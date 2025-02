【THE AOYAMA GRAND HOTEL】嗅覚×味覚のマリアージュで、世界5カ国をまわる旅。前菜とドリンクをかけ合わせた新感覚カクテルプログラム、「FINGERSHOOT」を発表

株式会社Plan・Do・See

THE AOYAMA GRAND HOTEL(東京・北青山)は前菜とドリンクをかけ合わせ、嗅覚と味覚で愉しむ新たなカクテルプログラム、「FINGERSHOOT」を2月17日(月)より 4階オールデイダイニングレストラン、THE BELCOMO/ザ ベルコモ にて提供を開始いたします。

カクテルは全5種、「韓国」カンジャンセウ×ソジュ、「アメリカ南東部」ミニバーガー×バーボン・ウィスキーなど世界5カ国をイメージした手のひらサイズの前菜×カクテルをご用意いたします。嗅覚と味覚で感じる香りと味わいはもちろん、見た目にも楽しい新しいバータイムをぜひ体験しにお越しください。

【FINGERSHOOT カクテル】

SOUTH KOREA -구미호 GUMIHO-

SOJU × カンジャンセウ

CHOM CHOROMCELLO

CORN SILK TEA / MANDARINE JUICE

CHILSUNG CIDER / AOKAGE

OSMANTHUS CORDIAL / LEMON

VIETNAM -CROPS DISTRIBUTION-

NÊP MÓI × ベトナム揚げ春巻き

NÊP MÓI

CHA DA CLARIFIED / TAMARIND JUICE

LEMON / COCONUT / PANDAN LEAF

MOROCCO -MOROCCAN OUTRAGEOUS-

VERMOUTH × タジン鍋チキン

DRY VERMOUTH / PEPPERMINT

YOGURT / PUNCH / SENCHA

LIME / COCONUT / WHITE RUM

PINE / COCONUT WATER / MILK

SOUTHEAST CENTRAL U.S -OLD IS THE NEW FASHIONED-

BOURBON WHISKEY × ミニバーガー

BUFFALO TRACE / ANGOSTURA BITTERS

PEYCHAUD’S BITTERS / ABBOT'S BITTERS

ORANGE BITTERS / SODA / COLA SYRUP

LEMON PEEL / ORANGE PEEL

JAPAN -OIDEYASU-

CANE SUGAR SHOCHU × 水わらび最中

WARABI CANE SUGAR / SHOCHU

CREAM / SOYMILK / GYOKURO / KINAKO

KUROMITSU / BLACK SESAME / MATCHA

【fingershoot考案者 田村紀介さん】

HUGE、SPIRITS & SHARING、TRUNK HOTELにてバーテンダーとして活躍。

これまでの経験を活かし、クラシックレシピの探求と斬新な組み合わせによる、新たな香りの表現を追求。

特に香りに特化したカクテルやドリンクメニューの開発を手掛け、

ケータリングサービスやコンサルティングレシピの提供を行っている。

また、自身が最も重視する「香りと味の調合」を研究テーマとしたLABO 【九角】 を設立。

近日自身のバーもオープン予定。

【THE BELCOMOについて】

世界中の美味しいを詰め込んだオールデイダイニング。イタリアンを始めとした多国籍料理を種類豊富にお楽しみいただけます。季節を感じられるテラスやバーカウンター、オープンキッチンが広がる賑やかな空間で、朝食からバータイムまで、シーンに合わせて多様にお愉しみいただけます。

場所:

東京都港区北青山2-14-4 THE AOYAMA GRAND HOTEL 4F

営業時間:

<ランチ>

11:00-15:00 (L.O.)

<ディナー>

日~木曜日 17:00-23:00 (21:00 FOOD L.O./22:30 DRINK L.O. 23:00 CLOSE

金・土曜日 17:00-23:00 (22:00 FOOD L.O./22:30 DRINK L.O.) 23:00 CLOSE

<カフェ>

10:30-17:00 (L.O.)

<バー>

日~木曜日 17:00-23:00 (21:00 FOOD L.O./22:30 DRINK L.O. 23:00 CLOSE

金・土曜日 17:00-23:00 (22:00 FOOD L.O./22:30 DRINK L.O. 23:00 CLOSE

(3月1日よりバーの営業時間がDRINK L.O. 23:30 CLOSE 24:00に延長いたします)

レストランご予約:https://www.tablecheck.com/ja/shops/belcomo/reserve

レストランお問い合わせ:reception@aoyamagrand.com / 03-6271-5429