ハワイ人気クラフトビール【ALOHA BEER】、大人気ゲーム『龍が如く』シリーズと再びコラボ！

株式会社友和貿易

ハワイのクラフトビール【ALOHA BEER】の輸入・販売を行う株式会社友和貿易(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:吉田恭子)は、2025年2月21日(金)に株式会社セガより発売される人気ゲームシリーズ最新作『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』とのコラボレーションビールを2025年2月14日(金)※予定 よりメーカー出荷開始いたします。コラボビールはゲームの世界観を表現し、国内外の幅広い顧客層の獲得を目指します。ゲーム内に登場するALOHA BEERを、ぜひ現実世界でもお楽しみください!

■ハワイで注目のクラフトブルワリー【ALOHA BEER(アロハビール)】

ALOHA BEERは、ハワイのカカアコで誕生した注目度No.1のクラフトブルワリー。コラボレーションビールの販売やメディア露出により、ローカルや観光客に人気が高まっています。

ハワイのスーパーやホテル、レストランでの採用も増加中で、日本では昨年2024年より展開しています。

■シリーズ最新作『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』

本作は、真島吾朗を単独主人公とし『龍が如く8』の後の世界を描いた完全新作のアクションアドベンチャーです。舞台は島、そして…海。海賊船「ゴロー丸」で大海原での冒険をお楽しみいただけます。

爽快で新しいバトルアクションに加え、やり込み要素満載のプレイスポットも健在。

豪華出演陣が演じる魅力的な新キャラクターにもご注目ください。

■ALOHA BEER各種、『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』に登場

ALOHA BEERは、前作『龍が如く8』に続き、『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』でも様々なシーンで登場します。

出てくるビールはすべて実在するもので、日本でも各種お楽しみいただけます。

『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』ゲーム画面_1『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』ゲーム画面_2『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』に登場するALOHA BEER 各種(日本販売商品、新ラベル)

■ALOHA BEER×『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』コラボ缶

『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』とのコラボレーションパッケージ缶を、2025年2月14日(金)※予定 より、メーカー出荷開始いたします。

中のビールは、ハワイの直営パブで一番人気のダブルヘイジ-IPA「フルーツループ」。

麦芽とホップのみでトロピカルフルーツ風味を表現しており、芳醇な香りとガツンとした苦味で、飲みごたえ抜群のビールです。

コラボビールは、公式オンラインショップの他、小売店や酒屋でも取り扱い予定です。

公式オンラインショップでは2月10日(月)正午より、受注開始いたします(2月中旬より順次お届け)。

■[公式オンラインショップ限定]ALOHA BEER×『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』コラボ缶 第二弾

更に、オンラインショップ限定でコラボ第二弾の発売を予定しています。

続報はALOHA BEER JAPANの公式SNS等でご案内いたします。

■商品詳細

フルーツループ 『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』コラボ缶

《数量限定》

『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』の発売を記念したコラボレーションパッケージ。

FROOT LUPES(フルーツループ)は、トロピカルフルーツのような味わいと香りを麦芽やホップで表現した、現地パブで一番人気のIPAです。

■Beer Style:ダブルヘイジ-IPA

■ABV:7.3%

■IBU:40

■原料:麦芽、ホップ

■Hops:Amarillo、Simcoe、Mosaic、Magnum

■容量:355ml⽸

■参考上代 : 598円(税別)

■JAN コード: 860012861729

FROOT LUPES(フルーツループ)

トロピカルフルーツのような味わいと香りを麦芽やホップで表現した、現地パブで一番人気のIPAです。アメリカの子どもたちに愛される人気シリアルブランドからインスピレーションされ、商品名や味わい、パッケージデザインに至るまで遊び心がたっぷり詰まっています。

■Beer Style:ダブルヘイジ-IPA

■ABV:7.3%

■IBU:40

■原料:麦芽、ホップ

■Hops:Amarillo、Simcoe、Mosaic、Magnum

■容量:355ml⽸

■参考上代 : 598円(税別)

■JAN コード: 860009060890

ALOHA BLONDE(アロハブロンド)

