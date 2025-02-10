三郎丸蒸留所ウイスキー　WWA2025で部門最高賞を受賞

若鶴酒造株式会社

このたび、若鶴酒造株式会社 三郎丸蒸留所（本社：富山県砺波市三郎丸、代表取締役社長：稲垣貴彦）は、イギリスのウイスキー専門誌『ウイスキー マガジン（WHISKY MAGAZINE）』が主催するウイスキーの国際的コンテスト「ワールド・ウイスキー・アワード2025」（以下、WWA2025）において、２商品が部門最高賞（カテゴリー・ウィナー）を受賞したことをご報告いたします。

【WWA2025 三郎丸蒸留所 受賞商品】

・カテゴリーウィナー&金賞 シングルカスク シングルモルト 12年以下 日本の部

「シングルモルト 三郎丸IV（フォース） THE EMPEROR Cask Strength （ジ・エンペラー カスクストレングス）」

「シングルモルト三郎丸 真・女神転生Ｖ Vengeance Type:Lucifer ＃210160（ルシファー）」

・銀賞 シングルカスク シングルモルト 12年以下 日本の部

「シングルモルト 三郎丸IV（フォース） THE EMPEROR （ジ・エンペラー）」

「シングルモルト 駒田蒸留所へようこそ ハンドフィルボトル」

・銀賞 ブレンデッド ノンエイジ インターナショナルの部

「THE SUN FINAL（ザ・サン・ファイナル）」

その他、コンテストの結果はこちら

https://drive.google.com/file/d/183-FgHQ8EYjNwKk2eDW0RTr1E1mDQ1ND/view

■ワールド・ウイスキー・アワード（WWA）とは

イギリスのウイスキー専門誌『ウイスキー マガジン（WHISKY MAGAZINE）』が主催するウイスキーの国際的なコンテストです。2025年のテイスト・カテゴリーは、「シングルモルトウイスキー部門」「ブレンデッドウイスキー部門」など22部門から構成されました。世界各国からエントリーされたウイスキーの中から、各国のウイスキー専門家やトップジャーナリストなどによる厳正なブラインド・テイスティング審査によって受賞ウイスキーを決定しています。最終審査において、部門ごとに世界最高賞である「ワールド・ベスト」として1品が選ばれます。（ワールド・ベストの発表は3月）

【三郎丸ブランド】

三郎丸蒸留所は、1952年の製造開始以来、スモーキーな香りにこだわったウイスキーづくりを続けてきました。The Ultimate Peat（ピートを極める）を掲げ、「伝統と革新」を重ねながら、富山の地ならではのウイスキーを日本全国へ、世界へ、発信しています。2017年の改修工事後、地元の伝統工芸である高岡銅器の技術を活用した世界初の鋳造製蒸留器ZEMON（ゼモン）を開発するなど設備もスピリット（想い）も年々進化を遂げる三郎丸蒸留所。シングルモルトシリーズでは、その年々の仕込みの特徴とともに、味わいの進化をお楽しみいただけます。

【受賞商品概要】

商品名：シングルモルト 「三郎丸IV THE EMPEROR カスクストレングス」

アルコール分：60%

容量：700ml

蒸留年：2020年

ボトリング年：2024年

原材料：モルト (へビリーハイランドピーテッド)

希望小売価格：19,000円（消費税込 20,900円）

販売本数：1,900本

販売先：国内、海外（国内完売）

商品名：シングルモルト 「三郎丸 真・女神転生Ｖ Vengeance Type:Lucifer ＃210160」

アルコール分 50％

容量 700ml

蒸留年：2021年

ボトリング年：2024年

原材料 モルト(へビリーアイラピーテッド)

樽種：Ololoso Spanish Oak Butt（オロロソ・スパニッシュオークバット）

樽番号：＃210160

希望小売価格 22,000円（消費税込 24,200円）

販売本数：250本

販売先：国内（完売）

(C)ATLUS. (C)SEGA.

※株式会社アトラスが手掛ける人気RPG『真・女神転生』シリーズの最新作『真・女神転生Ｖ Vengeance』とコラボレーションしウイスキー