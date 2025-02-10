【ＪＡＦ九州】「カローラ福岡 オートテストチャレンジ ２０２５ Ｒｄ．１」の開催に協力
一般社団法人 日本自動車連盟
動画で見るオートテスト :
https://jaf.link/3DI8FDJ
ＪＡＦ九州本部（本部長 金野 誠）は２月２２日（土）、西鉄バス研修センター（福岡県大野城市）で開催される「カローラ福岡 オートテストチャレンジ ２０２５ Ｒｄ．１」を公認し、支援しています。
オートテストは、競技ライセンスはもちろん、ヘルメットやグローブなどの装備も不要でマイカーで気軽に参加できます。「走行タイム」だけではなく、「運転の正確さ」も競う新しいジャンルのモータースポーツ競技です。
オートテストを完走すると、モータースポーツの入門ライセンスとなる国内Ｂライセンスの申請資格を取得できます（申請料別途必要）。
【開催概要】カローラ福岡 オートテストチャレンジ ２０２５ Ｒｄ．１
■日時
２０２５年２月２２日（土）受付９：００～、表彰式１５：５５～（予定）
■会場
西鉄バス研修センター（福岡県大野城市山田３-１２-１５）
■参加費用
ＪＡＦ会員：４，０００円、学生（専門学生含む）：３，０００円、 一般：６，０００円
■募集台数
４０台 ※先着順 定員になり次第締切
■申込方法
右記URL参照 https://jaf.link/4jPkJnq
■申込締切
２月１６日（日）１８：００
■主催
ＪＡＦ準加盟クラブ トヨタカローラ福岡モータースポーツクラブ（ＴＣＦ）
動画で見るオートテスト :
https://jaf.link/3DI8FDJ
このリリースへの問い合わせは以下までお願いします。
一般社団法人 日本自動車連盟 福岡支部事業課
〒８１４-８５０５ 福岡市早良区室見５-１２-２７
Ｔｅｌ：０９２-８４１-７７３１（平日 １０：００～１７：００）