贅沢なモルトの風味と繊細なホップの香りのバランスが人気ポイントです。豊かな香りと爽快感のある味わいで、ハワイの風を感じるデイリーに飲みたくなる1本です。

■Beer Style:ブロンドエール

■ABV:4.8%

■IBU:20 ■原料:麦芽、ホップ

■Hops:CTZ、カスケード

■容量:355ml⽸

■参考上代 : 598円(税別)

■JAN コード: 860009060814

HOP LEI IPA(ホップレイIPA)

豊かな苦味と奥行きのある甘い香りが特徴のウェストコーストスタイルIPAです。柑橘類とトロピカルフルーツの香りが何層にも重なり合っており、飲んだ瞬間に感じる爽やかなフルーティーさが魅力です。ボディは重すぎず、飲みやすい仕上がりとなっています。

■Beer style:ウェストコーストIPA

■ABV:6.4%

■IBU:70

■原料:麦芽、ホップ

■Hops:アマリロ、シムコー、CTZ

■容量:355ml⽸

■参考上代 : 598円(税別)

■JAN コード: 860009060821

HIKER'S DREAM IPA(ハイカーズドリーム IPA)

香り高い松脂や森林のようなフレーバーを持ち、ワイルドベリー、ほのかなアプリコット、ピーチの香りが続く、ドライな飲み口のヘイジー IPAです。”ハイキングをした後にピッタリなビール”として造られました。ハワイの山に思いを馳せながら、お楽しみいただきたいビールです。

■Beer style:ヘイジーIPA

■ABV:6.3%

■IBU:55

■原料:麦芽、ホップ

■Hops:アマリロ、アイダホ7、ブラボー、カスケード、シトラ、クリスタル、チヌーク

■容量:355ml⽸

■参考上代 : 598円(税別)

■JAN コード: 860009060845

Cheers!

■ALOHA BEERとは

ALOHA BEERは、2012年にホノルルで誕生したハワイアンクラフトビールのメーカーで、2016年からホノルル・カカアコ地区で醸造しています。

カカアコとワイキキに直営のパブがあるほか、ハワイ諸島全域で販売。日本では2024年1月より展開しています。

♦『龍が如く8外伝』コラボ特設サイト:https://yuwatrade.theshop.jp/p/00002

♦Instagram:https://www.instagram.com/alohabeer_japan/

♦X(旧Twitter):https://twitter.com/ALOHABEER_JAPAN

♦公式オンラインショップ:https://yuwatrade.theshop.jp/

■『龍が如く』シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本/DLを超える作品となっている(※フルゲーム合計)。

♦『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』サイト:https://ryu-ga-gotoku.com/pirate/

◆龍が如くポータルサイト:http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式X(Twitter)アカウント:https://twitter.com/ryugagotoku?s=20

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

株式会社友和貿易

(株)友和貿易は、ハワイのクラフトビールブランド輸入のリーディングカンパニーであり、人気No.1ハワイアンクラフトビールブランド『コナビール(Kona Brewing)』の日本における総代理店です。



「日々のくらしに、”ちょっといいものを”」

おいしい食のまわりには会話が生まれ笑顔が溢れ、ひとときの幸せな時間が生まれます。



「食で人々を幸せに」を理念のもと、われわれはこの幸せの第一弾としてハワイ人気クラフトビール「コナビール」の輸入を20年以上前にスタートしました。コナビールは、ブランドとしての強烈な個性と大手ビールとは一線を画したその味わいは、ビール市場に小さな波を起こしています。

現在、コナビールの他、ハワイ・アロハビール(ALOHA BEER)、韓国・チェジュビール(JEJU BEEER/済州ビール)、香港・カーボンブリュース(carbon brews)を主に輸入、販売しています。



今後も世界の隠れた優良ブランドを発掘、浸透させていくことで、より大きな波を起こし、新たなライフスタイルと食文化をクリエイトしていくことを目指します。



【会社概要】

会社名:株式会社友和貿易

所在地:東京都渋谷区東3丁目15-7

ヒューリック恵比寿ビル2階

代表者:吉田恭子

設立 :1993年1月

URL :https://yuwatrade.com/