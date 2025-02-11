株式会社平和堂の平松正嗣社長をゲストに迎えて送るラジオ番組「My Life My Play List」2月16日（日）オンエア！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）は2月16日（日）19:00～19:30に特別番組「My Life My Play List」を放送します。

収録中の様子収録後の平松社長（右）とパーソナリティの佐野瑛厘

番組では、東海エリアで注目を集める企業のキーパーソンをゲストに招き、企業の成り立ちから、現在の活動、今後の展望などの他、人生のターニング・ポイントで励まされたり、心を癒してくれたりした「音楽」を紹介していきます。パーソナリティは佐野瑛厘。ゲストには滋賀県を拠点に、関西、北陸、東海地区で、スーパーマーケットの「平和堂」を中心に展開する、「株式会社平和堂」代表取締役社長執行役員の平松正嗣氏をお迎えします。

今回は滋賀県彦根市にある平和堂の本社に伺って番組収録を実施。ラジオのスタジオとは違ったざっくばらんな雰囲気の中、様々な貴重なお話を聞くことができました。ソニー株式会社、株式会社スクウェアでの勤務を経て、50歳を超えて平和堂に入社、現在は社長として様々な事業を展開する平松氏の紆余曲折を、「音楽」というフィルターを通して伺っていきます。お楽しみに！

- 番組概要

タイトル：My Life My Play List

放送日時：2025年2月16日（日）19:00～19:30

出演：佐野瑛厘、平松正嗣（株式会社平和堂代表取締役社長執行役員）

放送局：FM AICHI（名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）

番組をradikoで聴く→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20250216190000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20250216190000)

※放送後1週間以内はradikoのタイムフリー機能を使って聴く事が可能です。

※また「タイムフリー30プラン」なら過去30日分の放送を無制限で聴く事が可能です。

詳しくはradikoのホームページをご確認下さい。