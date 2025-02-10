【佐賀県】アイケア株式会社（介護事業）がパートナーシップ・オフィスに認定

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アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

アイケア株式会社＊（本社：福岡県糟屋郡志免町、代表取締役会長：寺澤大輔）は、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市、代表取締役会長兼社長CEO金子 和斗志、以下IKKHD）のグループ会社です。



認定企業：東洋食品株式会社、株式会社Aコープ九州（Aコープ川良店）,アイケア株式会社（アイケアレジデンス伊万里）、IMARI株式会社

アイケア株式会社功績


■就業体験の受入れ


（伊万里特別支援学校：令和元年度～令和5年度）


■企業現場における作業学習の受け入れ


（伊万里特別支援学校：令和3年度～令和5年度）


■ジョブティーチャー（生徒さまへの指導、教職員さまへの助言、保護者さまへの講和等）の派遣


（伊万里特別支援学校：令和4年度、令和5年度）


■教職員体験研修受け入れ


（伊万里特別支援学校：令和2年度、令和3年度）


■新規特別支援学校卒業者の雇用


（伊万里特別支援学校：令和元年度、令和3年度）



推薦：伊万里特別支援学校（https://www.education.saga.jp/hp/imaritokubetsushien/）




▲認定証を受領する寺澤（代表取締役会長）

▲懇談にて自身の考えを話す真木（アイケアレジデンス伊万里施設長）

【会社概要】


　　社　名　　：アイケア株式会社


　本社所在地　：〒811-2245
　　　　　　　　福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目6番5号
　　ＴＥＬ　　：0955-22-8888


代表取締役会長：寺澤　大輔


代表取締役社長：江里口　貴大


　　設　立　　：2012年12月1日


　資　本　金　：95百万円



【公式通販サイト】


https://icare-grp.jp/



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本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
経営企画室　真殿　瑞輝（まとの　みずき）
Tel.050-3539-1122
Fax.092-937-7031
info-ir@ikk-grp.jp
〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5



会社概要


[社名]　アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社


[証券コード]　2198東証プライム


[住所]　佐賀県伊万里市新天町722-5


[設立]　1995年11月1日


[資本金]　351百万円（2024年10月31日現在）


[代表者]　代表取締役会長兼社長　金子和斗志


[売上高]　2024年10月期連結売上高23,263百万円


[ホームページ]　https://www.ikk-grp.jp/


[事業内容]　グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供


[グループ会社]　アイ・ケイ・ケイ株式会社


　　　　　　　　PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA


　　　　　　　　アイケア株式会社


　　　　　　　　株式会社明徳庵


　　　　　　　　Ambihone株式会社