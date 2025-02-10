声優・中島由貴の完全撮り下ろし写真集が、4月25日（金）発売決定！

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株式会社イマジカインフォス

【先行イメージカット１.】中島由貴写真集（仮）



【先行イメージカット２.】中島由貴写真集（仮）


【先行イメージカット３.】中島由貴写真集（仮）


・早期予約キャンペーン


対象期間：2025年2月10日(月)～2月24日(月・祝)


早期予約キャンペーン期間内に『中島由貴写真集（仮）』をご予約の方の中から抽選でご当選された方を5月10日(土)開催のイベントにご招待！
■イベント内容
・写真集サイン会＆複製サイン入りブロマイドお渡し会


…中島さんが目の前であなたの写真集の好きなページにサイン＆宛名入れ！


イベントに落選された方の中から抽選で500名(限定版300名・通常版200名)の方の写真集には中島さんのサインを入れてお届けします。



対象商品一覧はこちら


https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344)



・特典情報


アニメイト


<共通特典>


１.早期予約限定スマホステッカー(絵柄はアニメイト共通)
対象期間：2025年2月10日(月)～2月24日(月・祝)


２.複製サイン&コメント入りブロマイド



<アニメイト限定セットpremium>


A5アナザーフォトブック + ボイスメッセージDLシリアル付き　5,610円（税込）　


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055680/


<アニメイト限定セットA>


A5アナザーフォトブック付き　5,170円（税込）


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055677/


<アニメイト限定セットB>


ボイスメッセージDLシリアル付き　4,290円（税込）


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055679/


<アニメイト通常版>


3,850円（税込）


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055675/



ゲーマーズ


<共通特典>


１.早期予約限定スマホステッカー(絵柄はゲーマーズ共通)
対象期間：2025年2月10日(月)～2月24日(月・祝)


２.複製サイン&コメント入りブロマイド



<限定版※5月開催特典サイン会応募券付き>


A4アナザーフォトブック付き　5,170円(税込)


https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10778770/


<限定版>


A4アナザーフォトブック付き　5,170円（税込）


https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10777465/


<【超】限定版※5月開催特典サイン会応募券付き>


A4アナザーフォトブック＆アクリルフィギュア付き　6,930円(税込)


https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10778771/
<【超】限定版>


A4アナザーフォトブック＆アクリルフィギュア付き　6,930円(税込)


https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10777466/


<ゲーマーズ通常版※5月開催特典サイン会応募券付き>


3,850円（税込）


https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10778769/


<ゲーマーズ通常版>


3,850円（税込）


https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10777462/



インフォスクエア


<共通特典>


インフォスクエア限定カバー
※通常カバーはつきません


<インフォスクエア限定版>


B2タペストリー＋アいろはにゆっきーカルタ付き　11,000円(税込)


https://infosquare.shop/?pid=184785022


<インフォスクエア通常版>


3,850円（税込）


https://infosquare.shop/?pid=184759706



通常版＜特典付き販売＞


下記の法人では、通常版を特典付きで販売！


セブンネット


ブロマイド　１種　3,850円（税込）


https://7net.omni7.jp/detail/1107583272



楽天


ブロマイド　１種　3,850円（税込）


https://books.rakuten.co.jp/rb/18146634/



HMV


ブロマイド　１種　3,850円（税込）


https://www.hmv.co.jp/product/detail/15676898




・イベント情報


アニメイト、ゲーマーズ、インフォスクエアで写真集をご予約・ご購入いただいた方を対象に、発売記念イベントを開催！



5月3日(土)・5月11日(日)特典サイン会


【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ
【応募方式】抽選
【対象期間】
2025年2月10日(月)～2025年4月7日(月)
【イベント内容】
特典サイン会


【イベント日程・会場】
＜東京＞2025年5月3日(土)
＜大阪＞2025年5月11日(日)


【当選通知】
2025年4月下旬頃予定


アニメイト　イベント詳細▼
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112682


ゲーマーズ　イベント詳細▼ゲーマーズオンラインショップで5月開催特典サイン会応募券付きのご購入は下記URLよりお願いいたします。
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6000



5月10日(土)インフォスクエア早期予約者対象イベント


【対象法人】インフォスクエア


【応募方式】応募期間中にご予約と同時に応募完了


【イベント内容】
写真集サイン会＆複製サイン入りブロマイドお渡し会
…中島さんが目の前であなたの写真集の好きなページにサイン＆宛名入れ！


【対象期間】
2025年2月10日(月)～2025年2月24日(月・祝)


【イベント日程・会場】
2025年5月10日(土)＠都内某所


インフォスクエア　イベント詳細▼
https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344)
※早期予約キャンペーン対象・インフォスクエア限定版/通常版の各商品ページをご確認ください。




8月16日(土)・8月17日(日)写真集サイン会


【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ・インフォスクエア
【応募方式】抽選
【対象期間】
2025年2月10日(月)～2025年7月22日(火)
【イベント内容】
写真集サイン会
…中島さんが目の前であなたの写真集の好きなページにサイン＆宛名入れ！


【イベント日程・会場】
＜東京＞2025年8月16日(土)
＜大阪＞2025年8月17日(日)


【当選通知】
2025年8月上旬頃予定


アニメイト　イベント詳細▼
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112682


ゲーマーズ　イベント詳細▼
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6002


インフォスクエア　イベント詳細▼
https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344)
※インフォスクエア限定版/通常版の各商品ページをご確認ください。



※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



・商品概要


書名：中島由貴写真集（仮）


発売日：2025年4月25日(金)


予価：3,850円(税込)


仕様：A4　オールカラー　


発行：イマジカインフォス