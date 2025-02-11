【岡山大学】那須保友学長が「第1回日伯学長会議」に出席しました

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 2月 11日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年1月31日、ブラジル・サンパウロ市のサンパウロ大学で開催された「第1回日伯学長会議」に、那須保友学長が出席しました。

この会議は、2025年が日本とブラジルの外交関係樹立130周年の重要な節目の年にあたることから、その記念行事の一環として、「地球規模課題の解決に挑む日本とブラジルの大学の役割」をテーマに、筑波大学とサンパウロ大学の共催により実施。日伯大学関係者に加え、林禎二駐ブラジル日本国特命全権大使、清水享在サンパウロ日本国総領事も出席しました。



那須学長は、Session1：「Research Collaboration（研究連携）」では、「Ocean and Disaster Management」をテーマにしたグループディスカッションに参加し、本学のDisaster Medical Assistance Teamの具体的な取り組みについて紹介。続いて、Session2：「Student Exchange（学生交流）」では、サンパウロ大学より学生交流におけるポルトガル語の役割について紹介があり、白熱した議論が繰り広げられました。



その後、参加者全員によるラウンドテーブルが行われ、ブラジルと日本の学術的な結びつきを強化し、現代の差し迫った課題に協力して取り組むことを確認した「日伯学長会議共同宣言」を締結して、会議は終了しました。



那須学長による訪伯は、2024年12月の同大学歯学部等訪問に続き2回目です。本学は、今後も同大をはじめとするブラジルの大学との交流を推進し、学生や教職員の交流を通じて両国の教育・研究のさらなる発展に貢献してまいります。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。

集合写真

グループディスカッションで発言する那須学長

グループディスカッションの様子

◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院災害派遣医療チームDisaster Medical Assistance Team

https://okayama-u-qq.sakura.ne.jp/clinical/disaster

・岡山大学グローバル・エンゲージメント・オフィス

https://globalengagementoffice.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】那須保友学長がブラジル・サンパウロ大学歯学部等を訪問～両国の教育・研究のさらなる発展に貢献すべく、交流プログラムの充実へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002786.000072793.html

・【岡山大学】那須保友学長がブラジル日本文化福祉協会を訪問し、学生向けに講演を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002798.000072793.html

・【岡山大学】那須保友学長がパラグアイを訪問、国立アスンシオン大学と協定を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002805.000072793.html

・【岡山大学】ブラジル・サンパウロ大学歯学部からの留学生が那須保友学長を表敬訪問しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002863.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 国際部 国際企画課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7036

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＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

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※ ◎を@に置き換えて下さい

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＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

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FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

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https://venture.okayama-u.ac.jp/



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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)