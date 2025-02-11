自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、サドルバッグ(active S7)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～2/17(月)23:59まで】
GORIX株式会社
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。「GORIX」公式X → https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)
商品名：GORIX サドルバッグ(active S7)
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年2月11日(火)～2月17日(月)23:59まで
新商品の「サドルバッグ(active S7)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
商品の詳細
商品名：GORIX サドルバッグ(active S7)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/actives7/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/actives7
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DH468ZWT
販売価格：2,199円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
サドルバッグ
サイズ
長さ19cm, 幅10.6cm, 高さ9.9cm
重量
205g
容量
0.8L
素材
EVA + ポリエステル+TPU (表面防水コーティング)/アルミ合金ブラケット
付属品
ブラケット、六角工具、日本語説明書