【企業向けオンラインセミナー開催】『事例から学ぶ！企業のハラスメント対策』セミナー　～弁護士が解説！基本知識から指導方法・体制構築まで～

三井住友海上火災保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社（取締役社長：舩曵 真一郎）は、ＫＫＭ法律事務所 代表弁護士の倉重 公太朗 氏をゲストにお招きし、全国の企業を対象としたオンラインセミナー、「『事例から学ぶ！企業のハラスメント対策』セミナー ～弁護士が解説！基本知識から指導方法・体制構築まで～」を3月4日（火）に開催します。なお、本セミナーは、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社との共催です。

お申込はこちら :https://mscompass.ms-ins.com/seminar/9775/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release_2025_3_4&utm_content=banner_a

◆セミナー概要

厚生労働省の発表によると、都道府県労働局の総合労働相談コーナーでは、「いじめ・嫌がらせ」など職場におけるハラスメントに関連する相談件数が高止まりしています。職場のハラスメントを放置していると生産性の低下や離職に繋がるだけでなく、民事訴訟等の法的リスクにつながる可能性もあり、企業経営者として対策が必須です。

本セミナーは、使用者側の労働紛争を専門とする著名な弁護士を講師に招き、実際に企業から寄せられたハラスメント相談事例をもとに、実務に役立つポイントを分かりやすく説明します。

※定員になり次第締め切らせていただきます。 お早めにお申込みください。

【こんな方におススメのセミナーです】

・ハラスメント防止に関心をお持ちの企業経営層の方、人事・労務責任者の方

・人事労務・働き方改革に興味のある方 等々

お申込はこちら :https://mscompass.ms-ins.com/seminar/9775/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release_2025_3_4&utm_content=banner_%EF%BD%82

◆セミナー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90956/table/34_1_86fc3b5611e53e266efa7eeaa03d25a9.jpg ]

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三井住友海上火災保険株式会社

リテールマーケット戦略部 MS＆AD経営サポートセンター

担当：冨永・青木・蛭沼（連絡先： keiei_support@ms-ins.com ）