【奈良市】公募展「第４３回奈良市美術展覧会-市展なら-」開催

奈良市役所

一般の方を対象として6部門（日本画・工芸・写真・洋画・彫刻・書）の作品を募集し、応募された233点の作品の中から鑑審査を得て選ばれた入選作品161点を展示します。また、招待作品として、過去に2回「市展賞」もしくは、「市展賞」と「市長賞」を各1回受賞された方の作品6点も併せて展示します。

1．目的

美術に関する知識を広め、美術作品の創作意欲を高めることにより文化の振興を図ることを目的として開催します。

2．日時

2025年2月14日(金)～24日(月祝)<10日間>

10時00時～17時30分（入館は17時まで）

【休館日】2/17(月)

3．場所

奈良市美術館

〒630-8012

奈良市二条大路南1丁目3番1号 ミ・ナーラ5階

TEL：0742-30-1510

HP： https://ncmoa.art/

4．入場料

無料

5．展示作品

１.入選作品 161点（入選者最高齢90歳、最年少15歳）

【部門別】

- 日本画 10点- 洋画 42点- 彫刻 16点- 工芸 11点- 書 46点- 写真 36点

内、受賞作品 39点（受賞者最高齢82歳、最年少17歳）

- 市展賞 6点- 市長賞 6点- 市議会議長賞 6点- 市教育長賞 6点- 市美術家協会賞 4点- 奨励賞 11点

・・・別紙「受賞者一覧」「市展・市長各賞受賞作品（部分）一覧」参照

２.招待作品 6点

【部門別】

6．表彰式

- 日本画 2点- 洋画 3点- 彫刻 1点

2025年2月22日(土)11:00～

（会場）ミ・ナーラ２階イベントスペース

※受賞者対象

7．作品解説

日時/講師氏名(奈良市美術家協会会員)

2月22日(土) 12：00 工芸 新倉晴比古

2月22日(土) 13：00 書 深井万象

2月22日(土) 14：00 写真 久保田秀典

2月23日(日) 13：00 彫刻 杉村 仁

2月23日(日) 14：00 洋画 鮎川 功

2月23日(日) 15：00 日本画 岡川 孔

８ 主催・協力・後援

主催・・・奈良市、奈良市美術館（一般財団法人奈良市総合財団）

協力・・・奈良市美術家協会

後援・・・奈良新聞社、朝日新聞奈良総局、毎日新聞奈良支局、読売新聞奈良支局、産経新聞社奈良支局、時事通信社奈良支局、共同通信社奈良支局、NHK奈良放送局、奈良テレビ放送、近鉄ケーブルネットワーク（順不同）

9．その他

大規模な災害や気象状況、感染症の発生状況など、開催に支障のある問題が発生した場合、入場制限や展覧会を中止する場合があります。

受賞者一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36429/table/330_1_fccb93ea86d3f8840c3b5fb01ac8c467.jpg ]

市展賞受賞作品（部分）

市長賞受賞作品（部分）

【本件に関するお問合せ先】

日本画洋画彫刻工芸写真日本画洋画彫刻工芸写真

奈良市美術館

〒630-8012 奈良市二条大路南一丁目3-1

電話:0742-30-1510

FAX:0742-35-7160

https://prtimes.jp/a/?f=d36429-330-092408934c566cb112b277dac491ac91.pdf