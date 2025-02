槇原敬之35周年ベストアルバム発売を記念ペンの“マッキー”で“マッキー”を描く巨大広告が出現！！どんなときも、どんなときも、歌ってきた。マッキー３５周年。

株式会社ワーズアンドミュージック

槇原敬之のデビュー35周年、また、本人の所属するBuppu Label設立15周年記念盤として、ベストアルバム『Buppu Label 15th Anniversary ‘Showcase!’』が2月12日(水)に発売いたします。その記念として、ゼブラの油性マーカー「マッキー」で描かれた巨大OOHが、 2月10日(月)~2月16日(日)の間、渋谷駅:東急 東横線渋谷ビッグ8、阪急梅田駅&大阪駅中央エリア東ポスター40にて掲出いたします。

さらに、本アルバムに収録される槇原敬之の新曲MVフルverが2月10日より公開いたします。

- You Are the Inspiration - https://youtu.be/89aZvsZqFD4

ペンのマッキーと音楽のマッキー。同じ呼び名だからこそ実現したコラボレーション

渋谷掲出イメージ大阪掲出イメージ

本アルバム収録曲「どんなときも。キャラメルVer.」の歌詞を引用したメッセージと共に、ペンの“マッキー”ことゼブラの油性マーカー「マッキー」を使用して、QRコードに至るまで徹底してマッキーで描写しビジュアルを作り込んでいます。それぞれのQRコードからは、アルバムの配信サイトと35周年特設サイトも閲覧可能です。

地元・大阪では、全長28mのOOH!!35年分の槇原敬之さんがずらり。

地元・大阪では、全長約28mのポスター上に、35年分の槇原敬之アーティスト写真イラストが並んでいます。これまでの軌跡に思いを馳せながら、本アルバムへの期待感も高まるポスターの仕様にしました。

マッキーでマッキー広告

・渋谷駅 東急 東横線渋谷ビッグ8 ・阪急梅田駅&大阪駅 中央エリア東ポスター40

掲出期間:2025年2月10日(月)~2月16日(日)

『Buppu Label 15th Anniversary 'Showcase!‘』情報

本ベスト盤は、Buppu Labelのレーベル設立以降にリリースされたシングル、オリジナルアルバム、セルフカバー盤の中から選び抜かれた「どんなときも。キャラメルVer.」「四つ葉のクローバー」「宜候」「うるさくて愛おしいこの世界に」など30曲に加え、書き下ろしの新曲1曲を収録。

槇原敬之 新曲MVフルverが公開!!ドワーフ合田経郎さんによるアニメーションMVです。

「Buppu Label 15th Anniversary “Showcase!”」

2025年2月12日(水)発売

品番:BUP-00028~29価格:\3,960(税抜\3,600)

封入特典:2025年春夏全国ツアー チケット特別受付案内封入予定(初回プレス分のみ)

アルバム配信サイト

https://ssm.lnk.to/showcase

35周年特設サイト

https://makiharanoriyuki.com/35th/

DISC 1

01. 犬はアイスが大好きだ

02. 林檎の花

03. 風は名前を名乗らずに

04. 軒下のモンスター

05. Remember My Name

06. どんなときも。キャラメルVer.

07. ゼイタク(Album Ver.)

08. まったくどうにもまいっちゃうぜ

09. 四つ葉のクローバー

10. ミタテ

11. Life Goes On~like nonstop music~

12. Fall

13. 君への愛の唄

14. 一歩一会(Renewed)

15. 運命の人

DISC 2

01. 不器用な青春時代

02. 信じようが信じまいが

03. 理由

04. 超えろ。

05. In The Snowy Site

06. 微妙なお年頃

07. 記憶(Album Ver.)

08. ハロー!トウキョウ

09. 悲しみは悲しみのままで

10. わさび

11. HOME

12. 宜候

13. Sakura Melody

14. Love & Peace Inside?

15. うるさくて愛おしいこの世界に

16. You Are the Inspiration