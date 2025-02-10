TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』2月12日（水）24時00分～放送の第７話あらすじ＆先行カット公開！秋葉原観光マップ「アド街っぷ」タイアップキャンペーン開催！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：朝倉成巳）は、株式会社フロントウイングラボ（本社:東京都千代田区 代表取締役社長:山川竜一郎、以下、フロントウイングラボ）によるTVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』の第７話あらすじ＆先行カット公開、キャンペーン開催など新情報をご案内いたします。
第７話 「ブルーエストブルー#2」あらすじ＆先行カット
TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』は、2月12日（水）24時00分より、放送開始！
第７話あらすじ＆先行カットをご紹介いたします！
第７話 「ブルーエストブルー#2」
＜あらすじ＞
ハルトは幼いながら現場を経験し、人斬りとしての才能を見せはじめていた。
ある日、宗教組織を壊滅させる仕事がファントムトリガーのもとに舞い込んできた。ハルトもアオイたちと共に、敵の本拠地に向かい作戦を決行する。しかしそこに居たのはハルトたちがよく知る人物だった。
グリザイア：ファントムトリガー × 秋葉原観光マップ 「アド街っぷ」
2月10日～3月9日の期間限定でタイアップキャンペーン実施中！
TVアニメ『グリザイア:ファントムトリガー』と、東京・秋葉原観光マップ「アド街っぷ」とのタイアップキャンペーンが、令和7年2月10日(月)～3月9日(日)の期間限定で開催中です！
【TVアニメ『グリザイア:ファントムトリガー』× 秋葉原観光マップ「アド街っぷ」タイアップキャンペーン概要】
■開催期間:令和7年2月10日(月)～3月9日(日)
※サービス提供は、各店の営業時間に基づきます。
詳しくは「アド街っぷVol.141」特集面、または公式Xをご確認ください。
アド街っぷ公式X: https://x.com/adm_akiba
アニメ公式X : https://x.com/grisaia_fw
■特 典:限定ポストカード(全10種類/裏面共通)
※期間中、秋葉原の各店舗にて1,100円(税込)以上のご利用をされた方にプレゼントいたします。
※ご希望の方は、各店スタッフまでお申し付けください。
※デザインは店舗ごとに異なります。
※いずれの店舗も数量が無くなり次第終了となります。
※期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。
【キャンペーン実施店舗】
1.カラオケビックエコー 秋葉原電気街口駅前店
住 所:東京都千代田区外神田1-18-19 BiTO AKIBA 7F
営業時間:9:00～翌5:00
U R L: https://x.gd/8nLqP
2.コトブキヤ秋葉原館
住 所:東京都千代田区外神田1-8-8 岡嶋ビル
営業時間:平日 12:00～20:00/土日祝 11:00～20:00
U R L：https://www.kotobukiya.co.jp/kotobukiya-shop/detail/akiba/
3.じゃんぱらD-Style秋葉原店
住 所:東京都千代田区外神田1-16-9 朝風2号館ビル 1F
営業時間:11:00～19:30
U R L: https://www.janpara.co.jp/shopinfo/shop/?shopcd=119
4.トレーダー本店
住 所:東京都千代田区外神田4-2-1 トレーダー本店ビル
営業時間:11:00～20:00
U R L：http://www.e-trader.jp/
5.いのう商店
住 所:東京千代田区外神田3-7-15 イサミヤ第6ビル 3F
営業時間:平日 12:00～20:00/土日祝 11:00～20:00
U R L：https://x.com/akiba_inou
6.cafe&bar MENU
住 所:東京都千代田区外神田3-2-11 巴ビル 1F
営業時間:12:00～20:00(L.O.19:30)
U R L：https://menu-store.com
7.カレーの市民 アルバ 秋葉原本店
住 所:東京都千代田区外神田3-2-9
営業時間:11:00～21:30(L.O.21:00)
U R L：https://albacurry.com/shop
8.メイドカフェ クイーンズコート
住 所:東京都千代田区外神田1-8-3 野水ビル 3F
営業時間:月 17:00～23:00/火・水・木 11:00～23:00/金・土・祝前日 11:00～翌5:00/
日・祝日 11:00～23:00
U R L: https://www.queenscourt.tv/
9.和風癒し処 和ノ国
住 所:東京都千代田区外神田1-14-1 宝田中央通りビル 7F
営業時間:平日 13:00～22:00(L.O.21:30)/土日 12:00～22:00(L.O.21:30)
U R L: https://akiba-wanokuni.com/
10.ムチぽちゃメイドカフェ Shangrila
住 所:東京都千代田区外神田3-7-12 イヤミサ第8ビル 4F
営業時間:平日 18:00～23:00/土日祝 12:00～23:00
U R L: http://shangrila-akiba.jp/
◆秋葉原観光マップ「アド街っぷ」とは
秋葉原エリアNo.1消化率を誇るフリーメディア!!
