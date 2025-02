A BATHING APE(R)︎ × mastermind JAPAN

株式会社 ノーウェア

「A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R) 以下、BAPE(R)︎)」は、本間正章氏率いる「mastermind JAPAN(マスターマインドジャパン)」とコラボレーションした『mastermind A BATHING APE(R)︎(マスターマインド ア ベイシング エイプ(R))』の最新コレクションを発表します。

キッズウェアとベビーウェアにフォーカスした本作は、Tシャツ、ロングスリーブTシャツ、クルーネックスウェット、フード付きロンパース、ボディスーツがラインアップ。

「mastermind JAPAN」のクロスボーンスカルや「BAPE(R)︎」のAPE HEAD、SHARKといった両ブランドのアイコンを存分に採用し、大人顔負けのアイテムをそろえました。

MM BAPE(R) APE HEAD RELAXED FIT TEE\18,700- (税込)

Tシャツは、フロントにクロスボーンスカル、バックにAPE HEADを大胆にプリント。左裾にレザーストラップ、左袖口にネームタグを付け、細部までこだわったディテールが特徴です。ブラックとホワイトの2色展開。

MM BAPE(R) SHARK LS TEE\19,800- (税込)

ロングスリーブTシャツは、フロントにクロスボーンスカルとSTAを組み合わせたロゴを、バックにクロスボーンスカルとSHARKをプリント。両袖にも両ブランドのロゴを配した贅沢なデザインです。Tシャツ同様、左裾にレザーストラップ、左袖口にネームタグが付属します。

MM BAPE(R) CREWNECK SWEATSHIRT\27,500- (税込)

ブラックのクルーネックスウェットには、フロントに“mastermind A BATHING APE(R)︎”をプリント。バックには、クロスボーンスカルとSTAを組み合わせたお馴染みのコラボロゴをプリントしました。

こちらも左裾にレザーストラップ、左袖口にネームタグが付属します。

*110CM以下のサイズには安全上の理由からレザーストラップが付属しておりません

MM BAPE(R) SHARK ROMPERS\16,500- (税込)

「BAPE(R)︎」のシグネチャーピース「SHARK HOODIE」からインスピレーションを得たブラックのフード付きロンパースは、フード部分にクロスボーンスカルとSHARKをプリントしました。

MM BAPE(R) APE HEAD BODYSUIT\13,200- (税込)

また、頭からかぶるタイプのボディスーツは、フロントにクロスボーンスカル、バックにAPE HEADを大きくプリントしたデザイン。ブラックのボディに、ホワイトとグレーでプリントした2色展開。

「mastermind JAPAN」との長年のパートナーシップを示す最新コレクションは、2025年2月15日(土)、BAPE KIDS(R)各店およびBAPE.COM WEB STOREにて発売します。

商品詳細はBAPE.COM 特設ページをご覧ください。

BAPE.COM 特設ページ:

https://jp.bape.com/blogs/news/kids-mmj25ss

About mastermind JAPAN

1997年スタート。MADE IN JAPANにこだわり、日本の素材、伝統技術、最新技術をリアルクローズに落とし込み世界へ発信。パリの合同展示会への出展を皮切りに2003年から2011年まで、パリにてコレクションを発表。ブランド設立15周年を迎えた2013年SSシーズンをもってコレクション活動を休止。2017年より「mastermind JAPAN」「MASTERMIND WORLD」の2ライン体制とし、コレクション活動を再開。ウブロ、グローブ・トロッター、アディダス、メルセデス・ベンツなど、数多くのブランドとのコラボレーションも展開する。

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプ(R) カモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

