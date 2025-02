「SEVENTEEN TOUR ′FOLLOW′ AGAIN TO JAPAN」DVD＆Blu-ray発売決定！

株式会社HYBE JAPAN(P)&(C) PLEDIS Entertainment(P)&(C) PLEDIS Entertainment

13人組グループSEVENTEENの2023年11月~12月に行われた自身最大規模のドームツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN」と、2024年5月にアンコール公演として行われたスタジアムツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN」が収められたDVD/Blu-rayを2025年4月に発売することが決定しました。





メンバー全員の夢の舞台日産スタジアム公演が蘇る

SEVENTEENの大切な思い出を詰め込むにふさわしいスペシャルなサイズ感のOUTBOXを開くと、ペンライトの光で埋め尽くされた日産スタジアムの光景が広がります。メンバー全員でデビュー当時から夢に描き続けてきたこのスタジアムでの公演を記念して作成した、DVD/Blu-rayが「SPECIAL COMMEMORATIVE CASE」に収められています。





内容は、「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW’」の集大成、SEVENTEENの有言実行、CARAT待望の大舞台、「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN」日産スタジアム公演、「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN」の最終公演である福岡PayPayドームの公演、合計2公演が収録されています。

その他、2日間に渡って開催された公演の舞台裏映像とともに、メンバーのインタビューでドームツアーを振り返るMAKING FILM、2022年「SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN」のステージで交わした約束が日産スタジアムで果たされたその日のSEVENTEENの姿が描かれた、BEHIND SKETCHを収録しています。





公演本編2回分に加え、たっぷりのビハインド映像と150ページのフォトブック、そしてステージの上で輝く13人のフォトカードまで、大ボリュームの仕様になっています。詳細は以下概要及び予約サイトをご確認ください。





【「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN」DVD / Blu-ray 予約販売概要】

■予約開始日時:2025年2月10日(月) 18:00 ~

■発売日:2025年4月30日(水)

※2025年4月29日(火)より順次お届け予定となります。

※お届け日は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■価格:\19,800(税込)

■予約サイト

★SEVENTEEN Weverse Shop

https://go.weverse.io/qt3S/5npn1r38

★UNIVERSAL MUSIC STORE

https://store.universal-music.co.jp/artist/seventeen-17/

※初めてUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用されるお客様は、TOPページ最下段にある『新規会員登録』を販売開始前までにあらかじめお済ませください。