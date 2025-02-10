スペシャル・ドリンク「卿雲by BMW X7」、スペシャル・カクテル「桜ラドラー」提供開始

ビー・エム・ダブリュー株式会社

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 長谷川正敏）は、ブランド・ストア『FREUDE by BMW（フロイデ・バイ・ビーエムダブリュー）』の1Fにある「CAFE & BAR B（カフェ・アンド・バー・ビー）」にて、スペシャル・デザート「卿雲by BMW X7」、スペシャル・カクテル「桜ラドラー」の販売をそれぞれ期間限定で開始する。

スペシャル・ドリンク「卿雲by BMW X7」は、本日よりブランド・ストア『FREUDE by BMW』に展示を行う、日本オリジナル・コンセプト・モデル「BMW X7 錦ラウンジ」をイメージしたドリンクで、過去に“BMWと日本の名匠プロジェクト”のインテリアの意匠にも選ばれている「卿雲（けいうん）」から着想を得て、名づけられた。めでたいことの前兆として現れる雲を金箔とホワイトチョコレートを使って表現しており、門出を祝うシャンパーニュとバラ・ローゼルを組み合わせた華やかな仕上がりとなっている。

一方で、スペシャル・カクテル「桜ラドラー」は、ドイツ発祥のビール・カクテルである「ラドラー」を日本風にアレンジしたカクテルで、日本の季の美ジンや桜リキュールを組み合わせ、春を感じることができる飲みやすいカクテルとなっている。

スペシャル・ドリンク「卿雲by BMW X7」は、本日から3月3日（月）まで、そして、スペシャル・カクテル「桜ラドラー」は、2月21日（金）から４月６日（日）までの期間限定で楽しめる。

今後もブランド・ストアにてBMWブランドの魅力を体験可能な様々な取り組みを行っていく。

卿雲by BMW X7

スペシャル・ドリンク「卿雲by BMW X7」概要

商品名：「卿雲by BMW X7」

価格： 1,980円（税込）

販売期間：2025年2月10日（月）～3月3日（月）

スペシャル・カクテル「桜ラドラー」概要

商品名：「桜ラドラー」

価格： 1,200円（税込）

販売期間：2025年2月21日（金）～4月6日（日）

「桜ラドラー」

CAFE & BAR B（カフェ・アンド・バー・ビー）店舗情報

住所：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ1F

営業時間：11:00-22:00

（ランチタイム 11:00-14:00 / カフェタイム 14:00-17:00 / バー&ディナータイム 17:00-22:00）

ドリンク：オールデイ提供(テイクアウト含む)

※バーカクテル・モクテル 17:00-22:00

定休日：なし（施設に準ずる）

席数：38席

Instagram：https://www.instagram.com/bmw_cafe_bar_b/

CAFE & BAR Bでは、日本各地の厳選した食材を取り入れ、ドイツのカフェやデリで定番のランチやスイーツが味わえる。バー・ディナータイムにはトップバーテンダーの野村空人氏監修による、ドイツのフルーツブランデーと日本のリキュールを組み合わせた新しいアプローチのカクテルを提供するなど、東京の新しいランドマーク「麻布台ヒルズ」から新たな食文化体験を提案する。

ブランド・ストア『FREUDE by BMW』施設情報

施設名：『FREUDE by BMW』

住所：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ1F/2F

営業時間：11:00 - 22:00

HP：https://www.bmw.com/ja/freude-by-bmw.html