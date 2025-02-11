Âè19²ó¤Ü¤¯¡¦¤ï¤¿¤·¤Î¤ªÎÁÍý¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ê»³¸ý»Ô¡Ë¤ÎÆþ¾ÞºîÉÊ¡ÖÆ¦Æý¥ê¥¾¥Ã¥È¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò´Ýµ×¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÉÉÜ/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÄÃæ¹¯ÃË¡Ë¤Ï»³¸ý»Ô¼çºÅ¤Î¡ÖÂè19²ó ¤Ü¤¯¡¦¤ï¤¿¤·¤Î¤ªÎÁÍý¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤ÎÆþ¾ÞºîÉÊ¡ÖÆ¦Æý¥ê¥¾¥Ã¥È¡×¤Î¾¦ÉÊ²½¤ò¹Ô¤¤¡¢2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë～19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¥¢¥ë¥¯Á´Å¹¡¢¥¢¥È¥é¥¹ÇëÅ¹¡¢´Ýµ×¸ü¶¹Å¹¤ÎÁ´47Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
£±¡¥ÈÎÇäÆü»þ ¡¡ ¡§ ¡¡2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡～¡¡19Æü¡Ê¿å¡Ë
£²¡¥ÈÎÇä¾ì½ê ¡¡¡§¡¡ ¥¢¥ë¥¯Á´Å¹¡¢¥¢¥È¥é¥¹ÇëÅ¹¡¢´Ýµ×¸ü¶¹Å¹¡¡¡ÊÁ´47Å¹ÊÞ¡Ë
£³¡¥¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ 1/5ÆüÊ¬¤ÎÌîºÚ¤¬ÀÝ¤ì¤ë¡¡Æ¦Æý¥ê¥¾¥Ã¥È
£´¡¥ÈÎÇä²Á³Ê¡¡¡¡¡§¡¡ 398±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡Ë¡¡430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¡»³¸ý»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®18Ç¯ÅÙ¤«¤é¿©°é¿ä¿Ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÄí¡¦³Ø¹»¡¦ÃÏ°è¡¦´Ø·¸ÃÄÂÎ¡¦¹ÔÀ¯¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤ò°é¤ß¡¢¿©¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎ¸³³èÆ°¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¤Ü¤¯¡¦¤ï¤¿¤·¤Î¤ªÎÁÍý¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè19²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤Ä«¤´¤Ï¤ó¡×¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æþ¾ÞºîÉÊ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢»³¸ý»ÔÎ©¶½¿Ê¾®³Ø¹»5³ØÇ¯ÅÚµïÍ§Æá¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡ÖÆ¦Æý¥ê¥¾¥Ã¥È¡×¤ò¡¢ÁÚºÚ¥³ー¥Êー¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Æー¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º ¹ÊóÃ´Åö¡§Â¼¾å
ÅÅÏÃ¡§0835-20-2477¡ÊÂå¡Ë
FAX¡§0835-20-2478
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Æー¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥ºHP¡§ https://retailpartners.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò´Ýµ×HP¡¡¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ http://www.mrk09.co.jp