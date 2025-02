保育士の90％が「使用したい」と回答。電動鼻吸器「SUUPY」が「保育士認定」を取得

株式会社ネクストビート

株式会社ネクストビート(本社:東京都渋谷区、代表取締役:三原誠司)は、小型DCポンプの設計、開発、製造、販売及び医療機器の設計、開発・製造・販売などを手掛ける、株式会社TOKIO Lab(本社:東京都府中市、代表取締役:服部英明)が販売する電動鼻吸器「SUUPY(スーピー)」が、子育て世帯に推奨されるサービスとして「保育士認定」を取得したことをお知らせいたします。

■電動鼻吸器「SUUPY」とは

電動鼻吸器SUUPYは、これまでに24万台以上製造してきた過程で得た、お客様からの貴重なフィードバックを基に生まれた、いいとこ取りの全年齢層対応の電動鼻吸い器です。

持ち運べる携帯サイズでありながら、抜群の吸引力を実現。独自開発の鼻ノズルは、鼻水吸引中の耳への負担を最小限に。使用後は水道水で洗い流すだけで、お手入れ簡単。

外出時は電池を装着しての携帯式タイプ、屋内でご使用時はコンセントで使用するホームタイプなど、ご使用いただく環境に合わせて選択できるラインナップを取り揃えております。

■保育士認定とは

電動鼻吸器「SUUPY」商品紹介ページ :https://suupy.net/

「保育士認定」は、当社が実施する認定制度で、保育現場での経験豊富な保育士が子どもに適したサービスを専門的な視点から評価するものです。子どもたちの健やかな成長を支えるためのサービスを厳選し、保護者が安心して選べる指標を提供しています。

今回、電動鼻吸器SUUPYが「保育士認定」を取得したことで、保育士から信頼を得る製品であることが証明されました。

■保育士・幼稚園教諭の90%が「使用したい」と回答

<保育士・幼稚園教諭からのコメント抜粋>

・2wayタイプで持ち運びが出来ること。他社製品に比べコンパクト

・我が子が鼻詰まりからよく中耳炎になるので、鼻吸い機をもってるが部品洗いが煩わしく使えてない。これなら洗う部分が細かくなく洗いやすいため煩わしさがなさそう。

・ティッシュで拭く回数が多いと肌荒れを起こすから、使ってほしい

・吸引力があるのに、コンパクトで安心設計なのが魅力的だから。管理医療機器に認定済みなのも安心

<調査概要>

調査テーマ:保育士・幼稚園教諭に対する電動鼻吸器「SUUPY」に関する調査

調査方法:インターネット調査

有効回答数:100名

調査時期:2024年12月

<TOKIO Labについて>

株式会社TOKIO Lab は小型DCポンプ及び関連する応用機器の設計、開発、製造、販売を手掛ける企業です。医療機器製造販売業許可(クラスII)及び製造業許可とISO13485(国際医療機器認証)を取得しており、これらを活かした医療機器の設計、開発、製造、販売を得意としております。

小規模な企業帯ですが、経験豊富なメカ設計者、電気設計者(ハードからソフトまで)が在籍しており、ゼロからの開発も可能で、両設計者が連携した体制を取っておりますので、お客様の製品開発設計のお手伝いをスピーディーに行うことが強みです。

「SMILE EVERYONE OVER THE WORLD」を企業ビジョンとして掲げ、自社製品、取扱製品、お取引先様、地域、そして社員の笑顔が見えることを推進して参ります。

小回りと柔軟性を最大の武器として、ナンバーワンにはなれなくとも、弊社にかかわるすべての人々の心にオンリーワンとなれるように邁進いたします。

株式会社TOKIO Lab ホームページ

https://tokio-lab.com/index.html

<株式会社ネクストビートについて>

「人口減少社会において必要とされるインターネット事業を創造し、ニッポンを元気にする」という理念を掲げ、2013年に創業しました。人口減少に伴い多方面に広がる社会課題に対し、テクノロジーの力を駆使し、ライフイベント領域・地方創生領域・グローバル領域において国内外に12事業を展開しています。

コーポレートサイト:https://www.nextbeat.co.jp

リクルートサイト :https://www.nextbeat.co.jp/recruit