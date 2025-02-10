TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』2月12日（水）24時00分～放送の第７話あらすじ＆先行カット公開！秋葉原観光マップ「アド街っぷ」タイアップキャンペーン開催！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：朝倉成巳）は、株式会社フロントウイングラボ（本社:東京都千代田区 代表取締役社長:山川竜一郎、以下、フロントウイングラボ）によるTVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』の第７話あらすじ＆先行カット公開、キャンペーン開催など新情報をご案内いたします。




第７話　「ブルーエストブルー#2」あらすじ＆先行カット


TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』は、2月12日（水）24時00分より、放送開始！


第７話あらすじ＆先行カットをご紹介いたします！




第７話　「ブルーエストブルー#2」


＜あらすじ＞


ハルトは幼いながら現場を経験し、人斬りとしての才能を見せはじめていた。


ある日、宗教組織を壊滅させる仕事がファントムトリガーのもとに舞い込んできた。ハルトもアオイたちと共に、敵の本拠地に向かい作戦を決行する。しかしそこに居たのはハルトたちがよく知る人物だった。　









グリザイア：ファントムトリガー × 秋葉原観光マップ　「アド街っぷ」


2月10日～3月9日の期間限定でタイアップキャンペーン実施中！




TVアニメ『グリザイア:ファントムトリガー』と、東京・秋葉原観光マップ「アド街っぷ」とのタイアップキャンペーンが、令和7年2月10日(月)～3月9日(日)の期間限定で開催中です！



【TVアニメ『グリザイア:ファントムトリガー』× 秋葉原観光マップ「アド街っぷ」タイアップキャンペーン概要】


■開催期間:令和7年2月10日(月)～3月9日(日)


※サービス提供は、各店の営業時間に基づきます。


詳しくは「アド街っぷVol.141」特集面、または公式Xをご確認ください。


アド街っぷ公式X: https://x.com/adm_akiba


アニメ公式X : https://x.com/grisaia_fw



■特 典:限定ポストカード(全10種類/裏面共通)


※期間中、秋葉原の各店舗にて1,100円(税込)以上のご利用をされた方にプレゼントいたします。


※ご希望の方は、各店スタッフまでお申し付けください。


※デザインは店舗ごとに異なります。


※いずれの店舗も数量が無くなり次第終了となります。


※期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。



【キャンペーン実施店舗】


1.カラオケビックエコー 秋葉原電気街口駅前店


住 所:東京都千代田区外神田1-18-19 BiTO AKIBA 7F


営業時間:9:00～翌5:00


U R L: https://x.gd/8nLqP




2.コトブキヤ秋葉原館


住 所:東京都千代田区外神田1-8-8 岡嶋ビル


営業時間:平日 12:00～20:00/土日祝 11:00～20:00


U R L：https://www.kotobukiya.co.jp/kotobukiya-shop/detail/akiba/




3.じゃんぱらD-Style秋葉原店


住 所:東京都千代田区外神田1-16-9 朝風2号館ビル 1F


営業時間:11:00～19:30


U R L: https://www.janpara.co.jp/shopinfo/shop/?shopcd=119




4.トレーダー本店


住 所:東京都千代田区外神田4-2-1 トレーダー本店ビル


営業時間:11:00～20:00


U R L：http://www.e-trader.jp/




5.いのう商店


住 所:東京千代田区外神田3-7-15 イサミヤ第6ビル 3F


営業時間:平日 12:00～20:00/土日祝 11:00～20:00


U R L：https://x.com/akiba_inou




6.cafe&bar MENU


住 所:東京都千代田区外神田3-2-11 巴ビル 1F


営業時間:12:00～20:00(L.O.19:30)


U R L：https://menu-store.com




7.カレーの市民 アルバ 秋葉原本店


住 所:東京都千代田区外神田3-2-9


営業時間:11:00～21:30(L.O.21:00)


