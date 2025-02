「PARK YUCHUN × Cazul ART EXHIBITION特別企画」記念コラボアートパネルなど限定グッズをオンライン販売開始！

TEG株式会社

東京タワーを拠点に、アニメ、漫画、ゲーム、アーティストなどIPとファンとのマッチング事業を展開するTEG株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:原 康雄 以下、TEG)は、PARK YUCHUNと世界で活躍するグラフィティアーティストのCazulによる特別なコラボ作品展を開催している中、オンライン販売を求めるお客様の声にお応えし、2025年2月10日(月)より、弊社ECサイトにて、コラボアートパネルを販売いたします。



RED° E-SHOPにて 「PARK YUCHUN × Cazul ART EXHIBITION特別企画」記念グッズを販売

■販売サイト:https://e-shop.red-brand.jp/collections/park-yuchun

■販売期間:2025年2月10日(月)18:00 ~3月31日(月)23:59



イベント概要

元東方神起、元JYJのメンバーとして活躍したK-POP界のレジェンド。昨年からミニアルバムやZeppツアーなど本格的に日本での活動を開始したPARK YUCHUNと、近年MOF JAPAN 名古屋で「Cazul ART EXHIBITION」などアメリカや日本で活発に活動している現代美術作家Cazul(カズール)の特別なコラボ作品展。今回のアートパネル展示では「Be you, Do you, For you」をテーマに、Cazulの作品を通じて、ファンの皆様と共感や癒しのメッセージを分かち合うことを目指しています。

【Cazul(カズール)プロフィール】

ハウステンボス×dj hondaのパレード船のペイントや「Alexander Wang」のペイントカスタム、パリコレデザイナー「KATHARINE HAMNETT LONDON」とのコラボレーションなど。その他、ストリートブランドのプロデュースや、アーティストのライブツアーのステージセット制作等も手掛ける、世界に注目されている名古屋アンダーグラウンドのグラフィティアーティスト。



商品ラインナップ(EC販売)

■アーティストとのコラボアートパネル(複製品)

Sサイズ(127mm×177mm)/5,500円(税込)

Mサイズ(203mm×304mm)/11,000円(税込)

Lサイズ(406mm×508mm)/16,500円(税込)



■アクリルカラーキーリング

サイズ(127mm×177mm)/3,000円(税込)



■お得なセット商品:コラボアートパネル(複製品)Mサイズ+アクリルカラーキーリング

14,000円⇒12,000円(税込)



■2025年カレンダー

サイズ(297mm×420mm)/2,500円(税込)

■ステッカーパック8個1セット

サイズ(54mm×160mm)/2,500円(税込)

■フォトカード3枚1セット

サイズ(55mm×85mm)/2,200円(税込)

■はがき30枚封入

サイズ(100mm×148mm)/4,400円(税込)



《RED° TOKYO TOWERとは》

「RED°」ブランドのメインプラットフォームとして、TOKYO/JAPANのアイコンである東京タワー内に日本最大規模となる次世代エンタメテーマパークを2022年4月に開業。最新のゲームタイトルをプレイしたり、世界最先端のXR技術を搭載したスタジアムで大会やイベントを楽しんだりと、あらゆる場面で遊びを詰めこんだ「異次元のエンタメ体験」を提供する空間を追求。東京タワーから日本全国へ、そして世界へRED°の世界観を発信していきます。

https://tokyotower.red-brand.jp/



《TEG株式会社について》

TEGは、東京タワーを拠点に、IPとファンをマッチングする事業を展開する会社です。「RED°」(レッド)ブランドを用いて、東京タワー内のテーマパーク運営やIPコンテンツ事業などを手掛けており、東京タワーに2022年4月グランドオープンした施設「RED゜ TOKYO TOWER」は、最先端テクノロジーを搭載した体感型ゲームから、小さなお子様でも楽しめるボードゲームまで揃えた新体験テーマパークとなっています。また、オフラインの施設開発やデジタルプラットフォームの構築を、「RED°」ブランドのもと推進。日本と世界、発見と熱狂をクロスオーバーさせながら、ライフスタイルを拡張する多様な体験を描いていきます。

公式サイト:https://tokyo-esports-gate.co.jp/