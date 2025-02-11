バラエティ番組などで活躍するイモトアヤコさん ３月９日開催の女性だけのフルマラソン『名古屋ウィメンズマラソン2025 東海テレビ番組アンバサダー』に就任決定！
写真）イモトアヤコさん
東海テレビ放送が３月９日（日）に放送する、女性だけの世界最大のマラソン「名古屋ウィメンズマラソン2025」（全国生中継）を応援いただく「名古屋ウィメンズマラソン2025 東海テレビ番組アンバサダー」にバラエティ番組などで活躍するイモトアヤコさんが就任することが決定しました。
写真）「名古屋ウィメンズマラソン2024」スタートシーン
■「名古屋ウィメンズマラソン」とは…
2012年に始まった一般ランナーも参加できる女性だけのフルマラソン。2018年大会の出走数21,915人は、ギネス世界記録に認定されました。
女性たちの色とりどりの華やかなウェアが名古屋の街を彩ります。
イモトさんには、３月９日（日）午前に放送される全国ネット番組だけでなく、事前に放送される東海ローカルの番組にもご出演いただきます。バラエティ番組でどんな過酷な状況でもあきらめずに挑戦を続けるイモトさんから、フルマラソンに果敢に挑む女性ランナーたちにエールを送っていただきます！
＜イモトアヤコさんご出演番組＞
【全国ネット】
・3/9（日）9：00～「名古屋ウィメンズマラソン2025 」
【東海ローカル】
・2/11（火）21：54～22：00「Enjoy! RUN! 名古屋ウィメンズマラソン2025」
・2/18（火）21：54～22：00「Enjoy! RUN! 名古屋ウィメンズマラソン2025」
・2/25（火）21：54～22：00「Enjoy! RUN! 名古屋ウィメンズマラソン2025」
・3/4（火）21：54～22：00「Enjoy! RUN! 名古屋ウィメンズマラソン2025」
・3/3（月）～8（土）深夜「近づく 名古屋ウィメンズマラソン2025」（仮）
・3/8（土）10：25～10:55「野口みずきのランナーズハイ名古屋ウィメンズマラソン直前ＳＰ」（仮）
・3/9（日）13：00～14:00「名古屋ウィメンズマラソン2025（第2部）」（仮）
【配信】
・3/9（日）9：00～「名古屋ウィメンズマラソン2025」
Locipo https://locipo.jp/live
＆
Tver https://tver.jp/live/cx にてリアルタイム配信
【番組概要】
＜タイトル＞
「名古屋ウィメンズマラソン2025」
＜放送日時＞
３月９日（日） 9:00～11:50
（東海テレビ制作・全国ネット）
＜公式ホームページ＞
https://www.tokai-tv.com/nwm/
＜出演者＞
・解 説: 有森裕子（バルセロナ五輪 銀メダル、アトランタ五輪 銅メダル）
高橋尚子（シドニー五輪 金メダル）
野口みずき（アテネ五輪 金メダル）
金哲彦（マラソン解説者）
・名古屋ウィメンズマラソン2025 東海テレビ番組アンバサダー：イモトアヤコ 他