着した実践的な指導を各地で行っています。

〈講師コメント〉

「窒素に頼りすぎない肥料設計は、収量や品質の向上だけでなく、栽培コストの削減にも繋がります。ケイ酸肥料の効果的な使い方をお伝えし、現場のお悩み解決を全力でサポートします！」

■参加者へのメッセージ

「水稲栽培の問題点を明らかにし、次の収穫に向けた対策を一緒に考えましょう。無料相談会とケイ酸肥料のプレゼントもご用意しておりますので、ぜひご参加ください！」

今回のセミナーは、現場の課題を明らかにし、肥料設計を見直すことで「収量改善」と「コスト削減」を目指す貴重な機会です。無料相談会やケイ酸肥料の提供を通じて、農家の皆様に実践的なノウハウをお届けし、持続可能な農業経営を支援します。

【株式会社リンクについて】

本社：〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町652 六芳舎ビル2F

代表者：代表取締役 濱田 義郎

設立：2011年12月（創業：2009年5月）

電話番号：0748-36-3697

URL：https://noukiguou.com/

事業内容：農機具の売買

Email： mail@noukiguou.com