【ホテルインターゲート金沢】×金沢の老舗酒蔵 「福光屋」　金沢の日本酒「福光屋」の夕べ　開催のお知らせ　開催日：2025年2月21日（金）17:00～19:00

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が運営する、ホテルインターゲート金沢（金沢市高岡町、支配人：齊藤 正志）では、地元・金沢の日本酒と肴のマリアージュを楽しめるイベント「金沢の日本酒『福光屋』の夕べ」を、2025年2月21日（金）に開催いたします。また、2月22日（土）から3月15日（土）までの期間中、日本酒のみ比べセットの販売を実施いたします。

2024年12月にユネスコの無形文化遺産に登録された、日本の「伝統的酒造り」。日本各地の気候や風土に応じて発展し、日本酒や焼酎、泡盛など伝統的な製法が現在まで受け継がれてきました。

このたびホテルインターゲート金沢では、全国屈指の地酒処である石川県金沢の日本酒の魅力にふれる、一夜限りのイベントをご宿泊のお客様限定で開催いたします。

本イベントでは、1625年に創業し金沢で最も長い歴史を持つ「福光屋」をお招きし、日本酒の特徴についてのお話しを、選りすぐりの日本酒と金沢ならではの肴とともにお楽しみいただきます。

ぜひこの機会に、金沢の魅力を再発見できる特別な一夜をお過ごしください。

当社のブランドステートメント「地域の価値で、未来を変えていく。」を具現化する価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、ホテルの滞在を通してお客様に地域の文化に触れていただく取り組みを実施しております。

【金沢の日本酒「福光屋」の夕べ 概要】

URL：https://www.intergatehotels.jp/kanazawa/recommendation/12351.html

場所：ホテルインターゲート金沢 1F インターゲートラウンジ

対象：ご宿泊のお客様

協力：株式会社 福光屋

《一夜限定イベント》

■日時：2025年2月21日（金）17:00～19:00

※17:30～ 金沢で最も長い歴史を持つ酒蔵「福光屋」の日本酒×金沢のおつまみについて「福光屋」をお招きし、ご紹介いたします。

■料金：無料

■提供メニュー：4種の日本酒と3種の肴のマリアージュをお愉しみください。

＜日本酒×おつまみ＞

・福正宗 氷温生貯蔵 辛口 DRY × 治部煮 五香粉風味

・黒帯 悠々 特別純米 × 清酒味付えいひれ炙り

・加賀鳶 純米大吟醸 藍 / 加賀鳶 純米吟醸 × もろみ醤油クリームチーズ、酒粕クリームチーズ

※イベント内容や提供メニューは予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

※提供メニューは、ハッピーアワー（17:00～19:00）にてセルフサービスでご提供いたします。

※写真は全てイメージです。

《日本酒のみ比べセットの販売》

■期間：2025年2月22日（土）～3月15日（土）各日15:00～22:00

■料金：1,500円 / 1セット（日本酒3種、肴３種）※税込

日本酒一例

（加賀鳶 純米吟醸、福正宗 氷温生貯蔵 辛口 DRY、黒帯 悠々 特別純米）

株式会社 福光屋

URL：https://www.fukumitsuya.co.jp/

1625年（寛永2年）創業。1960年から取り組む契約栽培米と、霊峰白山の麓より百年の歳月をかけて辿り着く清冽な仕込み水、先端の裏づけを得ながら進化し続ける蔵人たちの伝統技術により、2001年に純米蔵を実現。現在では長年培ってきた米醗酵技術を生かし、化粧品や食品開発にも取り組み、日本文化としての日本酒を国内外に発信するために直営店や輸出も展開しています。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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ホテルインターゲート金沢

※ホテルインターゲート金沢は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：ホテルインターゲート金沢

所在地：石川県金沢市高岡町2番5号

TEL：076-260-7200

開業：2019年3月16日（土）

階数：地上12階建て

客室数：166室

URL：https://www.intergatehotels.jp/kanazawa/

Facebook：https://www.facebook.com/kanazawaintergate/

X：https://x.com/HotelKanazawa

Instagram：https://www.instagram.com/intergate_kanazawa/