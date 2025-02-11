株式会社ゼクノが『プログラミングスクール』のカオスマップを公開！
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このマップでは、「転職向け」「副業・スキルアップ」「無料スクール」「大学生向け」のカテゴリーごとに、プログラミングスクールを分類して紹介しています。
また、以下のマップでは価格と目的を分かりやすく分類しています。
カオスマップ掲載記事：プログラミングスクールおすすめ35校を徹底比較(https://zekno.co.jp/programming/)
『プログラミングなび』について
「プログラミングなび(https://zekno.co.jp/programming/)」は株式会社ゼクノ(https://zekno.co.jp/)が運営するプログラミングスクールの比較メディアです。
初めてプログラミングを学ぶ子供から、エンジニア転職を目指す大人まで、それぞれのニーズに合ったスクールを見つける情報を提供しています。
さらに、当サイトの記事は現役エンジニアが執筆しており、実際の業界での経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けしています。
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【運営会社】
社名 ： 株式会社ゼクノ
所在地 ： 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12
代表者 ： 井本 吏
設立 ： 2024年4月1日
事業内容：Webメディアの運営・管理
運営メディア：プログラミングなび（https://zekno.co.jp/programming/）
企業URL：https://zekno.co.jp/