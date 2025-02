ただの仕事じゃない！？カオスでダークなあなたの夜の仕事とは？『My Night Job』が2025年2月27日にNintendo Switch向けにデジタルリリース決定！

SOFTSOURCE PTE LTD(C)2025 Webcore Serviços Ltda. Webcore Games and My Night Job are brands of Webcore Serviços Ltda. Licensed to and Published by Soft Source Pte Ltd.

シンガポールに拠点を置くパブリッシャーSoft Source Pte Ltdは、開発者Webcore Gamesとともに、2025年2月27日に『My Night Job(マイ・ナイトジョブ)』のNintendo Switch向けデジタルリリースを発表いたします。

『My Night Job』について



『My Night Job』では、プレイヤーが謎の廃墟ビルに閉じ込められ、突然モンスターの大群に襲われます!一体どうやって生き残るのか?ビル内で待ち受ける恐怖と戦いながら、60種類以上の武器を駆使して必死で戦うことになります。花瓶やフロアランプから、チェーンソー、ショットガン、巨大ハンマーまで、手に入るものすべてが武器に早変わり!ビル内にいる他の生存者を安全な場所へ導きながら、侵入者からビルを守り抜こう。ですが、気をつけて!部屋を壊しすぎたり、体力が尽きてしまうと、予想以上に早くゲームオーバーが訪れるかもしれません。

ゲームの特徴:



・ 巧妙なデザイン:これまでにない、廃墟の館が探検者をこんなにも魅了するなんて!



・ オールドスクール感:レトロスタイルでありながら、さらに進化したゲーム体験をあなたに。



・ ただの飾りじゃない:あなたの成果が実際のゲーム内ボーナスとして反映されます!



・ 発見の連続:あらゆる場所で新しい何かを探しましょう。



・ 終わりなき恐怖:11種類のモンスターが60以上のユニークな武器や素手で倒されるのを待っています。



・ アドレナリン全開:プレイ時間が長くなるほど、難易度もどんどん上がっていく!

ゲームリリース情報



ゲームタイトル: 『My Night Job(マイ・ナイトジョブ)』

プラットフォーム: Nintendo Switch (DL版)

ジャンル: アクション、アーケード、ホラー

プレイヤー人数: シングルプレイヤー

対応言語: こちらのタイトルは日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語、簡体字中国語、繁体字中国語の字幕に対応しております。

Webcore Gamesについて



Webcore Games(https://www.webcoregames.com/en/)は、1999年からサンパウロで活躍しているブラジル発のゲームスタジオ!ユニークで楽しいゲームを生み出すことに情熱を注いでおり、世界中のゲーマーを驚かせるような革新的なタイトルを次々とリリースしています。遊び心満載のゲームで、あなたを新しい冒険へといざないます!

Soft Source Publishingについて

Soft Source Pte Ltdはシンガポールに拠点を置くパブリッシャーで、国際的なゲーム開発者やパブリッシャーからアジア向けにプレミアムなローカライズコンテンツを提供することに注力しています。最近では、『The Sun Shines Over Us』や『Blazing Strike』、そして『GRIME』や『ANNO: Mutationem Complete Edition』など、さまざまなゲームを発売・リリースしています。

Follow Soft Source on X (@SSourcePublish), YouTube (Soft Source Publishing(https://www.youtube.com/@softsourcepublishing)), Instagram (@softsourcepublishing), Facebook (@softsourcepublishing), and at softsourcepublishing.com(https://softsourcepublishing.com/)

*上記の情報は現プレスリリース発行日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ:

Soft Source Pte Ltd (担当: pr@softsource.sg )