スペシャル・ドリンク「卿雲by BMW X7」、スペシャル・カクテル「桜ラドラー」提供開始

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ビー・エム・ダブリュー株式会社

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 長谷川正敏）は、ブランド・ストア『FREUDE by BMW（フロイデ・バイ・ビーエムダブリュー）』の1Fにある「CAFE & BAR B（カフェ・アンド・バー・ビー）」にて、スペシャル・デザート「卿雲by BMW X7」、スペシャル・カクテル「桜ラドラー」の販売をそれぞれ期間限定で開始する。




スペシャル・ドリンク「卿雲by BMW X7」は、本日よりブランド・ストア『FREUDE by BMW』に展示を行う、日本オリジナル・コンセプト・モデル「BMW X7 錦ラウンジ」をイメージしたドリンクで、過去に“BMWと日本の名匠プロジェクト”のインテリアの意匠にも選ばれている「卿雲（けいうん）」から着想を得て、名づけられた。めでたいことの前兆として現れる雲を金箔とホワイトチョコレートを使って表現しており、門出を祝うシャンパーニュとバラ・ローゼルを組み合わせた華やかな仕上がりとなっている。




一方で、スペシャル・カクテル「桜ラドラー」は、ドイツ発祥のビール・カクテルである「ラドラー」を日本風にアレンジしたカクテルで、日本の季の美ジンや桜リキュールを組み合わせ、春を感じることができる飲みやすいカクテルとなっている。




スペシャル・ドリンク「卿雲by BMW X7」は、本日から3月3日（月）まで、そして、スペシャル・カクテル「桜ラドラー」は、2月21日（金）から４月６日（日）までの期間限定で楽しめる。




今後もブランド・ストアにてBMWブランドの魅力を体験可能な様々な取り組みを行っていく。



卿雲by BMW X7

スペシャル・ドリンク「卿雲by BMW X7」概要


商品名：「卿雲by BMW X7」


価格： 1,980円（税込）


販売期間：2025年2月10日（月）～3月3日（月）





スペシャル・カクテル「桜ラドラー」概要


商品名：「桜ラドラー」


価格： 1,200円（税込）


販売期間：2025年2月21日（金）～4月6日（日）





「桜ラドラー」

CAFE & BAR B（カフェ・アンド・バー・ビー）店舗情報


住所：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ1F


営業時間：11:00-22:00


（ランチタイム 11:00-14:00 / カフェタイム 14:00-17:00 / バー&ディナータイム 17:00-22:00）


ドリンク：オールデイ提供(テイクアウト含む)


※バーカクテル・モクテル 17:00-22:00


定休日：なし（施設に準ずる）


席数：38席


Instagram：https://www.instagram.com/bmw_cafe_bar_b/




CAFE & BAR Bでは、日本各地の厳選した食材を取り入れ、ドイツのカフェやデリで定番のランチやスイーツが味わえる。バー・ディナータイムにはトップバーテンダーの野村空人氏監修による、ドイツのフルーツブランデーと日本のリキュールを組み合わせた新しいアプローチのカクテルを提供するなど、東京の新しいランドマーク「麻布台ヒルズ」から新たな食文化体験を提案する。




ブランド・ストア『FREUDE by BMW』施設情報


施設名：『FREUDE by BMW』


住所：東京都港区麻布台1-3-1　麻布台ヒルズ　タワープラザ1F/2F


営業時間：11:00 - 22:00


HP：https://www.bmw.com/ja/freude-by-bmw.html