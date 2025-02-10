声優・中島由貴の完全撮り下ろし写真集が、4月25日（金）発売決定！
【先行イメージカット１.】中島由貴写真集（仮）
【先行イメージカット２.】中島由貴写真集（仮）
【先行イメージカット３.】中島由貴写真集（仮）
・早期予約キャンペーン
対象期間：2025年2月10日(月)～2月24日(月・祝)
早期予約キャンペーン期間内に『中島由貴写真集（仮）』をご予約の方の中から抽選でご当選された方を5月10日(土)開催のイベントにご招待！
■イベント内容
・写真集サイン会＆複製サイン入りブロマイドお渡し会
…中島さんが目の前であなたの写真集の好きなページにサイン＆宛名入れ！
イベントに落選された方の中から抽選で500名(限定版300名・通常版200名)の方の写真集には中島さんのサインを入れてお届けします。
対象商品一覧はこちら
https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344)
・特典情報
アニメイト
<共通特典>
１.早期予約限定スマホステッカー(絵柄はアニメイト共通)
対象期間：2025年2月10日(月)～2月24日(月・祝)
２.複製サイン&コメント入りブロマイド
<アニメイト限定セットpremium>
A5アナザーフォトブック + ボイスメッセージDLシリアル付き 5,610円（税込）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055680/
<アニメイト限定セットA>
A5アナザーフォトブック付き 5,170円（税込）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055677/
<アニメイト限定セットB>
ボイスメッセージDLシリアル付き 4,290円（税込）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055679/
<アニメイト通常版>
3,850円（税込）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055675/
ゲーマーズ
<共通特典>
１.早期予約限定スマホステッカー(絵柄はゲーマーズ共通)
対象期間：2025年2月10日(月)～2月24日(月・祝)
２.複製サイン&コメント入りブロマイド
<限定版※5月開催特典サイン会応募券付き>
A4アナザーフォトブック付き 5,170円(税込)
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10778770/
<限定版>
A4アナザーフォトブック付き 5,170円（税込）
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10777465/
<【超】限定版※5月開催特典サイン会応募券付き>
A4アナザーフォトブック＆アクリルフィギュア付き 6,930円(税込)
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10778771/
<【超】限定版>
A4アナザーフォトブック＆アクリルフィギュア付き 6,930円(税込)
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10777466/
<ゲーマーズ通常版※5月開催特典サイン会応募券付き>
3,850円（税込）
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10778769/
<ゲーマーズ通常版>
3,850円（税込）
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10777462/
インフォスクエア
<共通特典>
インフォスクエア限定カバー
※通常カバーはつきません
<インフォスクエア限定版>
B2タペストリー＋アいろはにゆっきーカルタ付き 11,000円(税込)
https://infosquare.shop/?pid=184785022
<インフォスクエア通常版>
3,850円（税込）
https://infosquare.shop/?pid=184759706
通常版＜特典付き販売＞
下記の法人では、通常版を特典付きで販売！
セブンネット
ブロマイド １種 3,850円（税込）
https://7net.omni7.jp/detail/1107583272
楽天
ブロマイド １種 3,850円（税込）
https://books.rakuten.co.jp/rb/18146634/
HMV
ブロマイド １種 3,850円（税込）
https://www.hmv.co.jp/product/detail/15676898
・イベント情報
アニメイト、ゲーマーズ、インフォスクエアで写真集をご予約・ご購入いただいた方を対象に、発売記念イベントを開催！
5月3日(土)・5月11日(日)特典サイン会
【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ
【応募方式】抽選
【対象期間】
2025年2月10日(月)～2025年4月7日(月)
【イベント内容】
特典サイン会
【イベント日程・会場】
＜東京＞2025年5月3日(土)
＜大阪＞2025年5月11日(日)
【当選通知】
2025年4月下旬頃予定
アニメイト イベント詳細▼
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112682
ゲーマーズ イベント詳細▼ゲーマーズオンラインショップで5月開催特典サイン会応募券付きのご購入は下記URLよりお願いいたします。
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6000
5月10日(土)インフォスクエア早期予約者対象イベント
【対象法人】インフォスクエア
【応募方式】応募期間中にご予約と同時に応募完了
【イベント内容】
写真集サイン会＆複製サイン入りブロマイドお渡し会
…中島さんが目の前であなたの写真集の好きなページにサイン＆宛名入れ！
【対象期間】
2025年2月10日(月)～2025年2月24日(月・祝)
【イベント日程・会場】
2025年5月10日(土)＠都内某所
インフォスクエア イベント詳細▼
https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344)
※早期予約キャンペーン対象・インフォスクエア限定版/通常版の各商品ページをご確認ください。
8月16日(土)・8月17日(日)写真集サイン会
【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ・インフォスクエア
【応募方式】抽選
【対象期間】
2025年2月10日(月)～2025年7月22日(火)
【イベント内容】
写真集サイン会
…中島さんが目の前であなたの写真集の好きなページにサイン＆宛名入れ！
【イベント日程・会場】
＜東京＞2025年8月16日(土)
＜大阪＞2025年8月17日(日)
【当選通知】
2025年8月上旬頃予定
アニメイト イベント詳細▼
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112682
ゲーマーズ イベント詳細▼
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6002
インフォスクエア イベント詳細▼
https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344)
※インフォスクエア限定版/通常版の各商品ページをご確認ください。
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
・商品概要
書名：中島由貴写真集（仮）
発売日：2025年4月25日(金)
予価：3,850円(税込)
仕様：A4 オールカラー
発行：イマジカインフォス