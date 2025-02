インターネットの「見えない世界」― その実態を形にする試み

エクイニクス・ジャパン株式会社

エクイニクスはこのたび、ファッションデザイナーのマキシミリアン・レイナーと提携し、インターネットを表現したドレスのローンチを発表しました。

インターネットは、私たちの日常生活に欠かせない存在と言っても過言ではありません。一般の人が使えるようになってから30年以上が経ち、コミュニケーション、医療、教育、ビジネス、エンターテインメントなど、さまざまな分野で改革をもたらしてきました。

今やインターネットは、私たちの生活や仕事に深く浸透しており、まるで形のないもののように感じられます。しかし、その裏には、光ファイバーケーブルやルーター、スイッチ、ファイアウォール、衛星、海底ケーブル、そして世界各地にあるデータセンターといった、物理的なインフラストラクチャが広がっています。これらの技術と、それを支えるエンジニアの存在が、私たちのデジタル体験を支えているのです。

エクイニクスは、この「見えない世界」を可視化するため、ロンドンに拠点を置く、ファッションデザイナーのマキシミリアン・レイナー(Maximilian Raynor)と協力し、データセンターの素材を用いた唯一無二のドレスを制作しました。光ファイバーケーブル、金属ワッシャー、ボルトなど、データセンターで実際に使われている素材で作られたこの作品は、私たちの時代を支えてきた精緻で複雑なネットワークを象徴しています。

世界にただひとつの、特別な一着

図1:データセンターのケーブルで作られた見事なドレス図2:3,600メートルの光ファイバーケーブルで仕立てられた衣装

レイナーと彼のチームは、光ファイバーケーブルや金属ワッシャー、ボルトなど、データセンターに実際に使われている素材を組み合わせ、この作品を完成させました。

図3:ドレスの背面ビュー

重さは25キログラム(約55ポンド)。使用されたネットワークケーブルの総延長は、オリンピックプール72個分の長さに相当します。これらのケーブルと、それを収納するデータセンターこそが、世界規模のインターネット接続やAIを支える基盤となっています。

デザイナー: マキシミリアン・レイナー

図4:マキシミリアン・レイナーと彼の作品

レイナーは、実験的なテキスタイルや従来の枠にとらわれない素材を活用する美学で知られるデザイナーです。彼とチームは、640時間を費やし、このプロジェクトを形にしました。

データセンターに一度も足を運んだことのないレイナーは、エクイニクスのデータセンターを訪れた際、そのスケールの大きさに驚いたと語っています。

マキシミリアン・レイナーのコメント

私たちはクラウドを、空中に浮かぶ実体のないもののように考えがちです。でも、ここに来ると、スマートフォンやPCでやりとりするデータのすべてが、実際には物理的なものに支えられていることを実感できます。

エクイニクスのデータセンターがデザイナーに与えたインスピレーションについて、以下の動画でご覧ください。

デジタル社会の中核を担うデータセンター

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CxcGrHrsSXc ]

世界中のデータセンターには、このドレスの素材にも使われた光ファイバーケーブルをはじめ、重要なITインフラストラクチャが収容されています。データセンターは、企業、AIモデル、クラウドサービス、ネットワークプロバイダーなど、多様な組織が相互に接続し、データを交換する場でもあります。

図5:クイニクスのデータセンター内、スタッフが作業する傍らに置かれたドレス

データセンターや物理インフラストラクチャ、そしてそれを動かす人々がいなければ、AIやインターネット、ひいては私たちのデジタル社会も成り立ちません。こうした「見えない基盤」があるからこそ、私たちは魔法のように情報をやりとりし、つながることができるのです。

世界260以上のデータセンターを運営するエクイニクスは、グローバルなコネクティビティを支える重要な役割を担っています。

このドレスは、単なるアート作品ではありません。それは、私たちが普段意識しない「AIやインターネットの姿」を可視化し、その存在の大きさを改めて感じさせてくれるのです。

エクイニクスについて

エクイニクス(https://www.equinix.co.jp/?ls=Public%20Relations&lsd=21q4_cross-vertical_digital-infrastructure+not-applicable__pr-equinix_Equinix-run_press-release__us-en_AMER_the-opening-of-OS3_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_the-opening-of-OS3_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=digital-infrastructure+not-applicable_Website)(Nasdaq:EQIX)は、グローバルなデジタルインフラストラクチャ企業です。先進的な企業や組織であるデジタルリーダーは自社の成功に向けて、信頼できるプラットフォームとしてエクイニクスを選定し、基盤となるインフラストラクチャをソフトウエアレベルのスピードで集約し、相互接続しています。エクイニクスは、お客様が競争優位性を向上させる上で必要とする適切な場所、パートナー、可能性のすべてにアクセスできるよう支援します。エクイニクスの利用により、ワールドクラスの体験に加え、俊敏な拡張、デジタルサービスの迅速な立ち上げと共に、サステナビリティの目標をサポートすることで、ビジネス価値の増大が可能になります。

Forward Looking Statements

This press release contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties. Actual results may differ materially from expectations discussed in such forward-looking statements. Factors that might cause such differences include, but are not limited to, risks to our business and operating results related to the current inflationary environment; foreign currency exchange rate fluctuations; increased costs to procure power and the general volatility in the global energy market; the challenges of acquiring, operating and constructing IBX and xScale(R) data centers and developing, deploying and delivering Equinix products and solutions; unanticipated costs or difficulties relating to the integration of companies we have acquired or will acquire into Equinix; a failure to receive significant revenues from customers in recently built out or acquired data centers; failure to complete any financing arrangements contemplated from time to time; competition from existing and new competitors; the ability to generate sufficient cash flow or otherwise obtain funds to repay new or outstanding indebtedness; the loss or decline in business from our key customers; risks related to our taxation as a REIT and other risks described from time to time in Equinix filings with the Securities and Exchange Commission. In particular, see recent and upcoming Equinix quarterly and annual reports filed with the Securities and Exchange Commission, copies of which are available upon request from Equinix. Equinix does not assume any obligation to update the forward-looking information contained in this press release.