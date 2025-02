【世界初】TikTokアプリ内完結型インスタントウィン機能を搭載SNSキャンペーンツール「FanSpot byGMO for TikTok」をGMOユナイトエックスがリリース

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループで、GMOインターネット株式会社(代表取締役 社長執行役員:伊藤 正 以下、GMOインターネット)の連結会社である、SNSや動画プラットフォームを活用したマーケティング支援事業を展開するGMOユナイトエックス株式会社(代表取締役社長:稲葉 裕一郎 以下、GMOユナイトエックス)は2025年2月10日(月)より、世界初(※1)となるTikTok のBusiness Messaging API(※2)を活用したTikTokアプリ内完結型の新機能「インスタントウィンキャンペーン機能」を搭載した「FanSpot byGMO for TikTok」( https://www.fanspot.jp/tiktok/ )を、SNSキャンペーン支援ツール「FanSpot byGMO」シリーズとして正式にリリースいたしました。



「インスタントウィン」は、ユーザーがキャンペーンやイベントに参加した時点で、当選結果を確認できるため、即時性が高く、参加意欲を喚起しやすい特徴があります。本ツールにより、広告主企業はTikTok上で投稿動画の拡散、フォロワー数増加など、エンゲージメントの向上を促進する新たな施策を実施できます。

(※1)TikTokアプリ内完結型インスタントウィンキャンペーン機能を搭載したソリューションを構築した世界初の事例として、TikTok API for Businessチームに確認済み。

(※2)TikTokが提供する、外部サービスを通じてダイレクトメッセージの送受信を可能にするための、アプリケーションやサービスを構築できるようにするためのプログラムインターフェース。

【「FanSpot byGMO」について】(URL:https://www.fanspot.jp/(https://www.fanspot.jp/))

「FanSpot byGMO」は広告主企業がSNSや動画プラットフォーム上で実施するレシート応募、クイズ、SNS投稿型キャンペーンにおいて、参加者がTikTok、LINE、X(旧Twitter)、Instagramなどのプラットフォームからワンクリックで連携することで、参加者専用のマイページが作成されるツールです。

広告主企業は、マイページ機能の活用により、キャンペーンへの参加状況の可視化や参加者の行動データを一括管理することができます。また、行動データをもとに参加者のランク付けや特典の付与を行うことで、キャンペーンへの応募を促し、長期的なファンの育成が可能となります。

このように、「FanSpot byGMO」では、広告主企業がマイレージ型のファンプログラムを簡易的に構築し、各プラットフォーム上での参加者の継続的なエンゲージメントを向上させることができます。

【「FanSpot byGMO for TikTok」提供の背景】

TikTokは、短尺動画共有プラットフォームとして若年層をはじめとした世界中のユーザーに支持され、ユーザーのエンゲージメントも高いことから広告主企業によるプロモーション活用が増加しています。

インスタントウィンキャンペーンは、応募後すぐに抽選結果が分かるくじ引き型のキャンペーンのため、ユーザーの応募率が高い施策です。しかしながら、従来のTikTokでのインスタントウィンキャンペーンは、TikTok のBusiness Messaging APIと連携されていなかったことから、抽選結果の確認をアプリ外のウェブサイト等で行う必要があり、参加者はアプリと外部サイトを行き来する不便さがありました。広告主企業がより多くの参加者を獲得するためには、シームレスでシンプルな参加フローが求められており、TikTokアプリ内で全てが完結する本サービスの提供にいたりました。

GMOユナイトエックスでは、これまで「FanSpot byGMO」の提供をはじめ、SNS等のアカウントの運用やキャンペーン企画・運営など、SNSマーケティングに特化した支援を行ってまいりました。こうした実績が評価され、このたび世界で初めてTikTokのBusiness Messaging APIと「FanSpot byGMO for TikTok」を連携させ、TikTokアプリ内完結型のインスタントウィンキャンペーンの提供が実現しました。

【「FanSpot byGMO for TikTok」でできること】

「FanSpot byGMO for TikTok」が提供するTikTokアプリ内完結型のインスタントウィンキャンペーンの主な機能は以下のとおりです。

- 数十万人規模の当選者を設定- 景品としてECサイトやゲームアプリで利用できるデジタルクーポンコードや、コンビニの商品引換クーポン等の配布- キャンペーン参加者に即時に報酬を提供- 「アカウントへのフォローの有無の確認」や「抽選結果のDM自動送信」などの効率的な運用管理- ユーザーは動画にコメントするなどの簡単なアクションでキャンペーンに参加が可能なため、広告主企業はそのコメントから、動画で訴求したいテーマに対するフィードバックを効率的に収集

以上のように、TikTokインスタントウィンキャンペーンは、ユーザーのエンゲージメントを即時に向上させる施策となります。

【導入実績】

「FanSpot byGMO for TikTok」は、アサヒ飲料株式会社、アース製薬株式会社をはじめとする企業のキャンペーンにてご活用いただきました。

■アサヒ飲料株式会社(代表取締役社長:米女 太一 以下、アサヒ飲料)

2024年10月に「カルピス(R)といちごれん乳」の新発売を記念し、「その場で当たる!カルピス(R)といちごれん乳キャンペーン」を実施。キャンペーン期間中の動画再生数は473万回を超え、ユーザーに新商品の魅力を訴求することができました。

■アース製薬株式会社(代表取締役社長CEO:川端 克宜 以下、アース製薬)

2024年12月に、年末の大掃除のモーメントに向けて同社が提供するお掃除用品「バブルーン」シリーズの認知拡大を目的に、「この動画をみたら当たる!バブルーンシリーズプレゼントキャンペーン」を実施。TikTok上で動画を活用することで、商品の使用シーンを自然に訴求し、220万回を超える動画再生数でユーザーの関心を高めました。また、キャンペーン対象外の通常動画も70万回の動画再生数を超えるなどアカウントの活性化も成功しました。

両キャンペーンの結果として、TikTokの動画再生数やフォロワーが増加し、商品の認知拡大に貢献しました。

【今後の展望】

TikTokアプリ内完結型インスタントウィン機能を中心にTikTok特有のショート動画による訴求力を活かし、売上に直結するEC向けソリューションなどを中心に開発を進めてまいります。また、システムのアップデートや動画の検証、他の施策と連動性に取り組み、広告主企業に対しSNSを活用した最適なマーケティングソリューションを提供してまいります。

【GMOユナイトエックス株式会社について】

GMOユナイトエックスは、GMOインターネットのグループ会社である、総合マーケティング支援事業を展開するGMO NIKKO株式会社(代表取締役 社長執行役員:佐久間 勇)の連結会社で、ブランドを保有する企業向けにTikTokやSNSを活用したマーケティング支援事業を展開しています。戦略立案やキャンペーン企画、販促企画、制作、そして「FanSpot byGMO」をはじめとした独自のマーケティングソリューションの開発・提供を通じて企業のブランド価値向上と顧客エンゲージメントの強化を目的とした多岐にわたるソリューションを提供しています。

以上

