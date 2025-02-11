【ダイアナ】大好評の「Bouquet collection」にデイジーの刺繍を施した第二弾が2/27(木)より発売！
ダイアナ株式会社
詳細を見る :
https://www.instagram.com/dianashoespress/
EM16156 \17,050
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TS34183 \17,050
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NJ41190 \15,950
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AS5148 \17,050
AS5148 \17,050
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■ダイアナ株式会社
企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
ダイアナ株式会社(本社：東京都渋谷区神宮前)が展開するレディースシューズ・バッグブランドダイアナより新作のご案内です。
発売以来ご好評いただいている「Bouquet collection Vol.1」に続き第二弾が登場いたします。第二弾では可憐なデイジーの刺繍が彩る朗らかなシューズやバッグをご用意いたしました。
2025年2月27日(木)より全国のダイアナ店舗ならびに公式WEBSHOP(dianashoes.com)にて展開いたします。
詳細を見る :
https://www.instagram.com/dianashoespress/
今回のコレクションでは、デイジーの刺繍が可憐な印象のシューズ3モデル、バッグをご用意いたしました。
今シーズンのロマンティックなムードと花柄は相性抜群です。ぜひ発売をお楽しみに！
■発売について
取扱店舗：全国のダイアナ店舗ならびにダイアナ公式WEBSHOP(dianashoes.com)
発売日：2025年2月27日(木)
※2月15日(土)よりルミネ新宿 ルミネ2にて開催の期間限定POPUP SHOPで先行販売を行います
■商品について
【パンプス】
EM16156 \17,050
EM16156 \17,050
EM16156 \17,050
【バックストラップパンプス】
TS34183 \17,050
TS34183 \17,050
TS34183 \17,050
【バレエシューズ】
NJ41190 \15,950
NJ41190 \15,950
NJ41190 \15,950
【バッグ】
AS5148 \17,050
AS5148 \17,050
AS5148 \17,050
■ダイアナ株式会社
企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：150-0001 東京都渋谷区神宮前1‐8‐6
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL:https://www.dianashoes.co.jp