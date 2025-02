『World DJ Festival Japan 2025』本日よりアーティスト発表開始!!

株式会社サムライパートナーズ

World DJ Festival Japan 2025 製作委員会は、2025年6月28日(土)・29 日(日)の2日間、幕張メッセ 国際展示場9-11ホール (千葉市美浜区)にて開催される「World DJ Festival Japan 2025」のアーティストラインナップを本日より順次発表いたします。

ヘッドライナーとして、The ChainsmokersとAlessoの出演が決定!

World DJ Festival Japan 2025 の詳細・出演アーティストの最新情報は、公式SNSにて発表していきます。(公式Instagram(https://www.instagram.com/worlddjfestival_jpn/))

【World DJ Festival Japan 2025 について】

韓国No.1、アジアNo.1の動員数を誇るWorld DJ Festivalの世界進出第一弾!

World DJ Festival Japan 2025 では、[Universe&Fantasy] をコンセプトに、多彩な音楽が織りなす無限の宇宙へと皆様をご招待します。

最先端のテクノロジーによる斬新な演出と、世界最高峰のDJたちのコラボレーションによって、壮大な宇宙の物語が今始まります。

THE CHAINSMOKERSALESSO第3弾チケット発売概要

■料金

1Daysチケット(GA): \17,000-

1Days premiumチケット(PGA): \27,000-

1Days U23チケット(UGA): \12,000-

2Daysチケット(GA): \32,000-

2Days premiumチケット(PGA): \52,000-

2Days U23チケット(UGA): \21,000-

※Premiumチケットは前方専用エリア入場可能

※U23チケットは18歳~23歳未満の方対象

■販売期間

2025年2月10日(月)8:00

~2025年4月12日(土)23:59

■チケット購入URL

ローチケ:https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=744506

ZAIKO:https://iflyer.zaiko.io/e/wdjf2025

ぴあ:https://w.pia.jp/t/wdf2025japan/

※チケットは18歳以上の方にご購入いただけます。

【The Chainsmokersについて】

The Chainsmokersは、2012年に結成しNYを拠点として活動しているアンドリュー・タガート(Andrew Taggart)とアレックス・ポール(Alex Pall)の2人から成るDJプロデューサーデュオ。

2014年にリリースした「#Selfie」で一躍有名となり、2016年には全米チャートで「Roses」が最高6位、「Don't Let Me Down」が最高3位まで上昇。さらに「Closer」では同年最長記録の12週連続1位を獲得し、世界をリードするアーティストとして確固たる人気と地位を築く。

同年開催された第59回グラミー賞では<最優秀ダンス・レコーディング賞>を「Don't Let Me Down」で受賞、<最優秀新人賞>にもノミネート。さらに同年リリースのシングル「Paris」、Coldplay(コールドプレイ)とのコラボレーションによる「Something Just Like This」に加え、「Closer」のヒットによって、デュオ/グループとして史上3組目となる全米チャート3曲同時トップ10入りを果たし、初のグラミー賞に輝いたアーティスト。

【Alessoについて】

Alessoは「Heroes (We Could Be)」「Under Control」などの名曲で知られ、Coachella、Electric Daisy Carnival、Creamfields、Tomorrowlandなど世界最大級のフェスで圧倒的なパフォーマンスを披露。

ポップシーンのスーパースターたちとのコラボレーションも多数、果たしてきた。

楽曲総再生回数は今や全世界で40億回を超え「Calling (Lose My Mind)」(2012)は全米チャート「ダンスクラブソングチャート」で1位を獲得し、得意のプログレッシヴ・ハウスにアレンジした「If I Lose Myself (Alesso vs OneRepublic)」(2013)では、グラミー賞「最優秀リミックス・レコーディング賞」にノミネートされた経歴を持つアーティスト。

【World DJ Festivalとは】

世界トップクラスのDJ/プロデューサーと世界最高峰のプロダクションチームの技術力と最高の演出力で圧倒的な規模のステージから感動的な瞬間をお届けするEDMフェスティバルです。

2024年の韓国開催時にはTHE CHAINSMOKERS(ザ・チェインスモーカーズ)をヘッドライナーに迎え、2日間で9万人動員を突破。2023年以前には、Zedd(ゼッド)、ERIC PRYDZ(エリック・プライズ)、KSHMR(カシミア)、Nicky Romero(ニッキー・ロメロ)、ODEZA(オデッザ)、AVICII(アヴィーチー)といった大人気アーティストたちを多数ラインナップ、今回のラインナップも乞うご期待。(韓国オフィシャルサイト:https://wdjfest.com/)

「World DJ Festival Japan 2025」公演概要

■日程:2025年6月28日(土)29日(日)

■会場:幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール (千葉市美浜区)

■出演アーティスト:THE CHAINSMOKERS・Alesso(続々発表予定)

■公式SNS

Instagram(https://www.instagram.com/worlddjfestival_jpn/)

X(旧Twitter)(https://x.com/wdjf_japan)

Facebook(https://www.facebook.com/worlddjfestivaljp)

■主催・企画・制作:World DJ Festival Japan 2025製作委員会

■問い合わせ:info@samurai-partners.jp

(World DJ Festival Japan 2025製作委員会 主幹事会社 株式会社サムライパートナーズ )