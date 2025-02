ディズニーが新たなミュージカル版として実写映画した『白雪姫』公開を記念した 期間限定スペシャルフォトプランが登場！

株式会社クラウディアコスチュームサービス

ウエディングドレスのトップメーカーとして業界を牽引し続けるクラウディアグループは2025年2月1日(土)、直営フォトスタジオ「リトル・マーサ」の新店舗、「リトル・マーサ 名古屋店」を名古屋市中村区名駅南にグランドオープンいたしました。

実写映画『白雪姫』スペシャルフォトプラン 撮影例

今回開業する「リトル・マーサ 名古屋店」では「あなたに魔法を。想像以上のメモリアルフォトを。」をコンセプトに、オリジナリティあふれる多彩なフォトプランを提供いたします。またリトル・マーサ事業において東海地方初となる「ディズニー ウエディングドレスコレクション」を着用したフォトプランをご利用いただけます。

株式会社クラウディアは、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とのライセンス契約のもと、ディズニー作品の世界観にインスパイアされたドレスおよびタキシードを「ディズニー ウエディングドレスコレクション」1st-10thとして発表を重ね、全国のドレスショップにて、結婚式での着用に限りレンタル提供サービスをして参りました。そして昨年4月にはクラウディアグループの直営フォトスタジオにおける「ディズニー ウエディングドレスコレクション」を着用したフォトプランのライセンス契約が締結された為、<ディズニー>プランを取り扱う第一号店舗として「リトル・マーサ 横浜店」がオープン。第二号店舗として「リトル・マーサ名古屋店」がグランドオープンいたしました。

そんな「リトル・マーサ名古屋店」、「リトル・マーサ横浜店」より、実写映画『白雪姫』(25年3月20日公開予定)の公開を記念して誕生したスペシャルドレスを着用できる、期間限定フォトプランが早くも新登場いたしました。世界中で最も長く愛されるディズニープリンセス「白雪姫」の劇中衣装からインスパイアを受けたスペシャルドレスを着用し、映画の世界観をそのままに再現できるロケーションフォトとスタジオフォトをご用意しました。柔らかな日差しが差し込む森の中で、映画のワンシーンのような幻想的な世界観をお届けいたします。

実写映画『白雪姫』の衣裳からインスパイアされたドレスは小花柄の深みあるブルーグリーンのジャガードに、イエローの軽やかなチュールスカートを組み合わせ、赤のベルベットリボンでアクセントを。全体的に落ち着いた色合いで仕上げ、大人の上品さを感じつつ、パフスリーブや身頃の編み上げデザインで「白雪姫」らしさ溢れる一着となっております。※オーバースカート・ロングスリーブは取り外し可能です。

その他・注意事項

・申し込み期間:2025/2/10~2025/11/15

・撮影対象期間:2025/2/16~2025/12/31

・撮影場所は公園またはフォトスタジオで選択可能です。 移動費・撮影施設使用料込みとなります。

・土日・祝日の撮影の場合は\22,000の追加費用が発生いたします

実写映画『白雪姫』 3月20日(木・祝)公開予定

ディズニーが「白雪姫」を新たなミュージカル版として実写化。

雪のように純粋な心を持つ白雪姫の願いは、

かつてのような人々が幸せに暮らす希望に満ちた王国。

だが、外見の美しさと権力に執着する邪悪な女王によって、王国は闇に支配されていた。

誰もが希望を失いかけた時、白雪姫の優しさが起こした素晴らしい奇跡とは…?

(C) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

フォトスタジオ『 リトル・マーサ』

フォトスタジオの『リトル・マーサ』は、代官山店をフラッグシップショップとして、現在全国8店舗、海外1店舗を展開し、“おふたりらしさ”にこだわった撮影が叶うハウススタジオとして多くの新郎新婦様にご支持をいただいています。人気ブランドドレスを有した豊富な衣裳ラインナップをはじめ、広告撮影も手掛ける経験豊かなフォトグラファーによる撮影、さらに世界トレンドを意識したお洒落なスタジオセットを、新たにオープンした名古屋店でも体験いただけます。

店舗概要

名称: リトル・マーサ 名古屋店

住所: 愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-20 名古屋三井ビルディング新館B1F

TEL: 052-414-7190 / 営業時間: 10:00 - 19:00 / 定休日: 火曜日 (祝日営業)

名古屋店 ご相談フォーム: https://littlemartha-nagoya.rsvsys.jp/reservations/calendar

公式HP: https://littlemartha-wedding.com/dws-nagoya

公式Instagram: @littlemartha_nagoya

名古屋店総面積:約505m² / スタジオ内撮影可能箇所:19箇所

<ディズニー>プランの画像のご使用の際は「(C)Disney」を記載しているため、データのトリミングはお控えください。