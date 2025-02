ピレリジャパン、マウンテンライダーズと2025年レースパートナー契約を締結

ピレリジャパン株式会社

ピレリジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:フィリッポ・シブラリオ)は、株式会社アールエスタイチ(本社:大阪府、代表取締役:松原弘、監督:小橋雅也)が運営するモトクロスレーシングチーム「マウンテンライダーズ」と、2025年シーズンのレースパートナー契約を締結しました。「Yogibo Pirelli Mountain Riders」として活動を開始し、ピレリが2025年に発売予定の新製品モトクロスタイヤを通じて、日本国内のモトクロス競技の発展を目指します。

世界モトクロス選手権(MXGP)技術を投入した新製品「SCORPION MX32」

2025年、ピレリは世界モトクロス選手権(MXGP)と同一技術を採用した新製品モトクロスタイヤ「SCORPION MX32」を発売します。高い耐久性と優れたグリップ性能を両立したこのタイヤは、ライダーのポテンシャルを最大限に引き出す設計です。プロライダーからアマチュアライダーまで、全国のピレリ正規販売店で購入可能です。

「We sell what we race, we race what we sell」理念に基づくワールドスペックタイヤ

ピレリは「We sell what we race, we race what we sell」の理念のもと、MXGPで過去82回のチャンピオンに輝いたSCORPION MXの技術を投入し、日本のモトクロス界にワールドスペックのタイヤを供給します。リニューアルされたMX32は、性能だけでなくビジュアルでもライダーを魅了します。

マウンテンライダーズとのパートナーシップ

国内外のレースで実績豊富なマウンテンライダーズへのタイヤ提供を通じて、ピレリは製品性能を証明するとともに、競技力向上と次世代ライダーの育成に貢献します。

コメント- ピレリジャパン株式会社:「マウンテンライダーズとの契約は非常に意義深く、MXGPで培った技術を日本のモトクロスシーンに提供できることを誇りに思います。新製品タイヤが国内ライダーの可能性を広げ、競技の発展につながることを願っています。」- Yogibo Pirelli Mountain Riders 小橋監督:「『挑戦は終わらない』というMountain Ridersの理念にPIRELLI社に共感いただき、活動を支援いただくことで、モータースポーツの発展に貢献していきます。チームは全日本モトクロス選手権に途切れることなく参戦している最古のチームであり、今後も世界に通用する強いライダーの育成を目指します。」若手育成への継続的な取り組み

YSP大阪箕面所属の川上真花選手とのサポート契約も更新し、チャンピオン獲得に向けて協力していきます。

2025シーズン、ピレリのオフロードタイヤが日本のレースシーンをさらに盛り上げます。

会社概要- 会社名:ピレリジャパン株式会社- 代表者:代表取締役 フィリッポ・シブラリオ- 本社所在地:東京都港区芝3-8-2 住友不動産芝公園ファーストビル20階- URL:https://www.pirelli.com/tyres/ja-jp/motorcycle/homepage- 本リリースに関する問い合わせ 2輪車タイヤ部門 担当:児玉