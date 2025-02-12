独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）中部本部は、北陸本部および経済産業省中部経済産業局と連携し、「自治体がつなぐ事業承継 ～自走可能な事業承継支援体制構築事業報告会～」を3月12日（水曜）に開催します。

本イベントでは、中部経済産業局の「地域における自走可能な事業承継支援体制構築事業」に取り組んだモデル自治体による報告を行います。また、パネルディスカッションによる意見交換を通じて、地域ごとの事業承継の取組体制の構築・強化についてご紹介します。

■開催概要

1．開催日時：2025年3月12日（水曜）13時～16時

2．開催場所：ハイブリッド開催

【会場】JPタワー名古屋 ホール＆カンファレンス

（名古屋市中村区名駅１丁目1番1号 KITTE名古屋3階）

【オンライン】YouTube

3．プログラム：

【モデル自治体による成果発表】

岡崎市、蒲郡市、関市、四日市市、名張市、高岡市、小松市

【パネルディスカッション】

・実証事業で浮き彫りになった課題

・事業承継支援を進めていくにあたって克服すべきこと

4．申込方法：下記ページからお申込みください

https://p-unique.co.jp/smrj-shoukei-seminar/

5．申込締切：2025年3月7日（金曜）

6．参加費：無料

7．主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部・北陸本部、経済産業省中部経済産業局

【チラシ】自治体がつなぐ事業承継 ～自走可能な事業承継支援体制構築事業報告会～

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1669-eb68e4ba09cadc8801c735ff4831566f.pdf

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。