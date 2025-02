Snowflake、2025「Snowflake Data Superheroes」を決定

Snowflake合同会社

2025年2月10日:AIデータクラウドを提供するSnowflake 合同会社(所在地:東京都中央区、社長執行役員:東條 英俊、以下Snowflake)は、2025年のData Superheroesが選出され、日本からは新たに13名(*)がData Superheroesに加わり、全世界で105名が選出されたことをお知らせいたします。

Snowflake Data Superheroesとは

Snowflake Data Superheroes は、卓越した Snowflake の知識と実践力を備え、データの可能性を最大限に引き出すリーダーとして活躍するエキスパートです。単なるデータの専門家にとどまらず、革新的なソリューションの創出やデータ活用のベストプラクティスを広める推進者として、業界をリードしています。彼らは、画期的なプロジェクトの推進、教育コンテンツの提供、業界イベントやコミュニティ活動への積極的な貢献を通じて、データの価値を高めることに寄与しています。また、コラボレーションを重視し、好奇心と卓越性を持ってデータの未来を切り拓くことで、企業や組織の成長を支援しています。

Snowflake Data Superheroes は、データ活用の新たな可能性を探求し、知識を共有しながら、グローバルにSnowflake のAIデータクラウドを牽引する存在です。





2025 Snowflake Data Superheroes

グローバルアナウンスメント:

https://medium.com/snowflake/celebrating-the-2025-data-superheroes-the-innovators-trailblazers-and-changemakers-8e219e48587a

全世界 :105名 (内訳:新メンバー37名、再選出メンバー68名)

日本 :13名 (内訳:新メンバー3名、再選出メンバー10名(*))

新Data Superheroesメンバー(敬称省略、五十音順)

檜山 徹/Toru Hiyama

株式会社NTTデータ, Snowflakeビジネス推進室 Data Engineer/Advocator

コメント:この度Snowflake Data Superheroに選出いただいたこと、大変光栄に思っております。Snowflakeが迅速にリリースする多様な機能について、Snowflakeユーザー・コミュニティとともに理解し、楽しみ、そして活用のあり方を議論してきました。こうした活動を今後も継続するとともに、Data SuperheroとしてすべてのData Heroesと団結して、さらなる成長を遂げてまいります。2019年から紡いできたこの伝統ある称号をさらに発展させるべく、今後ともSnowflakeというAI DATA CLOUDプラットフォームを活用し、新たな価値創造に向けた議論と発信、そしてコミュニティ貢献を続けてまいります。





前田 健太郎/Kentaro Maeda

RAKUDEJI株式会社, 代表取締役

コメント:この度はData Superheroに選出いただき、心より感謝申し上げます。SnowVillageの皆様のあたたかい反応に支えられ、日々情報を発信し続けられていることを嬉しく思います。私はSnowflakeとデータ、日本の製品が大好きです。日本が遅れを取ってしまっているデータ活用分野に貢献し、再び日本の技術や製品を世界で盛り上げていきたいと考えています。今後も国内外へSnowflakeの魅力を伝え、日本がデータ先進国として世界でトップを走ることができるよう尽力してまいります。よろしくお願いいたします。





松井 太郎/Taro Matsui

CCCMKホールディングス株式会社, IT戦略本部 本部長

コメント:このたびSnowflake DataSuperHeroに選出いただき、大変光栄に存じます。昨年よりSnowVillageという素晴らしいコミュニティで多くの方々と知見を共有する機会をいただきました。プライバシー保護技術やデータ連携の実践など、私なりの経験を惜しみなく共有させていただく中で、むしろ私自身が皆様から多くを学び、成長させていただきました。今後はDataSuperHeroとして、これまで以上にコミュニティへの貢献を加速させ、企業の垣根を越えたデータコラボレーションの実現に向けて、知見の共有や相談支援に努めてまいります。データを通じた協創による、より良い未来を創ることに皆様と共にチャレンジしていけることを楽しみにしています。





Data Superheroesに再度選出メンバー(敬称省略、五十音順)

梶谷 美帆/Miho Kajiya

DATUM STUDIO株式会社, データエンジニアリング本部 プリンシパルエンジニア

喜田 紘介/Kosuke Kida

エクスチュア株式会社, Sr. Data Specialist

小宮山 紘平/Kohei Komiyama

株式会社truestar, ディレクター

酒徳 哲/Akira Sakatoku

KDDI株式会社, 次世代自動化開発本部 オペレーション技術開発部 ビッグデータ基盤グループ コアスタッフ

相樂 悟 /Satoshi Sagara

クラスメソッド株式会社, アライアンス事業部 Modern Data Stackソリューション テックリード

渋谷 亮太/Ryo Shibuya(*)

NTT DATA, Director, Data & AI

近森 淳平/Jumpei Chikamori

株式会社CARTA HOLDINGS, VP of Data

張替 裕矢/Yuya Harry

dely株式会社, Section Manager

菱沼 雄太/Yuta Hishinuma

ちゅらデータ株式会社, 最高技術責任者(CTO)

三ツ橋 和宏/Kazuhiro Mitsuhashi (みっつ)

kubell Co., Ltd., データエンジニア

(*)1名は北米地区より選出





Snowflakeについて

Snowflakeは、シンプルかつ効率的で信頼性の高いエンタープライズAIを実現します。SnowflakeのAIデータクラウドは、世界最大規模の数百の企業を含む世界中の1万社以上のお客様に利用されており、データ共有、AI/機械学習アプリケーションの構築、AIによるビジネスの強化に貢献しています。エンタープライズAIの時代が到来しました。詳しくは、snowflake.com/ja/(ニューヨーク証券取引所:SNOW)をご覧ください。

(C) 2025 Snowflake Inc All rights reserved. Snowflake、Snowflakeのロゴ、および本書に記載されているその他すべてのSnowflakeの製品、機能、サービス名は、米国およびその他の国におけるSnowflake Inc.の登録商標または商標です。 本書で言及または使用されているその他すべてのブランド名またはロゴは、識別目的でのみ使用されており、各所有者の商標である可能性があります。 Snowflakeが、必ずしもかかる商標所有者と関係を持ち、または出資や支援を受けているわけではありません。