山梨県で「ユニバーサルツーリズムセミナー」を開催します！

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山梨県

　山梨県（知事：長崎幸太郎）では、観光事業者・地域の観光関係者等を対象に、高齢や障がい等の有無に関わらず、すべての人が安心して楽しめる旅行「ユニバーサルツーリズム」のセミナーを開催することといたしました。　　


　今回は先進地域である、長野県阿智村昼神温泉の取り組みを紹介いたします。


　宿泊事業者や観光事業者の方をはじめ、どなたでも無料で参加可能ですので、是非御参加下さい。


■セミナー詳細

日　時：令和７年２月２６日（水）１３時００分から１４時３０分


会　場：山梨デザインセンター（山梨県庁防災新館２階）


　　　　〒400-8501　山梨県甲府市丸の内１-６-１


定　員：５０名（申し込み期限　令和７年２月２１日（金））


　　　　▶ 宿泊事業者、観光事業者をはじめ、どなたでも参加可能


参加費：無料


内容


（１）講演


・阿智村昼神温泉でのユニバーサルツーリズムの取組事例


・取り組み前後の課題　 等


（２）質疑応答



申込方法　


・FAXでお申し込みの場合


　下記申込書をご記入の上、ご送信ください。


　FAX番号：０５５-２２３-１５７４


https://prtimes.jp/a/?f=d78927-344-f53c44d115c7d7432a2ccce8ba88cbc2.pdf

　


・電子メールでお申し込みの場合


　件名を「2/26 セミナー参加」とし、必要事項（下記１.～３.）を記入の上、ご送信ください。


　必要事項：１.氏名　２.職種　３.メールアドレス　■質問（任意）


　メールアドレス：kankou-bs@pref.yamanashi.lg.jp



・電子申請でお申し込みの場合


右記二次元コードを読み取りの上、必要事項を記入してください。






■講師紹介

村松 晃（むらまつ あきら）氏


（（株）阿智昼神観光局 取締役 総務管理部長）
1966年　　長野県天龍村生まれ


1991年～　東京・赤坂をベースにテレビ業界に勤務


1997年　　長野県下條村へ


2002年～ 飯田市のミュージアムパークに勤務し観光業に携わる
2008年～ (株)昼神温泉エリアサポート（現・(株)昼神温泉観光局）に勤務


　　　　　現在に至る



主催：山梨県 観光文化・スポーツ部


お問い合わせ先：観光文化・スポーツ総務課


TEL：０５５-２２３-１５５６


FAX：０５５-２２３-１５７４



詳細は下記チラシもご覧ください。




https://prtimes.jp/a/?f=d78927-344-597a961a976e330fea0ad39688ac6316.pdf