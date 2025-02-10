【ＪＡＦ九州】「カローラ福岡 オートテストチャレンジ ２０２５ Ｒｄ．１」の開催に協力

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一般社団法人　日本自動車連盟

ＪＡＦ九州本部（本部長　金野　誠）は２月２２日（土）、西鉄バス研修センター（福岡県大野城市）で開催される「カローラ福岡 オートテストチャレンジ ２０２５ Ｒｄ．１」を公認し、支援しています。





オートテストは、競技ライセンスはもちろん、ヘルメットやグローブなどの装備も不要でマイカーで気軽に参加できます。「走行タイム」だけではなく、「運転の正確さ」も競う新しいジャンルのモータースポーツ競技です。


オートテストを完走すると、モータースポーツの入門ライセンスとなる国内Ｂライセンスの申請資格を取得できます（申請料別途必要）。


【開催概要】カローラ福岡 オートテストチャレンジ ２０２５ Ｒｄ．１


■日時


２０２５年２月２２日（土）受付９：００～、表彰式１５：５５～（予定）


■会場


西鉄バス研修センター（福岡県大野城市山田３-１２-１５）


■参加費用


ＪＡＦ会員：４，０００円、学生（専門学生含む）：３，０００円、 一般：６，０００円


■募集台数


４０台　※先着順 定員になり次第締切


■申込方法


右記URL参照　https://jaf.link/4jPkJnq


■申込締切　


２月１６日（日）１８：００


■主催


ＪＡＦ準加盟クラブ　トヨタカローラ福岡モータースポーツクラブ（ＴＣＦ）



動画で見るオートテスト :
https://jaf.link/3DI8FDJ

このリリースへの問い合わせは以下までお願いします。


一般社団法人　日本自動車連盟　福岡支部事業課


〒８１４-８５０５　福岡市早良区室見５-１２-２７


Ｔｅｌ：０９２-８４１-７７３１（平日　１０：００～１７：００）