傘ブランドWpc.から誕生したライフスタイルブランド「Wpc. Patterns」2025年春夏コレクションビジュアルモデルに、高橋愛さん・あべこうじさん夫妻を起用！

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田 智夫)が展開する傘ブランドWpc.(ダブリュピーシー)から誕生したライフスタイルブランド「Wpc. Patterns(ダブリュピーシーパターンズ)」は、2025年2月12日(水)より新作コレクションと俳優・モデルの高橋愛さんとお笑い芸人のあべこうじさん夫妻を起用した新ビジュアルを公開いたします。

Wpc. Patternsブランドサイト :https://wpc-patterns.jp/

2025年ビジュアルモデルに、高橋愛さん・あべこうじさん夫婦を起用!

『Wpc. Patterns』は、傘ブランド“Wpc.”のレイングッズに採用されている、「雨の日でも心晴れやかに」という想いに着想したオリジナルデザインを、日々の暮らしに役立つさまざまなアイテムにのせてお届けしているライフスタイルブランドです。

暗い空の下でもふと上を見上げた時に、晴れやかな気持ちになるなど、“雨の日が楽しくなる”といったレイングッズメーカーならではの観点で作られた柄は、華やかで明るい色使いが特徴です。気持ちが落ち込みがちな雨の日に、心を晴れやかにしたいと想いを込めて生み出された柄は、きっとほかのシーンでも誰かの心を晴れやかにできるはず。

そんなWpc. Patternsは今年ブランド発足から5年目を迎えました。

ブランドの想いや世界観を表現すべく、ビジュアルモデルには俳優・モデルの高橋愛さん・お笑い芸人のあべこうじさん夫妻を起用。

素敵な笑顔が印象的で、周りの空気を“ぱっ”と明るく晴れやかにするお二人ならば、ブランドメッセージ「こころに、いつも、晴れもよう。」をより多くの方に届けられるのではと思い、起用に至りました。見ているだけで元気をもらえるような、笑顔が輝く仲睦まじいお二人のビジュアルにご注目ください。

注目の新作コレクションの一部商品をご紹介

~扇子~

【NEW】

ギフトボックス入り扇子 ウェーブタイプ (https://www.wpc-store.com/c/goods/w158)(税込3,300円)

人気の扇子シリーズに、なみなみ骨の“ウェーブタイプ”が仲間入り!動きのあるなみなみの親骨に、柄に合わせたアクセントカラーを差し色として取り入れることで全体が締まり、華やかで大人っぽい仕上がりに。

【サイズ】縦21.5×横38.5cm(広げた状態)

ギフトボックス入り扇子 (https://www.wpc-store.com/c/goods/w084-204)(税込2,310円)

暑い時期に気持ちを明るくしてくれるような鮮やかな色使いと、ころんとした丸みのあるシェル型が人気の扇子。新柄として、柔らかな印象の花柄やフルーツ柄など計3柄が追加。

【サイズ】縦22.5×横29cm(広げた状態)

~ハンカチ~

【NEW】

ハンカチ フェイバリットカラー (https://www.wpc-store.com/c/goods/h18)(税込825円)

12色の豊富なカラー展開で、推し色が見つかるハンカチ。それぞれの生地の色に合わせたパイピングで、個性的なバイカラーデザインが印象的。また、生地をよく見てみるとWpc. Patternsを象徴する”ピオニ柄”が描かれています。

【サイズ】幅25.5×縦25.5cm

【NEW】

タイニーハンカチ フェイバリットカラー (https://www.wpc-store.com/c/goods/h19)(税込550円)

“ハンカチ フェイバリットカラー”が手のひらサイズに。ポケットや小さなバッグにも嵩張らず、コンパクトに収納可能。全6色。

【サイズ】幅15×縦15cm

~しぼりバッグ~

【NEW】

しぼりバッグ(https://www.wpc-store.com/c/bag/w141) (税込1,540円)

折りたたみ不要でくしゅっと手のひらサイズまで小さくなるエコバッグ。生地が広がると柄がどんどん見えてくるので、荷物を入れるたびに柄の表情が変わり、使うたびに楽しくなるアイテム。

見た目以上にたっぷり入る収納力も嬉しい。

【サイズ】収納時:横10×縦15cm

広げた時:横40×縦55cm(手提げ部分を含む)

~ウォーターボトル~

【NEW】

ウォーターボトル (税込2,090円)

水分補給の管理に便利な目盛り付きのウォーターボトル。

軽量で持ち運びしやすく、ジムやオフィスなどシーンを問わず使用できます。半透明のマットな容器に華やかな柄が映え、中に入れるドリンクのカラーによって雰囲気が変わります。

水分補給が楽しみになるアイテムです。

【サイズ】直径7×高さ25cm 【容量】750ml

~マグカップ~

【NEW】

スタッキングマグカップ ソリッド(https://www.wpc-store.com/c/goods/w174) (税込1,540円)

重ねて収納できるスタッキングマグカップにソリッドカラーシリーズが登場!ポップなカラーリングにロゴの配色がかわいいアイテムです。底面には花柄や猫柄のワンポイントも!

【サイズ】直径(飲み口)8.4×高さ7.8cm 【容量】300ml

スタッキングマグカップ(https://www.wpc-store.com/c/goods/w114) (税込1,540円)

新柄にモダンであたたかみのある花と鳥柄が2色追加。

重ねておいておくだけで、おしゃれインテリアとしても大活躍!

【サイズ】直径(飲み口)8.4×高さ7.8cm 【容量】300ml

~ポーチ~

【NEW】

クリアカラー舟形ポーチ (https://www.wpc-store.com/c/goods/w148)(税込1,980円)

クリアカラーフラットポーチ (https://www.wpc-store.com/c/goods/w149)(税込2,090円)

持っているだけで気持ちが明るくなるようなキュートなクリアカラーポーチ。パウダーコスメやボトルタイプもたっぷり入るマチ付きの舟形タイプと、バッグの中でもかさばりにくく、携帯に便利なフラットタイプの2種類を展開。

【サイズ】舟形:幅(底辺)11×高さ11×マチ6cm

フラット:幅22×高さ15cm

Wpc. Patterns2025春夏ビジュアルモデル・高橋愛(たかはし あい)さん、あべこうじさん

▼高橋 愛(たかはし あい)さん・プロフィール

1986年生まれ。福井県出身。

モーニング娘。の5期メンバーとして10年間在籍し

第6代リーダー及び、Hello! Projectのリーダーとして活動。

グループ卒業後は俳優としてミュージカル、舞台、ドラマに出演する傍ら、

ファッション誌を中心にモデルとしても活躍中。

ジェンダーレスコスメのプロデュースや、各ファッションブランドとのコラボ展開など、活動の幅を広げている。

▼あべこうじさん・プロフィール

1997年デビュー。

R-1ぐらんぷり2010王者。ルミネtheよしもとやなんばグランド花月などの舞台に出演。

俳優として、NHK連続テレビ小説「あまちゃん」EX「仮面ライダーギーツ」ミュージカル「ミセン」などにも出演。

青森朝日放送「ハレのちあした」「夢はここから生放送 ハッピィ」にMCとして出演中。

バランスボールインストラクターの資格も持っており、ハッピィなバランスボール教室も定期的に開催中。

販売について

■Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/c/wpc-patterns)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000553/)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/women-shop/wpc-kiu/)

※店舗により、一部取扱いのない商品がございます。

■直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

公式SNS

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/278_1_7570860db7946f32ccb2c7cdfbf1fa44.jpg ]

本社所在地 :558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号:06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立:1985年9月

事業内容:レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド:Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc.

Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU