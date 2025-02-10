甲斐稜人（名古屋オーシャンズ）が週間MVPに！第25節｜2025年2月8日～9日 週間ベスト5【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1 ファイナルシーズン】今こそ最高のフットサルを
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
＜MVP｜FP＞
＜FP＞
＜GK＞
※選考協力：SAL(https://f-sal.com/)（@sal_japan(https://x.com/sal_japan)）
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2月8日（土）～2月9日（日）に実施したＦリーグ2024-2025 ディビジョン1 ファイナルシーズン 岸和田ラウンド 第25節の週間ベスト5を発表いたします。
■週間ベスト5（2025年2月8日～9日）
＜MVP｜FP＞
甲斐 稜人（名古屋オーシャンズ）
＜FP＞
中村 充（立川アスレティックFC）
倉科 亮佑（ペスカドーラ町田）
石田 流星（シュライカー大阪）
＜GK＞
鈴木 雄大（ボルクバレット北九州）
※選考協力：SAL(https://f-sal.com/)（@sal_japan(https://x.com/sal_japan)）
毎週木曜日18:00～ 実況でお馴染み福田悠＆長谷川ゆうが毎節の熱狂を振り返る「Ｆリーグダイジェスト」(https://www.fleague.jp/news/?p=64867)がＦリーグTVにて配信中！
■放送情報
公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
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価格：月額2,200円（税込）
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