発刊日 :毎月10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合は前日発刊)
部数 :PREMIUM/Sweet 2紙60,000部
設置場所 :JR秋葉原駅を中心とした170か所以上の施設・店舗
主な設置場所 :アトレ秋葉原、秋葉原ラジオ会館、AKIBAカルチャーズZONE、ソフマップ
ボークス秋葉原ホビー天国2、GiGO秋葉原各館、コトブキヤ秋葉原館
ほか、本キャンペーン参加店舗 等
公式X :【PREMIUM】https://x.com/adm_akiba
【Sweet】 https://x.com/adm_akiba_sweet
秋葉原40店舗とコラボキャンペーン実施決定！
秋葉原の店舗40店舗と『グリザイア：ファントムトリガー』のコラボキャンペーンの実施が決定しました！
2月14日（金）より連携店舗にてお買い上げ税込1,000円ごとに、6種類のポストカードからランダムで1枚プレゼント！
ぜひチェックしてみてください！
■実施期間
2月14日（金）～3月2日（日）
※1度のお買い上げで3枚が上限となります。
※4,000円以上のお買い上げでも3枚が上限となります。
お問い合わせ先：AKIBA観光協議会
event@aato-jimu.com
https://www.akihabara.global/
■実施店舗
★印がついてる店舗には等身大パネルを設置
駿河屋 秋葉原駅前店
駿河屋 秋葉原プラモデル館
駿河屋 秋葉原アニメ・ホビー館
駿河屋 秋葉原本館 ★
駿河屋 秋葉原ゲーム館
駿河屋 秋葉原トレカ・ボードゲーム館
駿河屋秋葉原買取センター
ジャングル秋葉原1号店
ジャングル秋葉原2号店 ★
イエローサブマリン 秋葉原本店★ミント ★
イエローサブマリン 秋葉原ＲＰＧショップ
買取販売市場ムーランAKIBA本店 ★
買取販売市場ムーランAKIBA中央通りホビー館
秋葉原オノデン本店
トイ＆コミックのガリンペイロ
アキバのエックス中央店
アキバのエックス本店
アキバのエックス ラジ館店
トレーダー秋葉原2号店
ボディーガード アキバ店
GUN&MILITARY ECHIGOYA 秋葉原店
TamTam 秋葉原店
カリガリ
スパゲッティーのパンチョ 秋葉原店
立ち飲み串吟本店
串吟3号店
Meat Winery秋葉原店
鉄板王国 秋葉原店
タイトーステーション 秋葉原店 ★
秋葉原Hey
タイトーステーション 秋葉原東西自由通路店 ★
e☆イヤホン秋葉原店 本館
e☆イヤホンゲーミング
AKIBA TSUKUMO eX.
