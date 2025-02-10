M&A支援機関協会、2月14日（金）に入会説明会を開催

一般社団法人 M&A支援機関協会

M&A業界自主規制団体である一般社団法人M&A支援機関協会（以下、当協会 / 所在地：東京都千代田区 / 代表理事 荒井 邦彦 / URL：https://www.maa-a.or.jp/ ）は、2025年2月14日（金）に入会説明会を開催します。

M&A支援機関協会は、2025年1月にM&A仲介協会より名称・体制を変更し、開かれた実効性のある自主規制団体を目指し活動しています。現在134社が加盟し、現在会員企業により約3,000社のM&Aを支援しており、自主規制ルールの策定・実効性の強化や特定事業者リストの運用、人材育成、苦情相談窓口の運営など、適正なM&Aの推進に注力しています。

このたび、中小企業庁のM&A支援機関登録制度に登録されている事業者をはじめ、M&A仲介会社、FA事業者、士業や金融機関など、幅広い支援機関の皆様に向けて入会説明会を開催いたします。

M&A支援機関の皆様、ぜひご参加ください。

日時：2025年2月14日（金）16：00～17：00

会場：TKP東京駅カンファレンスセンター 8階 ホール8E

東京都中央区八重洲1-8-16 新槇町ビル

※ハイブリッド開催につき、オンラインでのご参加も可能です。

登壇者：M&A支援機関協会 代表理事 荒井 邦彦 ほか

申し込み：ご参加にあたっては、事前のお申し込みが必要となります。以下よりお申し込みください。

https://forms.gle/QjdjajjpTa6j3ZiG9

【M&A支援機関協会概要】

名称：一般社団法人 M&A支援機関協会

英文名称：M&A Advisors Association（MAAA）

設立日：2021年10月1日

役員：

＜代表理事＞

荒井 邦彦（株式会社ストライク 代表取締役社長）

＜理事＞

小野寺 伸夫（株式会社横浜銀行 代表取締役常務執行役員 / 一般社団法人全国地方銀行協会）

久保 良介（株式会社オンデック 代表取締役社長）

佐上 峻作（株式会社M&A総合研究所 代表取締役社長）

篠田 康人（名南M&A株式会社 代表取締役社長）

渋佐 寿彦（虎ノ門有限責任監査法人 理事長 / 日本公認会計士協会 常務理事）

中村 悟 （M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長）

三宅 卓 （株式会社日本M&Aセンター 代表取締役会長）

渡辺 章博（公認会計士）

＜監事＞

弁護士 菊地 裕太郎（菊地綜合法律事務所）

所在地：東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20 階

URL：https://www.maa-a.or.jp/