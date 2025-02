株式会社ダイニー、「TSKaigi 2025」にPlatinum Sponsorとして初めて協賛

株式会社ダイニー

飲食店向けのモバイルオーダーPOSやキャッシュレス決済などを提供する、株式会社ダイニー(本社:東京都港区/ 代表取締役:山田真央/以下、ダイニー)は、2025年5月23日(金)・24日(土)にベルサール神田(東京都千代田区)で開催される「TSKaigi 2025」に、Platinum Sponsorとして初めて協賛することをお知らせします。

「TSKaigi 2025」は、TypeScript に関するさまざまなテーマを扱う国内最大級のカンファレンスで、初開催であった昨年は2000人を超える開発者が参加した。近年、TypeScriptの需要はますます増しており、外食産業のインフラを目指し、複数のプロダクトを提供する当社にとっても欠かせない技術となっています。

■株式会社ダイニー エンジニアリング部のコメント

ダイニーでは、フロントエンド、ネイティブアプリ、バックエンドまですべての利用言語を TypeScript に統一してプロダクト開発を行っています。TypeScript を用いることで、さまざまな領域の一連の機能改修までをフルスタックに担当できるため、TypeScript は複数のプロダクトを展開するダイニーにとって必要不可欠なツールです。今回のPlatinum Sponsor協賛により、TypeScript コミュニティの発展に少しでも貢献できれば幸いです。

■「TSKaigi 2025」について

「学び、繋がり、 “型”を破ろう」をミッションに掲げる、TypeScript に関するあらゆるテーマを扱う国内最大級のカンファレンスです。参加者、登壇者、スタッフ、スポンサーをはじめ、TSKaigi に関わるすべての人たちが互いに学び合い、新たな繋がりを生み出し、型にとらわれないエンジニアとして生き生きと活躍できる世界を目指します。

URL:https://2025.tskaigi.org/

■ダイニーについて

ダイニーは、「“飲食”をもっと楽しくおもしろく。」をミッションに掲げ、飲食業界全体のインフラとなるAll in One Restaurant Cloud.の実現に向けて、2024年9月26日に74.6億円のシリーズBラウンドとなる資金調達を実施しました。リードインベスターのBessemer Venture PartnersとHillhouse Investment Managementが、日本のスタートアップに投資するのは、ダイニーが初めてです。(※1)

※1「ダイニー、74.6億円のシリーズBラウンド資金調達を実施」

(2024年9月26日 プレスリリース)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000043056.html

■プロダクトについて

ダイニーは、飲食店向けの「ダイニーPOSレジ」「ダイニーモバイルオーダー」を2018年に提供開始。2024年9月より業界最安値級のキャッシュレス手数料率を実現する「ダイニーキャッシュレス」(※2)、10月3日には飲食店におけるバックオフィス業務を一元管理できる「ダイニー勤怠」の提供も開始しています。(※3)

※2「ダイニー、飲食店に特化した決済サービス「ダイニーキャッシュレス」を提供開始」

(2024年9月19日 プレスリリース)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000043056.html

※3「ダイニー、飲食店のバックオフィス業務を一元管理する「ダイニー勤怠」を提供開始」(2024年10月3日 プレスリリース)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000043056.html

◼︎株式会社ダイニー

株式会社ダイニーは、「 “飲食”をもっと楽しくおもしろく。」をミッションに掲げ、すべての人の飲食のインフラとなることをめざし、飲食店に特化した All in One Restaurant Cloud.を開発・提供しています。 モバイルオーダーやID-POSから、売上向上のためのCRM、従業員の管理ツール、そしてモバイル決済まで、飲食店経営のあらゆる課題を解決していきます。 飲食業界に入り込み、店舗や従業員、顧客を深く理解したプロダクト開発により、テクノロジーの力で飲食店の経営をサポートし、お客様の飲食店での体験価値を劇的に変えていきます。

◼︎会社概要

社名:株式会社ダイニー

代表者:代表取締役 山田 真央

設立:2018年6月20日

所在地:東京都港区芝浦1丁目1-1 浜松町ビルディング15階 D区画

URL:https://about.dinii.jp/