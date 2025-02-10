【叡啓大学】初開催「卒業プロジェクト」公開プレゼンテーション２月24日(月・祝) 参加者募集
広島県公立大学法人
叡啓大学（学長 有信睦弘、広島市中区）は、2025年２月24日（月・祝）、2021年度入学生（4年生）による「卒業プロジェクト」の公開プレゼンテーションを初開催します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51586/table/349_1_ce81cc51a1ed64b6ffff1cb5e9973a83.jpg ]
参加をご希望の方は、以下のURLから【2025年2月14日（金）18:00までに】お申し込みください。
最終発表会の様子（11月開催）
叡啓大学（学長 有信睦弘、広島市中区）は、2025年２月24日（月・祝）、2021年度入学生（4年生）による「卒業プロジェクト」の公開プレゼンテーションを初開催します。
是非ご参加いただき、本学学生の学びの成果をご覧いただけますと幸いです。
参加される場合は、下記のＵＲＬから事前にお申込みください。
開催概要
日時：2025年2月24日（祝・月）9：20～17：40
場所：叡啓大学 15階／14階（広島市中区幟町１-５）
対象：
・学生のご家族の方
・実践教育プラットフォーム協議会会員の方
・一般の方
・叡啓大学の学生、教職員
内容：2024年度「卒業プロジェクト」履修学生によるポスター発表及び選抜者１０名による口頭プレゼンテーション
プログラム
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51586/table/349_1_ce81cc51a1ed64b6ffff1cb5e9973a83.jpg ]
※当日、受付において、優秀ポスター賞を決定するための投票用紙を配付します。
※履修学生は、午前・午後に１回ずつ発表を行います。
申込方法
参加をご希望の方は、以下のURLから【2025年2月14日（金）18:00までに】お申し込みください。
申込数が収容定員を超える場合は、ご参加をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。
https://www.eikei.ac.jp/news/details_01618.html
最終発表会の様子（11月開催）
叡啓大学のウェブサイトはこちら
https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)