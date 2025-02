zero to oneとさくらインターネットが共同開発した「クラウドエンジニア養成講座」が、経済産業省の「第四次産業革命スキル習得講座」に認定

株式会社zero to one

株式会社zero to one(本社:宮城県仙台市、代表取締役CEO:竹川 隆司、以下「zero to one」)とさくらインターネット株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:田中 邦裕、以下「さくらインターネット」)が共同開発した「クラウドエンジニア養成講座」(以下「本講座」)が、経済産業省の「第四次産業革命スキル習得講座(リスキル講座)認定制度」において対象講座として認定されました。

本講座は、「さくらのクラウド」をはじめとしたクラウドサービスを題材にし、クラウドベンダー共通の汎用的な技術を身に付けることができる講座です。エンジニアリング経験がある方を主な受講対象者とし、クラウドを活用する上で必要となる知識を段階的に学び、自らクラウドインフラを活用しシステム開発や実行基盤を管理および運用できる人材を育成します。

また、本講座はIT・データ分野を中心とした専門的・実践的な教育訓練講座として、経済産業大臣の認定を受け「第四次産業革命スキル習得講座(リスキル講座)認定制度」の対象講座となりました。

今後も、zero to one とさくらインターネットは国内のデジタル競争力強化を目指し、DX人材の育成支援をはじめとする教育分野のDXに寄与してまいります。

「クラウドエンジニア養成講座」について

概要

エンジニアリング経験者を対象とした、「さくらのクラウド」を軸としてクラウドベンダーに共通する汎用的な用語、技術および活用方法を実践的に身に付けることができる講座です。さくらインターネットが設立したデジタル人材育成のための検定制度「さくらのクラウド検定」の出題範囲からさらに専門性を高め、より高度なクラウドエンジニアリングスキルを習得するための内容が盛り込まれています。

また、本講座はさくらインターネットがこれまで実施してきた社会人向けセミナーや高専支援プロジェクトによる実践教育の知見と、 zero to oneが手掛けてきたさまざまなオンライン教材開発の知見を組み合わせ、2社共同で開発および運用を行います。

講座形式

オンライン

開講時期

2025年4月予定

リスキル講座(第四次産業革命スキル習得講座)認定制度について

IT・データを中心とした将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野において、社会人が高度な専門性を身に付けてキャリアアップを図る、専門的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が認定する制度です。

各社によるコメント

株式会社zero to one 代表取締役CEO 竹川 隆司

弊社ではこれまでに「JDLA『E資格』向け認定プログラム」や「自動運転システム構築完全講座」など4つの講座が「第四次産業革命スキル習得講座」に認定されておりますが、AI分野に限定されておりました。この度、さくらインターネットさまのクラウド分野やセキュリティ分野での強みを活かした「クラウドエンジニア養成講座」を5つ目の認定講座として加えることができて、より一層社会の教育ニーズに対応できるものと大変期待しています。

株式会社さくらインターネット 執行役員 高橋 隆行

zero to oneさまと弊社は、これまでも「さくらのクラウド検定」の設立をはじめ、DX人材の育成支援に積極的に取り組んでまいりました。このたび、zero to oneさまと共同開発し、「第四次産業革命スキル習得講座」に認定された「クラウドエンジニア養成講座」を通じて、より実践的なスキルを持つ人材の育成を一層推進し、未来の市場をより明るく、持続可能なものにしていきたいと考えております。また、国内のデジタル競争力を向上させることで、産業全体の発展を促し、社会にポジティブな影響を与えることができると信じております。

■株式会社zero to oneについて

代表者:代表取締役CEO 竹川 隆司

本 社:宮城県仙台市若林区卸町 2-9-1 INTILAQ東北イノベーションセンター内

設 立:2016年1月8日

URL :https://zero2one.jp/

■さくらインターネット株式会社について

代表者:代表取締役社長 田中 邦裕

本 社:大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3階

創 業:1996年12月23日

設 立:1999年8月17日

URL :https://www.sakura.ad.jp/corporate/