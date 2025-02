Char¡¢ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢¾¾ËÜ¹§¹°¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥é¥¤¥Ö¤òWOWOW¤Ç£µ·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®·èÄê¡ª

株式会社WOWOWJEFF BECK PHOTO: CREDIT-Matt Salacuse (c) Warner Music Group

伝説のギタリスト、ジェフ・ベックの功績をたたえるべくCharと布袋寅泰、松本孝弘が集結。ジェフ・ベックのオリジナルバンドと一夜限りのトリビュートライブをWOWOWで5月に放送・配信することが決定した。

2月11日に東京・有明アリーナで開催される「A Tribute to Jeff Beck by Char with HOTEI and Tak Matsumoto featuring The Jeff Beck Band」の模様がWOWOWにて5月に放送・配信される。エリック・クラプトン、ジミー・ペイジとともに「世界三大ギタリスト」と称され、多くのロックファンに敬愛されてきたジェフ・ベ ック。2023年1月の急逝以降もその功績をたたえる声は止まず、とりわけ日本では独自の企画でベストアルバムがリリースされるなど、時代を超えたスーパーヒーローとなっている。 そんな彼のトリビュートライブには、Char、布袋寅泰、松本孝弘という誰もが知る日本を代表するギタリスト3人が登場し、ジェフ・ベ ックの代表曲を彼への想いとともに演奏する。さらに、公演をバックアップするのは、2012年以降ジェフのライブをサポートしてきたベ ーシスト、ロンダ・スミスをはじめとするザ・ジェフ・ベック・バンドメンバー。この公演のために集結する彼らを交えての“リスペクト”にあふれた名演をお見逃しなく。

<番組概要>

A Tribute to Jeff Beck by Char with HOTEI and Tak Matsumoto featuring The Jeff Beck Band

5月放送・配信予定

■出演

Char、布袋寅泰、松本孝弘

ザ・ジェフ・ベック・バンド︓ロンダ・スミス(b)、アニカ・ニールズ(ds)、ジミー・ホール(vo)、ゲイリー・ハズバンド(kbd)

収録日︓2025年2月11日

収録場所︓東京 有明アリーナ

【番組公式サイト】https://www.wowow.co.jp/music/jeffbeck/(https://www.wowow.co.jp/music/jeffbeck/)