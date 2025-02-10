EENOURが「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2024」にて、「タイムセール賞」を受賞

株式会社イーノウ・ジャパン

株式会社イーノウ・ジャパン（所在地：横浜）は1月23日（木）、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」にて、「タイムセール賞」を受賞しました。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2024」は、 Amazonの販売事業者の中から、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標に、最優秀賞をはじめとする9部門に、新たに設立されたAmazonふるさと納税自治体賞の全10部門から選出されます。当社が受賞した「タイムセール賞」は、Amazonで開催している「プライムデー」、「プライム感謝祭」、「ブラックフライデー」、「タイムセール祭り」などのセールイベントにて、品揃え・売上などの観点で活躍した販売事業者に贈られる賞です。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」についてはこちらをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=26809570051&ref_=asa24spr(https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=26809570051&ref_=asa24spr)

※Amazonおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。注目商品Amazon公式ショップへ :https://noxl.ink/-tWBp2

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「アウトドアの時間を快適に過ごせる高品質な製品を世の中のお客様に提供する」という熱意をこめて、真摯にお客様と向き合い、より良い製品とサービスを提供し続けていくことを目指す。

会社名：株式会社イーノウ・ジャパン

主な事業内容：ポータブル電源、ソーラーパネル、車載冷蔵庫、インバーター発電機、及び電動工具等の販売。広報、広告、マーケティング、セールスプロモーション、キャスティング等の企画、立案、制作及び運営等。