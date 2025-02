『俺だけレベルアップな件：ARISE』バレンタインもレベルアップな件！バレンタインデーイベント開始直前！公式生放送を2月12日（水）20時より実施

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン及びPC向けアクションRPG『俺だけレベルアップな件:ARISE』(略称:俺アラ、開発:Netmarble Neo)において、バレンタインをテーマにしたアップデートやイベント情報を一早く公開する公式生放送を2月12日(水)20時より実施することを決定いたしました。

公式放送はYouTube、X、TikTokにて視聴可能で、放送では新イベント、新キャラクター、新コンテンツなどの最新アップデート情報をご紹介いたします。

◆バレンタインもレベルアップな件!最新アップデート情報を一早く公開!『俺アラ』初のグローバル大会「SLC 2025」の情報もご紹介!

『俺だけレベルアップな件:ARISE』は、最新アップデート情報や現在公開している『俺アラ』初のグローバル大会「Solo Leveling:ARISE Championship 2025」(略称:SLC 2025)の詳細を一早く公開する公式生放送を、2月12日(水)20時より、YouTube、X、TikTokにて配信いたします。

< バレンタインデーイベント開始直前!「バレンタインでもレベルアップな件」生放送 概要 >

■放送日

2025年2月12日(水)20:00~(予定)

■生放送配信メディア

・YouTube Live:

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1GXvgq4T0xA ]

・公式Xライブストリーム:https://X.com/Sololv_ARISE_JP

・公式TikTok Live:https://www.tiktok.com/@sololeveling.arise_jp

■出演者(敬称略)

(写真左より)MC:OooDa、ゲスト:坂泰斗、伊織もえ

当日は、新イベント、新キャラクター、新コンテンツなど最新アップデート情報をご紹介いたします。アップデートコンテンツは放送内で先行プレイも実施予定です。さらに、開催が発表されている『俺アラ』初のグローバル大会「SLC 2025」の情報もご紹介いたします。大会の見どころなども詳しく解説していくので、是非番組をご視聴ください。

さらに、今回もチャレンジコーナーの達成報酬としてゲームアイテムの特別クーポンコードも配布されるかも!?こちらもお見逃しなく!!

◆生放送実施を記念フォロー&リツイートキャンペーン開催!

生放送実施を記念して、『俺アラ』X公式アカウント(@Sololv_ARISE_JP)をフォローの上、XでのLive配信投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で5名様に「俺アラオリジナルTシャツ」をプレゼントいたします。是非ご参加ください!

・『俺アラ』公式X

https://X.com/Sololv_ARISE_JP

※プレゼント対象の方には、後日公式アカウントからDMをさせて頂きます。

※キャンペーン参加には公式アカウントのフォローが必須となります。

※投稿キャンペーンについて、生放送番組中で、放送中複数読み上げをされた方についても、おひとり様ひとつのプレゼントとさせていただきます。

『俺だけレベルアップな件:ARISE』は、Steamでの配信を決定いたしました。Steamのウィッシュリストに『俺だけレベルアップな件:ARISE』を追加していただくことで本作品の詳細情報を受け取ることができます。

・『俺だけレベルアップな件:ARISE』公式Steamページ

https://store.steampowered.com/app/2373990/

『俺だけレベルアップな件:ARISE』の詳細については、公式X、YouTube、公式TikTokなどの公式チャンネルでも最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・公式サイト

https://sololeveling.netmarble.com/

・公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/slv_jp

・公式X

https://X.com/Sololv_ARISE_JP

・公式YouTube

https://www.youtube.com/@SoloLevelingARISE_JP

・公式TikTok

https://www.tiktok.com/@sololeveling.arise_jp

◆『俺だけレベルアップな件:ARISE』とは◆

Netmarble Neoが開発した『俺だけレベルアップな件:ARISE』は、全世界累計143億を超えるPV数を誇るオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にしたアクションRPGです。プレイヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになります。そして、新たなスキルやスタイリッシュなアクション、様々なハンターとその能力をコントロールできるプレイの仕組みを通じて、“レベルアップ”を体験することができます。

・アプリダウンロード

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1662742277

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.sololv

【Netmarble Launcher】(PC)

https://sololeveling.netmarble.com/ja/pcplay

◆俺だけレベルアップな件:ARISEについて◆

[ タイトル ] 俺だけレベルアップな件:ARISE

[ ジャンル ] アクションRPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble Neo Inc.

[ 対応端末 ] iOS / Android / PC ※クロスプレイ対応

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2024年上半期(予定)

◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

