【佐賀県】アイケア株式会社（介護事業）がパートナーシップ・オフィスに認定
アイケア株式会社＊（本社：福岡県糟屋郡志免町、代表取締役会長：寺澤大輔）は、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市、代表取締役会長兼社長CEO金子 和斗志、以下IKKHD）のグループ会社です。
認定企業：東洋食品株式会社、株式会社Aコープ九州（Aコープ川良店）,アイケア株式会社（アイケアレジデンス伊万里）、IMARI株式会社
アイケア株式会社功績
■就業体験の受入れ
（伊万里特別支援学校：令和元年度～令和5年度）
■企業現場における作業学習の受け入れ
（伊万里特別支援学校：令和3年度～令和5年度）
■ジョブティーチャー（生徒さまへの指導、教職員さまへの助言、保護者さまへの講和等）の派遣
（伊万里特別支援学校：令和4年度、令和5年度）
■教職員体験研修受け入れ
（伊万里特別支援学校：令和2年度、令和3年度）
■新規特別支援学校卒業者の雇用
（伊万里特別支援学校：令和元年度、令和3年度）
推薦：伊万里特別支援学校（https://www.education.saga.jp/hp/imaritokubetsushien/）
▲認定証を受領する寺澤（代表取締役会長）
▲懇談にて自身の考えを話す真木（アイケアレジデンス伊万里施設長）
【会社概要】
社 名 ：アイケア株式会社
本社所在地 ：〒811-2245
福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目6番5号
ＴＥＬ ：0955-22-8888
代表取締役会長：寺澤 大輔
代表取締役社長：江里口 貴大
設 立 ：2012年12月1日
資 本 金 ：95百万円
【公式通販サイト】
https://icare-grp.jp/
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本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
経営企画室 真殿 瑞輝（まとの みずき）
Tel.050-3539-1122
Fax.092-937-7031
info-ir@ikk-grp.jp
〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5
会社概要
[社名] アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
[証券コード] 2198東証プライム
[住所] 佐賀県伊万里市新天町722-5
[設立] 1995年11月1日
[資本金] 351百万円（2024年10月31日現在）
[代表者] 代表取締役会長兼社長 金子和斗志
[売上高] 2024年10月期連結売上高23,263百万円
[ホームページ] https://www.ikk-grp.jp/
[事業内容] グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
[グループ会社] アイ・ケイ・ケイ株式会社
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA
アイケア株式会社
株式会社明徳庵
Ambihone株式会社