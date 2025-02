【サモンズボード】『サモンズボード』は本日でサービス開始より11周年！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

▶▶『サモンズボード』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20250210sbpt01

「11周年 アニバーサリーイベント」を拡張!

https://sb.gungho.jp/member/11th-anniversary/index.html

『サモンズボード』は、本日2025年2月10日(月)にサービス開始から11周年を迎えました。絶賛開催中の「11周年 アニバーサリーイベント」は、本日よりさらに盛りだくさんでお届けします。

●期間中ログインで10連ガチャや「光結晶」、新キャラクターなどをお届け

期間中ログインで10連ガチャや「光結晶」をゲット!

「光結晶」は10日連続でログインできれば、最高100個手に入れるチャンスです。いずれも期間中、ゲームにログインするだけでお知らせメールにてお届けします。

・「11周年記念!10連ガチャ」

・「光結晶」(10日連続・毎日10個)

・新キャラクター「暗霊の森人ベイロン」

・【宝玉】ソウル「11周年の宝杯」

●ランク111と1111、プレイ日数111と1111で各1回挑戦できるプレミアムガチャ登場!

「暗霊の森人ベイロン」

ランク111、1111到達とプレイ日数111日と1111日到達で、それぞれ無料で1回まわせるプレミアムガチャが登場します。

●レアガチャ「11th ANNIVERSARY FESTIVAL Second half」登場!

新たに「巫獣の魂神ユレア」「魔界の邪氷姫イオレット」がラインナップ。

●モンスター討伐「騎砦魔ガスドゥール」が登場!

「巫獣の魂神ユレア」「魔界の邪氷姫イオレット」モンスター討伐「騎砦魔ガスドゥール」が登場!

30体討伐で「騎砦魔ガスドゥール」が必ず入手でき、「光結晶」などの討伐報酬が、AP10以上消費で獲得できます。ギルドのメンバーと協力して豪華報酬を勝ち取りましょう。

●入坑許可所でペンダンジョン開催!

●1日1回クリアできる記念ダンジョン「メモリアル祝宴会場」を10日連続開催!

●11周年を記念してキャンペーン実施!

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1879_1_f58b5f6f1340b5bd7e58fc4c653a4c16.jpg ]

※各イベントの開催期間や詳細は公式サイトをご確認ください。

『サモンズボード』基本情報

タイトル: サモンズボード

ジャンル: ボードゲーム・RPG

対応機種: Android OS 6.0以上/iOS 12.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト: https://sb.gungho.jp/

特徴:サモンズボード!それは4×4の召喚盤の上で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう!

