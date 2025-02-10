山梨県で「ユニバーサルツーリズムセミナー」を開催します！
山梨県（知事：長崎幸太郎）では、観光事業者・地域の観光関係者等を対象に、高齢や障がい等の有無に関わらず、すべての人が安心して楽しめる旅行「ユニバーサルツーリズム」のセミナーを開催することといたしました。
今回は先進地域である、長野県阿智村昼神温泉の取り組みを紹介いたします。
宿泊事業者や観光事業者の方をはじめ、どなたでも無料で参加可能ですので、是非御参加下さい。
■セミナー詳細
日 時：令和７年２月２６日（水）１３時００分から１４時３０分
会 場：山梨デザインセンター（山梨県庁防災新館２階）
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内１-６-１
定 員：５０名（申し込み期限 令和７年２月２１日（金））
▶ 宿泊事業者、観光事業者をはじめ、どなたでも参加可能
参加費：無料
内容
（１）講演
・阿智村昼神温泉でのユニバーサルツーリズムの取組事例
・取り組み前後の課題 等
（２）質疑応答
申込方法
・FAXでお申し込みの場合
下記申込書をご記入の上、ご送信ください。
FAX番号：０５５-２２３-１５７４
https://prtimes.jp/a/?f=d78927-344-f53c44d115c7d7432a2ccce8ba88cbc2.pdf
・電子メールでお申し込みの場合
件名を「2/26 セミナー参加」とし、必要事項（下記１.～３.）を記入の上、ご送信ください。
必要事項：１.氏名 ２.職種 ３.メールアドレス ■質問（任意）
メールアドレス：kankou-bs@pref.yamanashi.lg.jp
・電子申請でお申し込みの場合
右記二次元コードを読み取りの上、必要事項を記入してください。
■講師紹介
村松 晃（むらまつ あきら）氏
（（株）阿智昼神観光局 取締役 総務管理部長）
1966年 長野県天龍村生まれ
1991年～ 東京・赤坂をベースにテレビ業界に勤務
1997年 長野県下條村へ
2002年～ 飯田市のミュージアムパークに勤務し観光業に携わる
2008年～ (株)昼神温泉エリアサポート（現・(株)昼神温泉観光局）に勤務
現在に至る
主催：山梨県 観光文化・スポーツ部
お問い合わせ先：観光文化・スポーツ総務課
TEL：０５５-２２３-１５５６
FAX：０５５-２２３-１５７４
詳細は下記チラシもご覧ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d78927-344-597a961a976e330fea0ad39688ac6316.pdf