U R L：https://albacurry.com/shop




8.メイドカフェ クイーンズコート


住 所:東京都千代田区外神田1-8-3 野水ビル 3F


営業時間:月 17:00～23:00/火・水・木 11:00～23:00/金・土・祝前日 11:00～翌5:00/


日・祝日 11:00～23:00


U R L: https://www.queenscourt.tv/




9.和風癒し処 和ノ国


住 所:東京都千代田区外神田1-14-1 宝田中央通りビル 7F


営業時間:平日 13:00～22:00(L.O.21:30)/土日 12:00～22:00(L.O.21:30)


U R L: https://akiba-wanokuni.com/




10.ムチぽちゃメイドカフェ Shangrila


住 所:東京都千代田区外神田3-7-12 イヤミサ第8ビル 4F


営業時間:平日 18:00～23:00/土日祝 12:00～23:00


U R L: http://shangrila-akiba.jp/




◆秋葉原観光マップ「アド街っぷ」とは


秋葉原エリアNo.1消化率を誇るフリーメディア!!


発刊日 :毎月10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合は前日発刊)


部数 :PREMIUM/Sweet 2紙60,000部


設置場所 :JR秋葉原駅を中心とした170か所以上の施設・店舗


主な設置場所 :アトレ秋葉原、秋葉原ラジオ会館、AKIBAカルチャーズZONE、ソフマップ


ボークス秋葉原ホビー天国2、GiGO秋葉原各館、コトブキヤ秋葉原館


ほか、本キャンペーン参加店舗 等


公式X :【PREMIUM】https://x.com/adm_akiba


【Sweet】 https://x.com/adm_akiba_sweet



秋葉原40店舗とコラボキャンペーン実施決定！





秋葉原の店舗40店舗と『グリザイア：ファントムトリガー』のコラボキャンペーンの実施が決定しました！


2月14日（金）より連携店舗にてお買い上げ税込1,000円ごとに、6種類のポストカードからランダムで1枚プレゼント！


ぜひチェックしてみてください！


■実施期間


2月14日（金）～3月2日（日）


※1度のお買い上げで3枚が上限となります。


※4,000円以上のお買い上げでも3枚が上限となります。



お問い合わせ先：AKIBA観光協議会


event@aato-jimu.com


https://www.akihabara.global/



■実施店舗　


★印がついてる店舗には等身大パネルを設置



駿河屋 秋葉原駅前店


駿河屋 秋葉原プラモデル館


駿河屋 秋葉原アニメ・ホビー館


駿河屋 秋葉原本館 ★


駿河屋 秋葉原ゲーム館


駿河屋 秋葉原トレカ・ボードゲーム館


駿河屋秋葉原買取センター


ジャングル秋葉原1号店


ジャングル秋葉原2号店 ★


イエローサブマリン 秋葉原本店★ミント ★


イエローサブマリン 秋葉原ＲＰＧショップ


買取販売市場ムーランAKIBA本店 ★


買取販売市場ムーランAKIBA中央通りホビー館


秋葉原オノデン本店


トイ＆コミックのガリンペイロ


アキバのエックス中央店


アキバのエックス本店


アキバのエックス ラジ館店


トレーダー秋葉原2号店


ボディーガード アキバ店


GUN&MILITARY ECHIGOYA 秋葉原店


TamTam 秋葉原店


カリガリ


スパゲッティーのパンチョ 秋葉原店


立ち飲み串吟本店


串吟3号店


Meat Winery秋葉原店


鉄板王国 秋葉原店


タイトーステーション 秋葉原店 ★


秋葉原Hey


タイトーステーション　秋葉原東西自由通路店 ★


e☆イヤホン秋葉原店 本館


e☆イヤホンゲーミング


AKIBA TSUKUMO eX.