ツクモパソコン本店
アキバパレットタウン
ソフマップ アミューズメント館
ホビーステーション 秋葉原買取センター
ホビーステーション 秋葉原本店
コスパ ジーストア・アキバ店
ニコニコ生放送で振り返り第１話～第６話の一挙配信が決定！
TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』の第１話～第６話までの振り返り一挙配信がニコニコにて決定しました！
第７話前に復習もかねてぜひご覧ください！
■ニコニコ生放送
「グリザイア：ファントムトリガー」第1話～第６話一挙放送
日時：2025/02/12(水)22:00～
URL：https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flive.nicovideo.jp%2Fwatch%2Flv346947209&data=05%7C02%7Cmari.hanakura%40aniplex.jp%7Cb4af68c506834742488f08dd45a71542%7C1a568983d4334d139cb2db3e0017d2b2%7C1%7C0%7C638743306105790533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=qm%2Ba%2Bpo13olsYWQ79smNEHq296qYH50KiTVb2VhWrTQ%3D&reserved=0(https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flive.nicovideo.jp%2Fwatch%2Flv346947209&data=05%7C02%7Cmari.hanakura%40aniplex.jp%7Cb4af68c506834742488f08dd45a71542%7C1a568983d4334d139cb2db3e0017d2b2%7C1%7C0%7C638743306105790533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=qm%2Ba%2Bpo13olsYWQ79smNEHq296qYH50KiTVb2VhWrTQ%3D&reserved=0)
ハルト役 代永翼さんのサイン台本が当たるキャンペーン開催中！
TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』第６話放送記念キャンペーンとして
ハルト役 代永翼さんのサイン入り台本を、1名様にプレゼントいたします。
【応募方法】
- グリザイア公式Xアカウント @grisaia_fwをフォロー
- 対象のポストをリポスト
- 「#赤ちゃんに餃子とビールは御法度」＋「餃子の写真」をリプライ！
【応募締切】
2025年２月13日(木) 23:59迄
作品基本情報
放送情報
■放送情報
【TOKYO MX】【ＢＳ日テレ】1月1日25:00～ ※第2話以降 毎週水曜24:00～
【サンテレビ】1月5日より 毎週日曜23:30～
【テレビ愛知】1月7日より 毎週火曜25:30～
【静岡放送】1月7日26:06～ ※第2話以降 毎週火曜26:00～
【北海道テレビ放送】1月7日より 毎週火曜26:35～
【AT-X】1月8日より 毎週水曜20:30～、毎週金曜8:30～※リピート放送、毎週火曜14:30～※リピート放送
※番組編成の都合で放送日時が変更になる場合がございます。
■配信情報
各配信プラットフォームにて 1月1日25:30～（第2話以降24:30～）順次配信
Netflix、Prime Video、ABEMA、dアニメストア、dアニメストア for Prime Video、
dアニメストア ニコニコ支店、Lemino、U-NEXT、アニメ放題、Hulu、バンダイチャンネル、
FOD、DMM TV、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、AnimeFesta、TELASA（見放題プラン）、J:COM STREAM見放題、milplus 見放題パックプライム、Pontaパス ほか
あらすじ
『グリザイアの果実』から数年後…
かつて少女たちの箱庭だった「美浜学園」は国防を担う人材を育てるSORD(ソード)訓練校へと生まれ変わった。
拳銃を使用するレナ＆マキ、狙撃を得意とするトーカ＆グミ、爆弾と情報処理のクリス、諜報活動担当の忍者ムラサキ。彼女たちは、警察や自衛隊には解決できない事件にあたり、危険な活動を繰り返す。
これは、血と硝煙に彩られた少女たちの物語──
作品情報
TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』
＜スタッフ＞
原作：フロントウイング
監督：村山公輔
キャラクターデザイン/総作画監督：渡辺明夫
音楽：藤間仁(Elements Garden)、竹田祐介(Elements Garden)
アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ
プロデュース：フロントウイング／WOWMAX
＜主題歌＞
OPテーマ：上杉真央「ゼロ・イグニッション」
EDテーマ：南條愛乃「ダンデライオン」
＜キャスト＞
レナ：内田真礼
トーカ：佐倉綾音
クリス：名塚佳織
ムラサキ：種崎敦美
マキ：南條愛乃
グミ： 三森すずこ
タイガ：高森奈津美
ユーキ：佐々木未来
ハルト：代永翼
有坂：井澤美香子
【各公式サイト】
グリザイア公式X（@grisaia_fw）： https://x.com/grisaia_fw
TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』公式サイト：https://grisaia-pt.com/gptanime/
※画像掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)Frontwing/Project GPT