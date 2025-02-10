¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¡¢É×¡¦¥µ¥Ä¥Þ¥«¥ïRPG¤È¤Î¸òºÝ¤«¤é·ëº§¤Þ¤Ç¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡Ö¤ª¾Ð¤¤ºÇÍ¥Àè¤Î»Ñ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡×¡¿¾¾Â¼º»Í§Íý¤¬20ÂåÁ°È¾¤Î°ÛÊÑ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÊìÀÇúÈ¯¤¹¤ë»þ¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡Ù
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢²áµî¤ËÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¡È¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡É¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤ò2·î7Æü¡Ê¶â¡ËÌë9»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤·¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤è¤ê7Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://abema.tv/video/episode/88-77_s1_p300¡Ë
¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¡¢É×¡¦¥µ¥Ä¥Þ¥«¥ïRPG¤È¤Î¸òºÝ¤«¤é·ëº§¤Þ¤Ç¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡Ö¤ª¾Ð¤¤ºÇÍ¥Àè¤Î»Ñ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡×
¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥×¡×¾¾Â¼º»Í§Íý¤¬20ÂåÁ°È¾¤Î°ÛÊÑ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÆæ¤ËÊìÀÇúÈ¯¤¹¤ë»þ¤¢¤Ã¤¿¡×
2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¥µ¥Ä¥Þ¥«¥ïRPG¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê¤Î¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ò¥âÃË¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÎø°¦¤Ë¤·¤¯¤¸¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¼ø¶È¡×¸åÊÔ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢1¿ÍÌÜ¤Î¥Ò¥âÃË¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤«¤éÈà¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿²áµî¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ò¥âÃË¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤½÷À¤¬´Ù¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë¤·¤¯¤¸¤ê¤È¡¢¥Ò¥âÃË¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤¬¹Ô¤¤Ä¤¯ËöÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¼ø¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¤·àÃÄ¤Î±é½Ð²È¡É¤À¤Ã¤¿2¿ÍÌÜ¤Î¥Ò¥âÃË¤È¡¢¡ÈÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ùー¥·¥¹¥È¡É¤À¤Ã¤¿3¿ÍÌÜ¤Î¥Ò¥âÃË¤È¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤â¸À¤¨¤ë¸òºÝ´ü´Ö¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë¤³¤È¤¬É¬¤º¤·¤âÀµ²ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿ÍÌÜ¤Î¥Ò¥âÃË¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÍÇ½¤ËÀ¤´Ö¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ä¡¢ÊÎ¤í¤Ë¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¹¬¤»¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Ëãáã¤·¤¿·ë²Ì¡¢3¿ÍÌÜ¤Î¥Ò¥âÃË¤«¤é¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë98±ß¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥¯¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡¢´ò¤·¤¹¤®¤Æ¹æµã¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤·¤¯¤¸¤ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶µ¼¼¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¥Ò¥âÃË¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤ä¤¹¤¤½÷À¤Ï¡Ö¥Ò¥âÃË¤¬²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÁ´Éôµö¤»¤ë¡×¡ÖÈà¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖºÇ¸å¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢À¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö20ÂåÁ°È¾¤Ã¤ÆÆæ¤ËÊìÀÇúÈ¯¤¹¤ë»þ¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ö¾åµþ¤·¤Æ1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡È²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é°é¤Æ¤¿¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢2¿Í¤Î¥Ò¥âÃË¤ÎÆÃÄ§¤äÊÌ¤ì¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¡ÖËÜÌ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È²±Â¬¤¬Èô¤Ö¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Ò¥âÃË¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¶µ¼¼¤Ï¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ø¶È¸åÈ¾¤Ç¤ÏÉ×¡¦¥µ¥Ä¥Þ¥«¥ïRPG¤µ¤ó¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤ä¡¢¶¦±é¤¬½Å¤Ê¤êÍ§¿Í´Ø·¸¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤¬¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç·Ð°Þ¡¢·ëº§¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¡£¡Ö¶ì¼ê¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤«¤é¤·¤Ä¤³¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢»ä¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ä¥Þ¥«¥ïRPG¤â°û¤ß²ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¥×¥ì¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥«¥ïRPG¤µ¤ó¤«¤éËèÆü¡Ö¹¥¤¤À¡×¤ÈÌÔ¥¢¥×¥íー¥Á¤¬»Ï¤Þ¤ë¤â¡¢¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ø¹¥¤¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð»ä¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡ÖÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥«¥ïRPG¤µ¤ó¤«¤é¡Öº£Æü¤Ï¥Í¥¿¤ò½ñ¤¯Æü¤À¤«¤é¡ª¥Í¥¿¤¬½ñ¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤ËÍ½Äê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ·¤Ü¤¦¡ª¡×¤ÈÊÖ¿®¤¬Íè¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¥Í¥¿ºî¤ê¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥Ò¥âÃË¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ì´¤ò¸ì¤Ã¤¿¤êÇä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤â¸À¤ï¤º¡¢¤¿¤ÀÌÛ¡¹¤È¥Í¥¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ÆÈà¤Ø¤Îµ¿¤¤¤¬´°Á´¤ËÊ§¿¡¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¾Ð¤¤¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£½é¤á¤Æ¥Çー¥È¤ò¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¡¦¹¾¥ÎÅç¤Ç¥×¥í¥Ýー¥º¤µ¤ì¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ø¶È¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢Ìó3Ç¯´Ö¹×¤®Â³¤±¤¿¡È¥Ò¥âÃË¾Â¡É¤òÃ¦¤·¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î½÷À¤ËÅÁ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¤òÈ¯É½¡£¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ò¥âÃË¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¤·¤¯¤¸¤ê¤«¤é³Ø¤ó¤À¶µ·±¤È¤Ï...¡©ËÜÊÔ¤ÏÊüÁ÷¸å7Æü´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡ÙÊüÁ÷³µÍ×
ÇÛ¿®Æü»þ¡§Ëè·îÂè1～3¶âÍË¡¡Ìë9»þ30Ê¬～ÇÛ¿®³«»Ï
Âè4¶âÍË¡¡ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å～
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®URL¡§https://abema.tv/video/title/88-77
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UC7WWaOF8NL-h_9b-KPiBFRg