ツクモパソコン本店


アキバパレットタウン


ソフマップ アミューズメント館


ホビーステーション 秋葉原買取センター


ホビーステーション 秋葉原本店


コスパ ジーストア・アキバ店



ニコニコ生放送で振り返り第１話～第６話の一挙配信が決定！


TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』の第１話～第６話までの振り返り一挙配信がニコニコにて決定しました！


第７話前に復習もかねてぜひご覧ください！



■ニコニコ生放送


「グリザイア：ファントムトリガー」第1話～第６話一挙放送



日時：2025/02/12(水)22:00～



URL：https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flive.nicovideo.jp%2Fwatch%2Flv346947209&data=05%7C02%7Cmari.hanakura%40aniplex.jp%7Cb4af68c506834742488f08dd45a71542%7C1a568983d4334d139cb2db3e0017d2b2%7C1%7C0%7C638743306105790533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=qm%2Ba%2Bpo13olsYWQ79smNEHq296qYH50KiTVb2VhWrTQ%3D&reserved=0(https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flive.nicovideo.jp%2Fwatch%2Flv346947209&data=05%7C02%7Cmari.hanakura%40aniplex.jp%7Cb4af68c506834742488f08dd45a71542%7C1a568983d4334d139cb2db3e0017d2b2%7C1%7C0%7C638743306105790533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=qm%2Ba%2Bpo13olsYWQ79smNEHq296qYH50KiTVb2VhWrTQ%3D&reserved=0)



ハルト役　代永翼さんのサイン台本が当たるキャンペーン開催中！




TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』第６話放送記念キャンペーンとして


ハルト役　代永翼さんのサイン入り台本を、1名様にプレゼントいたします。



【応募方法】


- グリザイア公式Xアカウント @grisaia_fwをフォロー
- 対象のポストをリポスト
- 「#赤ちゃんに餃子とビールは御法度」＋「餃子の写真」をリプライ！


【応募締切】


2025年２月13日(木) 23:59迄



作品基本情報




放送情報


■放送情報


【TOKYO MX】【ＢＳ日テレ】1月1日25:00～　※第2話以降　毎週水曜24:00～


【サンテレビ】1月5日より　毎週日曜23:30～


【テレビ愛知】1月7日より　毎週火曜25:30～


【静岡放送】1月7日26:06～　※第2話以降　毎週火曜26:00～


【北海道テレビ放送】1月7日より　毎週火曜26:35～


【AT-X】1月8日より　毎週水曜20:30～、毎週金曜8:30～※リピート放送、毎週火曜14:30～※リピート放送


※番組編成の都合で放送日時が変更になる場合がございます。



■配信情報


各配信プラットフォームにて　1月1日25:30～（第2話以降24:30～）順次配信


Netflix、Prime Video、ABEMA、dアニメストア、dアニメストア for Prime Video、


dアニメストア ニコニコ支店、Lemino、U-NEXT、アニメ放題、Hulu、バンダイチャンネル、


FOD、DMM TV、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、AnimeFesta、TELASA（見放題プラン）、J:COM STREAM見放題、milplus 見放題パックプライム、Pontaパス　ほか



あらすじ


『グリザイアの果実』から数年後…


かつて少女たちの箱庭だった「美浜学園」は国防を担う人材を育てるSORD(ソード)訓練校へと生まれ変わった。


拳銃を使用するレナ＆マキ、狙撃を得意とするトーカ＆グミ、爆弾と情報処理のクリス、諜報活動担当の忍者ムラサキ。彼女たちは、警察や自衛隊には解決できない事件にあたり、危険な活動を繰り返す。


これは、血と硝煙に彩られた少女たちの物語──



作品情報


TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』


＜スタッフ＞


原作：フロントウイング


監督：村山公輔


キャラクターデザイン/総作画監督：渡辺明夫


音楽：藤間仁(Elements Garden)、竹田祐介(Elements Garden)


アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ


プロデュース：フロントウイング／WOWMAX



＜主題歌＞


OPテーマ：上杉真央「ゼロ・イグニッション」


EDテーマ：南條愛乃「ダンデライオン」



＜キャスト＞


レナ：内田真礼


トーカ：佐倉綾音


クリス：名塚佳織


ムラサキ：種崎敦美


マキ：南條愛乃


グミ： 三森すずこ


タイガ：高森奈津美


ユーキ：佐々木未来


ハルト：代永翼


有坂：井澤美香子



【各公式サイト】


グリザイア公式X（@grisaia_fw）： https://x.com/grisaia_fw


TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』公式サイト：https://grisaia-pt.com/gptanime/



※画像掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。


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